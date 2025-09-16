Deportivo Cali definió precios de boletería para la final del fútbol femenino con Santa Fe: conózcalos acá

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali disputan la final de la Liga Betplay Dimayor femenina- crédito @CaliFemenino/X

La final de la Liga Femenina BetPlay 2025 ya tiene cita confirmada en el estadio Deportivo Cali y la hinchada Azucarera se prepara para acompañar a su equipo en el duelo decisivo ante Independiente Santa Fe.

El club Verdiblanco dio a conocer en la tarde del lunes 15 de septiembre de 2025 los precios oficiales de la boletería para el partido de vuelta, que se disputará el próximo domingo 21 de septiembre, y lanzó un mensaje claro a sus seguidores: “La gloria se juega en casa y el corazón verdiblanco debe latir más fuerte que nunca”.

El anuncio incluyó la lista de valores por tribuna, que busca adaptarse a diferentes bolsillos y garantizar un estadio lleno para el compromiso más importante de la temporada.

En la tribuna Sur y en la tribuna Norte, el precio de la entrada será de 20.000 pesos, los sectores más populares del escenario. La Oriental Alta tendrá un costo de 40.000 pesos, mientras que la Oriental Baja quedó fijada en 35.000 pesos. En tanto, el acceso a la Oriental Lateral costará 28.000 pesos, una de las opciones más económicas para quienes deseen un ángulo diferente de la cancha.

En la zona Occidental, los precios son más elevados. La tribuna Occidental Alta costará 60.000 pesos, la Occidental Baja tendrá un valor de 53.000 pesos y la Occidental Lateral se fijó en 37.000 pesos.

Deportivo Cali dio a conocer múltiples recomendaciones para el juego de vuelta de la final de la liga femenina- crédito @AsoDeporCali/X

Con esta segmentación, Deportivo Cali busca que los aficionados puedan escoger entre una amplia gama de precios según su preferencia y capacidad económica, con la idea de que ninguna tribuna quede vacía en un partido que marcará historia.

La institución también informó sobre dos beneficios especiales para sus hinchas. En primer lugar, los niños entre 5 y 10 años entrarán gratis a la tribuna Norte, siempre y cuando estén acompañados por un adulto con boleta.

Este gesto busca incentivar la asistencia de las familias y acercar a los más pequeños a la pasión por el equipo femenino. En segundo lugar, los abonados del Deportivo Cali tendrán un 20% de descuento en sus entradas, lo que representa un reconocimiento a la fidelidad de quienes han acompañado al club a lo largo de la temporada.

Estos son los precios para el juego de vuelta de la final de la liga femenina- crédito @AsoDeporCali/X

El mensaje del club fue contundente: las jugadoras lo han entregado todo durante la campaña y ahora necesitan que la hinchada responda. Bajo la consigna “todos juntos, todos unidos”, Deportivo Cali hizo un llamado a que su estadio se pinte de verde para empujar a las futbolistas hacia la conquista de un nuevo título.

La boletería puede adquirirse a través de la plataforma digital Warena, donde ya se encuentran disponibles las entradas.

El encuentro no solo representa la definición de la Liga Femenina, sino también un momento clave para el crecimiento del fútbol de mujeres en Colombia. Deportivo Cali ha sido una de las instituciones que más respaldo ha dado a su equipo femenino, y la presencia masiva de la hinchada será un respaldo fundamental a ese esfuerzo. Las jugadoras, que se han ganado el respeto y la admiración de los aficionados, buscarán cerrar la temporada con una actuación memorable en su casa.

Deportivo Cali y Santa Fe, clasificados a la Copa Libertadores 2025, definirán a la campeona de la Liga Femenina - crédito Dimayor

Por su parte, Independiente Santa Fe llega como un rival de peso. El club Cardenal ha sido protagonista en varias finales y cuenta con experiencia en este tipo de instancias. La expectativa es que el duelo sea vibrante, con dos de los equipos más importantes del país frente a frente en un escenario que promete ser una caldera.

La campaña de comunicación del club también resaltó el compromiso social que tiene la institución con el fútbol femenino. Bajo la frase “todos tenemos el compromiso con ellas”, Deportivo Cali destacó que la hinchada juega un papel clave no solo en el apoyo deportivo, sino también en la consolidación de un proyecto que busca inspirar a nuevas generaciones de jugadoras y seguidores.