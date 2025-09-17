Deportes

Técnico del León, de James Rodríguez, se quejó de la presencia del '10′ con la selección Colombia: "Lo mismo le pasó"

El volante cucuteño participó del duelo entre el conjunto Esmeralda y Tigres de Monterrey en el que no se sacaron ventaja

El entrenador argentino se refirió a la ausencia del colombiano en el primer tiempo del duelo contra Tigres

Tras el empate sin goles ante Tigres en la octava jornada de la liga mexicana, el técnico de León, Eduardo Berizzo, expresó su inconformidad con el resultado, haciendo hincapié en las complicaciones derivadas de la última fecha FIFA tanto para el rendimiento colectivo como para figuras clave de su equipo.

Ismael Díaz llegó en la semana, viene de dos partidos, lo mismo le ha pasado a James, Echeverría, y esa frescura se pierde. Ismael le costó el partido físicamente, creo que los dos partidos con su selección hicieron merma en ese sentido, y lo mismo le pasó a James”, afirmó Berizzo en conferencia de prensa, destacando el agotamiento de sus dirigidos tras compromisos internacionales recientes.

El encuentro presentó una oportunidad significativa para León, luego de que Tigres sufrió una expulsión en el minuto 26. No obstante, los visitantes no lograron capitalizar la ventaja numérica y el partido terminó 0-0, elevando a cuatro la racha de partidos invictos de la escuadra Esmeralda.

“En la primera parte hicimos un trabajo de presión muy bueno, no dejamos jugar a nuestro rival. Cuando sucede la expulsión parecía que nos íbamos a adueñar del partido, y nos adueñamos, pero nos faltó encontrar la jugada que lo destrabe. Esa es hoy la cosa a revisar y mejorar”, señaló el entrenador al finalizar el cotejo.

Especial atención recibió el desempeño de James Rodríguez, que ingresó en el segundo tiempo y recibió una calificación de 7.5 por parte de SofaScore, pero no alcanzó a satisfacer las expectativas del estratega.

Nos quedamos sin capacidad de asistir, de generar ese pase clave. Aprovechar las situaciones era la clave, porque jugamos contra un muy buen equipo con grandes futbolistas, sobre todo en la parte ofensiva con un fantástico jugador como Ángel (Correa), que generó el 90% del peligro rival”, explicó Berizzo, destacando la importancia de una mayor frescura física para el colombiano y otros jugadores tras sus exigencias internacionales.

En su análisis posterior, Berizzo resaltó la necesidad de recuperar la mejor versión física y futbolística de sus referentes ofensivos para los retos competitivos inmediatos: “Le podía dar más importancia a la fecha FIFA y al regreso de futbolistas un poco desgastados… necesitábamos en su plenitud física a Ismael, un jugador de mucho uno contra uno, y la frescura de James para mejorar el ataque, pero la encontraremos”.

De cara a la próxima fecha, León prepara su visita al estadio Caliente, donde enfrentará, el viernes 19 de septiembre a las 10:05 p. m. (hora de Colombia), a Tijuana. Un triunfo permitiría a la Fiera llegar a 14 puntos y ascender hasta la sexta posición en la tabla, donde pugnan los equipos clasificados a la liguilla final en busca del título mexicano.

Cómo fue el rendimiento de James Rodríguez en la última fecha FIFA

Frente a Bolivia, James Rodríguez ha tenido actuaciones destacadas recientemente. En el partido del 5 de septiembre de 2025 en Barranquilla, el cucuteño anotó el 1-0 con un derechazo al primer poste al minuto 31, justamente en un contexto clave: ese gol sirvió para ayudar a Colombia a sellar su clasificación al mundial 2026.

Además, con esa anotación, James superó a Radamel Falcao como máximo goleador de Colombia en la historia de las eliminatorias, llegando a 14 goles frente a los 13 del Tigre.

Ante Venezuela, James también ha marcado diferencias, especialmente en el partido jugado en Maturín, donde Colombia se impuso 3-6. En ese encuentro, el centrocampista participó directamente en al menos dos asistencias importantes: una en un tiro de esquina que terminó en gol de Yerry Mina, y otra con pase filtrado para Luis Suárez.

