Nuevo fracaso de Millonarios en la Copa BetPlay: eliminado tras empate con Envigado

Millonarios no pudo con Envigado e igualó 0-0 ante Envigado, pero con un marcador global de 1-0 cayó eliminado de la Copa Colombia. - crédito @MillosFCoficial/X

Millonarios vivió un nuevo fracaso en la Copa BetPlay al quedar eliminado tras empatar 0-0 con Envigado en Bogotá, en el estadio Metropolitano de Techo. El equipo dirigido por Hernán Torres no logró revertir la derrota 1-0 sufrida en el partido de ida y sumó otra decepción en un semestre marcado por la irregularidad y la falta de resultados.

La eliminación deja sin posibilidades al conjunto azul de asegurar un cupo a la Copa Sudamericana 2026 por esta vía. Además, aumenta la presión sobre el cuerpo técnico, los jugadores y la directiva, en medio de una hinchada que volvió a manifestar su inconformidad con pancartas y cánticos negativos durante el compromiso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El partido respondió a la expectativa de tensión, Millonarios salió con la obligación de marcar y dominar el trámite desde el primer minuto. La primera ocasión llegó cuando Beckham Castro enfrentó mano a mano al portero Andrés Tovar, quien atajó con solvencia. Leonardo Castro desaprovechó otra opción clara, y Cristian Cañozales desperdició un remate en el área. El equipo capitalino acumuló llegadas, pero la falta de definición volvió a costar caro.

El resultado intensificó las críticas hacia el plantel y el cuerpo técnico, dejando en duda el rumbo del equipo esta temporada. - crédito @MillosFCoficial/X

Envigado, cuadro seriamente comprometido con el descenso, se replegó, manejó su ventaja y aguardó la ocasión de contragolpear. La superioridad de Millonarios en posesión y volumen de juego no tuvo compensación en la red. El visitante resistió las embestidas rivales, apoyado en la seguridad de su arquero y la disciplina defensiva.

En el segundo tiempo, el técnico Hernán Torres buscó soluciones desde el banco. Brayan Cuero reemplazó a Beckham Castro, y posteriormente ingresó el brasileño Bruno Savio, pero la respuesta en ataque fue limitada. A medida que los minutos avanzaban, el nerviosismo se trasladó a las tribunas. Los asistentes exhibieron pancartas dirigidas a jugadores y directivos, y corearon canciones críticas que reflejaron el malestar por la posibilidad de otra eliminación en el semestre.

El equipo azul acumuló apuro y desorden en ataque. En la última jugada del partido, hasta el arquero Diego Novoa participó de un tiro de esquina, buscando el milagro del gol, pero nada cambió el destino de la serie. Envigado celebró el empate sin goles en Bogotá y la clasificación con un marcador global de 1-0.

Leonardo Castro desaprovechó otra opción clara, y Cristian Cañozales desperdició un remate en el área. - crédito Colprensa

La caída en octavos de final de la Copa BetPlay significa el primer fracaso de la temporada para un club que ya había quedado golpeado tras la final perdida el año pasado. Millonarios deberá ahora concentrar sus esfuerzos en la Liga BetPlay, donde está en la casilla catorce y con apenas 11 unidades. Para clasificar a los cuadrangulares, el margen de error es mínimo y el calendario obliga a excelentes resultados.

Perder la Copa BetPlay también elimina una ruta para la clasificación a torneo internacional, con lo cual la presión recae sobre la campaña en Liga y la suma de puntos en la reclasificación. La situación deportiva genera incertidumbre y pone en duda la continuidad de algunas decisiones técnicas adoptadas en las semanas recientes.

Mientras tanto, Envigado avanza a cuartos de final y enfrentará en esa instancia a Deportivo Pereira. Para el modesto club antioqueño, que tiene casi sentenciado el descenso, el certamen se ha convertido en la oportunidad de mostrar solidez. El próximo desafío de Envigado será ante Alianza FC.

La igualdad sin goles en Bogotá selló la eliminación del club embajador, que necesitaba remontar el marcador global. / crédito @EnvigadoFC

Por el lado de Millonarios, el próximo encuentro en su calendario será en El Campín ante Fortaleza, el único invicto de la Liga, en una cita que se perfila como clave para definir si el equipo consigue reponerse de este nuevo golpe. El ambiente en el plantel y la exigencia de la hinchada anticipan jornadas de presión e incertidumbre en el cierre del calendario.

Finalmente, tras esta eliminación en Copa y el contexto adverso en Liga, Millonarios queda con la obligación de reponerse rápido si quiere mantener la opción de algún logro antes del cierre del año.