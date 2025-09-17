Deportes

Leonardo Castro se mostró decepcionado tras la eliminación de Millonarios de la Copa Colombia ante Envigado

El delantero del equipo bogotano, recién recuperado de una lesión, fue consolado en el campo por el técnico rival Andrés Orozco, escena que reflejó el golpe anímico del jugador por la eliminación

Por Carlos Pulido

Al delantero se lo vio afectado tras la eliminación ante Envigado por Copa Colombia - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La eliminación de Millonarios en los octavos de final de la Copa Betplay ante Envigado dejó una imagen que sintetizó el estado anímico del equipo: Leonardo Castro, visiblemente afectado, fue consolado en el campo por el técnico rival Andrés Orozco tras el pitazo final.

Las cámaras de Win Sports captaron el momento en el que el delantero pereirano, recién reincorporado después de una prolongada lesión, escuchó atentamente las palabras de aliento de Orozco en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

Este fue el emotivo momento cuando el delantero se muestra decepcionado tras quedar por fuera de la Copa Colombia - crédito @alejo_zamora / Tik Tok - Win Sports

El conjunto embajador no logró revertir el 1-0 global, resultado que se selló con el gol recibido en el partido de ida.

La expectativa por el regreso de Castro se había instalado como una esperanza para el equipo, pero la eliminación confirmó que el mal momento deportivo persistía.

En los encuentros recientes, el atacante había mostrado su frustración discutiendo con compañeros y exigiendo mayor entrega para superar la crisis.

La derrota provocó una reacción inmediata de la hinchada, que expresó su descontento en el Estadio de Techo y en redes sociales, señalando a los directivos como responsables principales de la situación.

Mientras tanto, Leonardo Castro optó por no dar declaraciones a la prensa, dejando la responsabilidad de explicar el momento a Hernán Torres, técnico de Millonarios.

Hernán Torres habló tras la eliminación ante Envigado

El técnico tolimense y el defensor valduparense se mostraron decepcionados tras la eliminación de la Copa Colombia - crédito Dimayor / YouTube

“Llevamos 22 días y hemos dirigido siete u ocho partidos. No me estoy excusando, esto no es de disculpas, pero hemos tratado de dar una idea de comportamiento en el campo de juego y no nos alcanza. Hay actitud, hay ganas, pero no hay ideas, y los partidos se ganan con goles”, afirmó el entrenador tolimense.

Torres asumió el mando de un plantel golpeado anímicamente y con limitaciones en la plantilla, reconoció la dificultad de revertir la situación en tan poco tiempo.

El equipo aún mantiene opciones en la Liga BetPlay, aunque para acceder a los cuadrangulares deberá realizar una campaña casi perfecta. La reciente goleada sufrida ante Alianza en Valledupar anticipaba el desenlace adverso en la Copa, profundizando la crisis y el malestar entre los aficionados.

La autocrítica también llegó desde el vestuario. Jorge Arias, capitán de Millonarios, asumió la responsabilidad en nombre del plantel:

Es difícil hablar en este momento con un fracaso más, un semestre donde no ha sido fácil. Ahora toca tragar, pasar la amargura y pensar en el domingo”, declaró el defensor central.

“Los culpables somos nosotros”, enfatizó, eximiendo al cuerpo técnico de Hernán Torres y subrayando que el cambio de percepción de la hinchada solo será posible con victorias:

Nosotros venimos antes que él y seguimos en lo mismo. Aceptar lo que diga el hincha porque tiene razón, nada de lo que diga acá puede cambiar el pensamiento de ellos. Eso se cambia ganando”, sentenció.

Que viene para Millonarios

Millonarios no pudo con Envigado e igualó 0-0 ante Envigado, pero con un marcador global de 1-0 cayó eliminado de la Copa Colombia. - crédito @MillosFCoficial/X

Después de la eliminación, ahora Millonarios volverá a la acción por la Liga BetPlay el 21 de septiembre de 2025 a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín cuando reciban a Fortaleza CEIF.

Luego, cerrarán el mes de septiembre cuando visiten el 27 de septiembre de 2025 a Atético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, partido programado para las 8:30 p. m.

Con 11 puntos, y 9 partidos para que termine la fase del todos contra todos, estos son los partidos que le quedarán al cuadro azul en la Liga BetPlay:

  • 21 de septiembre de 2025: Millonarios vs. Fortaleza CEIF
  • 27 de septiembre de 2025: Atlético Nacional vs. Millonarios
  • 7 de octubre de 2025: Millonarios vs. América de Cali
  • 15 de octubre de 2025: Pereira vs. Millonarios
  • 19 de octubre de 2025: Millonarios vs. Atlético Bucaramanga
  • 25 de octubre de 2025: Santa Fe vs. Millonarios
  • 29 de octubre de 2025: Millonarios vs. Once Caldas
  • 3 de noviembre de 2025: Envigado vs. Millonarios

