Así fue la reacción de los jugadores de Once Caldas al ver videos de sus hinchas yendo a Quito para duelo por Sudamericana

Cientos de seguidores del conjunto manizalita han buscado llegar al vecino país vecino para acompañar al equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, en el partido contra Independiente del Valle

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Jugadores del Once Caldas se mostraron sorprendidos por la travesía de sus hinchas para llegar a Quito- crédito @luisfelgarciag/X

Once Caldas se prepara para afrontar la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle. Luego de su victoria frente a Huracán en los octavos de la competencia, el cuadro de Manizales, y sus hinchas, viven ilusionados con hacerse con la Otra Mitad de la Gloria, tras ganar en la Copa Libertadores 2004.

Para la fase de cuartos, el cuadro caldense tuvo que viajar a Quito para afrontar el duelo de ida frente al cuadro ecuatoriano, que parte como uno de los favoritos a quedarse con la copa tras la obtención del mismo título en las ediciones de 2019 y 2022.

La llegada de los Albos al vecino país llevó consigo a cientos de hinchas, que partieron desde la capital caldense rumbo a la capital ecuatoriana con el fin de brindar acompañamiento al equipo de Hernán Darío Herrera, en uno de los juegos más importantes de los últimos años.

Y es que, según se observa en múltiples videos que se viralizaron en redes sociales, los fanáticos del conjunto manizalita llegaron incluso a caminar varios kilómetros de carretera con el fin de llegar hasta Quito, de cara al juego que se disputará en la noche del miércoles 17 de septiembre de 2025.

Aquellos registros visuales llegaron hasta los propios futbolistas del cuadro Albo, incluidos algunos de los pesos pesados como Dayro Moreno, James Aguirre, Jefry Zapata, entre otros, que no pudieron ocultar su sorpresa por las imágenes de sus hinchas.

Once Caldas tendrá masivo acompañamiento
Once Caldas tendrá masivo acompañamiento en Quito- crédito @luisfelgarciag/X

En un video que se viralizó en redes sociales se observa cómo una persona del staff del Once Caldas mostró con su celular las escenas, que funcionarían como una motivación para los jugadores de cara al duelo frente a los ecuatorianos.

De hecho, en la misma escena estaba el mismo Hernán Darío Herrera, que no dudó en destacar a los hinchas, así como Dayro Moreno, que motivó a sus compañeros.

Independiente del Valle y Once
Independiente del Valle y Once Caldas arrancan la llave por los cuartos de final en la Copa Sudamericana - crédito Fotobaires / Colprensa

Cuándo será el duelo entre Once Caldas e Independiente del Valle por los cuartos de la Copa Sudamericana

El partido de ida de los cuartos de final entre Independiente del Valle y Once Caldas por la Copa Sudamericana 2025 será el miércoles 17 de septiembre a las 7:30 p.m. hora de Colombia (igual en Ecuador).

El duelo se jugará en el estadio Banco Guayaquil, en Quito, ya que IDV será local en este primer duelo. En cuanto a transmisión, el encuentro se podrá ver en Colombia por ESPN y vía streaming por Disney+.

Así están los duelos en
Así están los duelos en la "Gran Conquista" - crédito @sudamericana / X

El camino de Once Caldas en la Copa Sudamericana

Once Caldas comenzó su participación en la fase de grupos (Grupo F) con un desempeño sólido. En la segunda jornada, el cuadro colombiano venció de visitante a Unión Española (Chile) por 0-2, con goles de Dayro Moreno y Alejandro García.

En la cuarta fecha, Caldas derrotó 1-0 a Unión Española en casa con gol de Luis Palacios, asegurando seguir con vida en la lucha por avanzar. Luego, en la quinta jornada, el equipo de Hernán Darío Herrera triunfó 2-1 sobre G.V. San José (Bolivia) gracias a goles de Jersson Malagón y Esteban Beltrán, lo que lo dejó líder del grupo y con el cupo a la siguiente ronda prácticamente asegurado.

Tras pasar la fase de grupos, Once Caldas enfrentó los play-offs / octavos de final. En los octavos, el cuadro Albo se midió con Huracán de Argentina; en el partido de ida en Colombia ganó 1-0, mientras que en el de vuelta en Buenos Aires venció 3-1, lo que dio un global favorable de 4-1 para avanzar a los cuartos de final. Dayro Moreno fue clave en esta serie, anotando un doblete en el partido de vuelta.

