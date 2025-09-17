Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido aplazado de América de Cali vs. Bucaramanga

Al estadio Pascual Guerrero de Cali no asistieron más de dos mil hinchas, mientras que los Diablos Rojos podrían quedar eliminados una vez se ponga al día en el calendario de partidos

Camilo Zabaleta

Camilo Zabaleta

Atlético Bucaramanga se puso al
Atlético Bucaramanga se puso al día en el calendario y asumió el liderato de la Liga BetPlay II-2025

En un partido sin goles y con realidades opuestas en la tabla, América de Cali y Atlético Bucaramanga protagonizaron un empate que impactó de manera directa sus posiciones en la Liga Betplay II-2025.

El encuentro, que correspondía a la segunda fecha y se disputó en el estadio Pascual Guerrero de Cali, con menos de dos mil personas en las tribunas, dejó a los locales en el último lugar con 7 unidades, mientras que los visitantes, con 21 puntos, lograron igualar la línea de Junior y Fortaleza, y ser líderes al superarlos por diferencia de gol.

Durante la primera mitad, Andrés Mosquera tuvo dos oportunidades claras de abrir el marcador para el América. La primera llegó tras un córner corto culminado con un centro y un remate de Mosquera al fondo del arco, pero la acción se invalidó por fuera de juego, decisión que el VAR confirmó.

América de Cali tiene un
América de Cali tiene un partido pendiente y podría anticipar su eliminación de la Liga BetPlay

Minutos más tarde, luego de una destacada recuperación de Josen Escobar, Mosquera consiguió controlar un pase aéreo y marcar, aunque el árbitro Wilmar Roldán anuló el tanto tras consultar el VAR, considerando que Escobar había cometido falta previa contra Faber Gil.

El segundo tiempo mantuvo la intensidad ofensiva de América de Cali, especialmente tras una jugada en la que el travesaño salvó a Bucaramanga de un potente disparo de Escobar. Asimismo, Rodrigo Holgado forzó una atajada de Aldair Quintana con un cabezazo que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

La situación se complicó aún más para el conjunto dirigido por Leonel Álvarez cuando, al minuto 64, Carlos de Las Salas fue expulsado tras ver dos tarjetas amarillas, ambas por faltas sobre Mateo Castillo. A pesar de jugar con un hombre menos, el Bucaramanga tuvo una ocasión clara para quedarse con la victoria cuando Kevin Londoño enfrentó al arquero Joel Graterol, pero perdió la oportunidad por un control largo que facilitó la intervención del guardameta.

América de Cali es último
América de Cali es último en la tabla de posiciones

En los minutos finales, Bucaramanga estuvo cerca de irse derrotado cuando Cristian Barrios erró un remate alto en el área tras un rebote.

Los Escarlatas tuvieron otras dos oportunidades; primero con un disparo desviado de Dylan Borrero y luego con una definición de Adrián Ramos desde el área chica que se fue alta.

Mientras Bucaramanga aseguró un punto valioso para tomar el liderato, América de Cali, dirigido por David González, que se encuentra inhabilitado para dirigir desde la línea de banda tras su paso por Millonarios en el mismo semestre, continúa en el fondo de la clasificación.

El próximo desafío para Bucaramanga será recibir a Deportes Tolima, en tanto América enfrentará a Once Caldas en el inicio de la fecha 12.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Bucaramanga bajo el mando
Atlético Bucaramanga bajo el mando de Leonel Álvarez y con una nómina modesta lidera la tabla
  1. Atlético Bucaramanga: 21 puntos / +9 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  2. Junior FC: 21 puntos / +8 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  3. Fortaleza CEIF: 21 puntos / +6 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  4. Deportes Tolima: 20 puntos / +7 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  5. Independiente Medellín: 20 puntos / +6 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  6. Atlético Nacional: 17 puntos / +8 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  7. Llaneros FC: 18 puntos / +1 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  8. Independiente Santa Fe: 16 puntos / +1 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  9. Alianza FC: 15 puntos / -2 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  10. Deportivo Cali: 14 puntos / -3 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  11. Deportivo Pereira: 13 puntos / -1 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  12. Once Caldas: 13 puntos / -2 diferencia de gol / 11 partidos jugados
  13. Envigado FC: 11 puntos / -2 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  14. Millonarios: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados
  15. La Equidad FC: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  16. Unión Magdalena: 11 puntos / -7 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  17. Boyacá Chicó: 10 puntos / -8 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  18. Deportivo Pasto: 9 puntos / -2 diferencia de gol / 10 partidos jugados
  19. Águilas Doradas: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 10 partidos jugados
  20. América de Cali: 7 puntos / -4 diferencia de gol / 10 partidos jugados

