Atlético Nacional habría descartado a Pablo Guede: este sería su nuevo entrenador

El cuadro antioqueño parecía cerca del extécnico de Puebla, pero aparentemente cambió todo y ahora se enfocaría en un hombre que fue campeón internacional en 2025

Diego Ariza

Atlético Nacional aún no define a su entrenador para lo que queda de la temporada 2025, pues sigue en negociaciones - crédito David Jaramillo / Colprensa

Atlético Nacional sigue en la búsqueda de un entrenador que pueda reemplazar a Javier Gandolfi, que fue despedido el martes 16 de septiembre por malos resultados y la junta directiva empezó el mismo día el proceso para elegir un técnico idóneo para afrontar la Liga BetPlay y Copa Colombia.

Pese a que Pablo Guede parecía la persona más cercana, los verdes hablarían con otro hombre extranjero, que fue reciente campeón internacional y sería del agrado de los directivos, que necesitan a un timonel con experiencia y que saque resultados en el corto plazo.

Mientras tanto, Diego Arias continúa su trabajo como técnico interino del cuadro antioqueño de cara al viaje a Santa Marta, donde enfrentará a Unión Magdalena el 21 de septiembre por la fecha 12 de la Liga BetPlay, en la que necesita ganar para acercarse al liderato del campeonato colombiano.

Otro candidato en Atlético Nacional

El conjunto verde ha analizado toda clase de perfiles de técnicos, prácticamente todos son del exterior, lo que mantiene la mentalidad de la junta directiva de que debe ser alguien con experiencia internacional, por lo que se descartó por completo alguien colombiano, pese a que sonaron nombres.

En las últimas horas, se conoció que Vicente Sánchez ahora sería el candidato en Atlético Nacional, recordando que hace algunas semanas también fue opción para América de Cali, que lo buscó después de la salida de Diego Raimondi, pero eligieron a David González.

Vicente Sánchez, que recién salió de Cruz Azul, sería la nueva opción de Atlético Nacional para ser técnico - crédito Henry Romero/REUTERS

Todo parece indicar que Pablo Guede, que durante un tiempo parecía ser el hombre ideal para los antioqueños, se enfrió el proceso y sería descartado por los dirigentes, sumado a que lleva ocho años sin triunfar con un equipo en su carrera, siendo Colo Colo el último en 2018.

Según el periodista Juan Felipe Cadavid, en su cuenta de X, durante la tarde del 19 de septiembre habría reunión de Vicente Sánchez con Atlético Nacional, en la que negociarían todas las condiciones y llegar a un acuerdo para el viaje a Medellín, firmar contrato y ser presentado.

Atlético Nacional buscará con Vicente Sánchez llegar a un acuerdo para tomar el puesto de Javier Gandolfi - crédito @JFCadavid/X

Sánchez tuvo un paso exitoso en el Cruz Azul de México, donde dirigió a Kevin Mier y Willer Ditta, ganando la Copa de Campeones de la Concacaf en mayo de 2025 como su máximo logro en su carrera, eso le abrí mercado en Sudamérica, sobre todo en el fútbol colombiano.

“Avanza en las conversaciones”

El periodista Vladimir García, del medio mexicano Univisión, también se refirió a las negociaciones de los antioqueños con el uruguayo, recordando que fue exitoso en ese país y ahora tendría su primera oportunidad en Colombia y con uno de los clubes más ganadores.

Vicente Sánchez avanza en las conversaciones para llegar al banquillo de Atlético Nacional. El proyecto del DT uruguayo (vigente campeón de CONCACAF con Cruz Azul) convenció a los colombianos y ya están en el análisis final. Vicente Sánchez se convirtió en una opción sólida, este jueves se decide”, afirmó.

Vicente Sánchez y Atlético Nacional estarían a un paso de llegar a un acuerdo para el segundo semestre de 2025 - crédito @VladimirGarciaG/X

De otro lado, el portal AS México entregó un análisis de cómo fue la trayectoria de Sánchez en la Liga MX: “Luego de dirigir equipos juveniles con Cruz Azul, Vicente Sánchez tomó la responsabilidad de dirigir al primer equipo del cuadro de la Noria; el sudamericano, tomó el reto después de que Martín Anselmi dejó tirado el proyecto del cuadro celeste por marcharse al futbol europeo; el estratega uruguayo generó dudas entre los seguidores del equipo, pero con buenos resultados, y con el título de la CONCACAF Champions Cup, pudo silenciar todas las voces que lo cuestionaron”.

“Muchas personas no estaban de acuerdo con que Vicente Sánchez fuera el estratega de la máquina, pero los llevó a un título internacional, a ganar el premio de un millón de dólares por ser el equipo con más puntos en un año futbolístico en la Liga MX y a las semifinales del futbol mexicano”, añadió.

