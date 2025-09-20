Deportes

Ricardo Gareca habló sobre si volvería a dirigir al América de Cali: “Es lo que quiero”

El entrenador argentino recuerda sus logros como jugador y entrenador del club escarlata, reafirmando su cariño por la institución y dejando abierta la posibilidad de un regreso en el futuro

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Gareca habló sobre su actualidad
Gareca habló sobre su actualidad personal, además de lo que quiere para su carrera deportiva-crédito Iván Alvarado/REUTERS

El futuro profesional de Ricardo Gareca vuelve a situarse en el centro de la conversación futbolística, tras sus recientes declaraciones en las que manifestó su disposición a escuchar ofertas para regresar a los banquillos a partir de enero de 2026.

El técnico argentino, que recientemente concluyó su etapa al frente de la Selección de Chile tras la eliminación en la carrera hacia el Mundial 2026, dejó claro su interés por volver a dirigir, sin descartar la posibilidad de hacerlo en Colombia o en su país natal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gareca habló sobre la posibilidad
Gareca habló sobre la posibilidad de volver al fútbol colombiano-crédito César Olmedo/REUTERS

En diálogo exclusivo con El Vbar de Caracol Radio, el 19 de septiembre de 2025, Gareca abordó los rumores que lo vinculaban con un posible regreso al América de Cali, club con el que mantiene una relación especial desde su etapa como jugador.

El entrenador explicó que, aunque en su momento existió un acercamiento por parte de la directiva del equipo caleño, su compromiso previo con la selección chilena impidió que las conversaciones prosperaran. “Sí, pero yo ya tenía la palabra con la Selección de Chile en el momento que llamó la gente de América”, afirmó el técnico argentino al programa radial.

El vínculo de Gareca con el América de Cali es profundo. Como futbolista, fue dos veces campeón de la Liga Colombiana y máximo goleador de la Copa Libertadores en 1987, además de disputar tres finales consecutivas del torneo continental con el club escarlata.

“América es el único club en el que jugué en el extranjero, y pasaron 5 años donde me trataron de maravilla, tengo gran cariño por la institución que quiero, y supongo que siempre tiene uno la posibilidad de llegar en cualquier momento, respetando, claro, lo único que me interesa es no generar un conflicto, pero es lo que quiero, por supuesto”, declaró el entrenador a El Vbar de Caracol Radio, dejando abierta la puerta a un eventual regreso.

Gareca también se refirió a otros equipos del fútbol colombiano, mostrando respeto por instituciones como Atlético Nacional y Millonarios.

“Por Nacional tengo gran respeto, es un grande y está en el mismo nivel de América y Millonarios. Quizás América y Nacional han crecido más, pero Millos es un enorme”, manifestó el técnico argentino.

La actualidad de Ricardo Gareca

Gareca habló sobre lo que
Gareca habló sobre lo que hace en la actualidad-crédito Rodrigo Arangua/AFP

Gareca se encuentra dedicado a proyectos personales en Argentina y decidió priorizar el tiempo con su familia antes de asumir un nuevo reto profesional.

“Yo tengo unos emprendimientos personales en Argentina, lo que he decidido es no trabajar porque tengo cosas postergadas y voy a estar con mi familia”, explicó el exseleccionador de Perú y Chile a El Vbar de Caracol Radio.

No obstante, anticipó que su intención es volver a dirigir el próximo año, sin limitarse a un país específico:

“El año que viene la idea es empezar a trabajar. Acá en Argentina, en Colombia o en el lugar que se dé. No tengo problemas del lugar y desde enero puedo escuchar ofertas”, confesó.

El técnico también destacó el trato recibido durante su paso por el fútbol colombiano y la relación que mantiene con figuras del club.

“Me trataron muy bien la vez que fui, mucho respeto y soy muy agradecido. Tengo amistad con mucha gente, como Jairo Bernal, que fue nuestro masajista. Colombia es un país donde muchas veces voy para visitar amigos, colegas”, reveló Gareca en la entrevista.

Pasos por Chile y Perú

Ricardo Gareca habló sobre su
Ricardo Gareca habló sobre su paso por Perú y Chile, además aclaró si hay acercamientos con la selección Venezuela-crédito Raúl Martínez/REUTERS

Sobre su reciente experiencia en la Selección de Chile, Gareca reconoció que los resultados no fueron los esperados.

“No fue buena deportivamente, los resultados están a la vista y nunca le encontré la vuelta para enderezar. Tenía varios jugadores y tenía muchas expectativas, no tuve mucho tiempo tampoco porque es un proceso comenzado y había que dar un resultado inmediato y no lo pude lograr”, respondió el entrenador en la entrevista. A pesar de ello, expresó su gratitud por el trato recibido: “Los resultados no se dieron, pero estoy agradecido con el trato que recibí”.

Consultado sobre la posibilidad de regresar a la Selección de Perú, donde permaneció siete años y medio, Gareca descartó esa opción al considerar que se trata de una etapa cerrada.

“No, en Perú, 7 años y medio fueron muchas sensaciones y es una etapa cerrada actualmente. Ellos buscan otro estilo y otra forma de trabajar, cosa que es respetable”

En relación con un posible acercamiento con la selección de Venezuela, fue tajante:

“Lo de Venezuela no tengo nada concreto. Nadie se me acercó a contactarme”.

Temas Relacionados

Ricardo GarecaAmérica de CaliLiga BetPlaySelección ChileSelección VenezuelaColombia-Deportes

Más Noticias

Este fue el insólito penal que hizo el arquero del Deportes Tolima ante Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay

La infracción de Cristopher Fiermarin dentro del área permitió al equipo visitante tomar ventaja, consolidando su buen momento y dejando a Deportes Tolima en una situación comprometida

Este fue el insólito penal

Así fue el tenso cruce entre Adrián Ramos y algunos hinchas del América de Cali en la victoria ante Once Caldas por Liga BetPlay: “Vendido”

Después de la victoria de los “Diablos Rojos” en el Pascual Guerrero se vivió un momento incómodo entre el ídolo rojo y un fanático en la tribuna

Así fue el tenso cruce

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX

El equipo dirigido por Eduardo Berizzo fue superado ampliamente por el Tijuana, que aprovechó la fragilidad defensiva de los esmeraldas y la baja de James Rodríguez para firmar una victoria aplastante en la Liga MX

Técnico del Club León reveló

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, sigue en lo más alto de la Bundesliga: goleó por 4-1 al Hoffenheim con triplete de Kane

Los “Gigantes de Baviera” ganaron un partido complicado en el PreZero Arena, con un triplete Harry Kane y con Luis Díaz con problemas en los duelos, pero con oportunidades claras al final del partido ante el portero Oliver Baumann

El Bayern Múnich, de Luis

Mao Molina, ídolo de Independiente Medellín, reveló el duro momento que vivió cuando quedó campeón con el Poderoso

La grabación en la que el exfutbolista revive entre lágrimas el campeonato de 2002 ha tocado el corazón de los aficionados, quienes expresan su respeto y gratitud por su legado en el Independiente Medellín

Mao Molina, ídolo de Independiente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Entrenadora de ‘La Voz Kids

Entrenadora de ‘La Voz Kids Colombia’ fue diagnosticada con estos dos trastornos neurológicos

Juanse Quintero habló de los romances que tuvo con Lina Tejeiro y Greeicy y de por qué a una no la considera su “exnovia”

Melissa Gate se refirió a la posible participación de Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia 3’, y lo dejó por fuera

Castigos en ‘MasterChef Celebrity’: jurados advierten a Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo y Valentina Taguado con nuevas reglas cuando regresen al programa

Hombre que aceptó reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc fue condenado a más de ocho años de prisión

Deportes

Así fue el tenso cruce

Así fue el tenso cruce entre Adrián Ramos y algunos hinchas del América de Cali en la victoria ante Once Caldas por Liga BetPlay: “Vendido”

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, sigue en lo más alto de la Bundesliga: goleó por 4-1 al Hoffenheim con triplete de Kane

Mao Molina, ídolo de Independiente Medellín, reveló el duro momento que vivió cuando quedó campeón con el Poderoso

Egan Bernal respondió al interés que despertó en el Visma Lease a Bike, de Jonas Vingegaard: “Estoy muy bien en este equipo”