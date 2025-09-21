Así formarían Deportivo Cali y Santa Fe en la final de la Liga Femenina: todo se define en Palmaseca

Deportivo Cali e Independiente Santa Fe jugarán el último encuentro de la Liga Femenina en el estadio de Palmaseca, camino al título - crédito Deportivo Cali Femenino

Se termina otra edición de la Liga Femenina, que desde 2017 se juega de manera ininterrumpida en medio de las dificultades por los campeonatos cortos, falta de apoyo a las jugadoras, mejores salarios y bajo el riesgo de que no continúe por los pocos recursos de los que dispone.

Deportivo Cali y Santa Fe se encuentran listos para pelear por el título de 2025, reviviendo la final de 2024, que terminó a favor de la Azucareras, las cuales esperan repetir ante las Leonas, que son las favoritas por ser el equipo con más reconocimiento en la historia del campeonato.

Otro punto importante es la afición, pues las Verdiblancas esperan que se llenen las graderías del estadio de Palmaseca para quedarse con el trofeo, sumado a que será la despedida de ambas escuadras de cara a su participación en la Copa Libertadores Femenina en Argentina.

Posibles formaciones de Deportivo Cali vs. Santa Fe

El encuentro es de mucha tensión debido a lo corto del marcador en Bogotá, se juega ahora en el estadio de Palmaseca y con novedades en el cuadro local, que le apuesta todo a darle vuelta a la pizarra para celebrar el título con sus aficionados, tal como se dio en 2023.

Una de las bajas del Deportivo Cali es la defensora Yessica Bermeo, que fue expulsada en el encuentro de ida por una fuerte entrada, siendo una ausencia sensible para el entrenador Jhon Ortiz, que tendría como nueva defensora a Stefanía Perlaza, acompañando a Kelly Ibargüen.

Deportivo Cali quiere ser el primer equipo de la Liga Femenina que sale campeón en dos años consecutivos - crédito Santa Fe Femenino

La buena noticia para las Azucareras es el regreso de la volante Zharick Montoya, que cumplió con su fecha de sanción y jugará el partido de vuelta para hacer pareja con Paola García en esa parte de la cancha, dándole más fuerza a la mitad para las labores ofensivas.

Por los lados de Santa Fe, María Camila Reyes es la principal baja para el compromiso en Palmaseca, debido a que sufrió una “fractura base del quinto metatarsiano del pie izquierdo“, sumado a que Laura Tovar tiene un ”esguince ligamento colateral de rodilla", por el cual se encuentra en proceso de rehabilitación.

Santa Fe se quedó con la ida por 1-0 ante Deportivo Cali, por la final de la Liga Femenina 2025 - crédito Santa Fe Femenino

Finalmente, las Cardenales aspiran a ser primer club en Colombia que logre cuatro títulos de la Liga Femenina, en la que ya son las máximas ganadoras por los trofeos de 2017, 2020 y 2023, además de ser subcampeonas de la Copa Libertadores 2024 contra Corinthians.

Estas serían las alineaciones

Deportivo Cali: Luisa Agudelo; Kelly Ibarguen, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar; Loren Sánchez, Paola García, Zharick Montoya; Melanin Aponza, Michelle Vasquéz y Leidy Cobos.

Santa Fe: Yessica Velásquez; Viviana Acosta, Andrea Pérez, Cristina Motta, Katherine Valbuena; Karen Hernández, Tahicelis Marcano; Daniela Garavito, María Camila Reyes, Heidy Mosquera y Mariana Zamorano.

“El camerino de Santa Fe es increíble”

Durante una rueda de prensa, el técnico de Santa Fe, Omar Ramírez, se refirió a cómo es la unión en su plantilla para ir por el objetivo: “El trabajo en equipo, respaldar a la compañera cuando falla. Por ejemplo, cuando Gabi se lesionó nunca dejó de ser capitana. El camerino de Santa Fe es increíble”.

El entrenador también recordó el mal momento durante los cuadrangulares, en el que clasificaron hasta la última jornada: “Este grupo, en cierto momento de los cuadrangulares, me levantó. Yo no me hallaba y ellas me ayudaron. Me dieron sentido y rumbo en la adversidad”

Deportivo Cali y Santa Fe, clasificados a la Copa Libertadores 2025, definirán a la campeona de la Liga Femenina - crédito Dimayor

De otro lado, el técnico del Deportivo Cali, Jhon Ortiz, hizo una invitación a los aficionados para asistir a Palmaseca: “La boletería aún está disponible. Tenemos boleta simbólica para quienes no puedan estar en el estadio y quieran apoyar desde afuera. Estas jugadoras lo merecen”.

“Contamos con el apoyo de James Sánchez, psicólogo deportivo del club. Ha trabajado con el grupo para distensionar, no para cargar con más información, sino para manejar la ansiedad. Una final no se juega todos los días: la presión, los nervios, el dolor de estómago, hacen parte de esto. Pero con jugadoras mentalmente maduras como Natalia, que saben asimilarlo, y con el apoyo entre ellas, hemos manejado bien este aspecto”, finalizó.