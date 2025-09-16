Barra del América amenazó a jugadores y directivos por mal momento del club: “Vivirán un infierno”

El Barón Rojo Sur es una de las barras más reconocidas del América de Cali- crédito Colprensa

En los últimos días, el América de Cali se ha visto sacudido por una oleada de críticas que ha explotado en redes sociales, en la calle y en la tribuna sur del Pascual Guerrero.

Frente a ello, la barra Barón Rojo Sur (BRS) publicó un mensaje en su cuenta de X, donde acusa a jugadores y directivos de mediocridad, deslealtad histórica con la camiseta Escarlata y de convertir al club en “un simple negocio familiar”.

Y es que el texto no solo expresa descontento con el rendimiento deportivo, sino que demanda un cambio profundo en la gestión institucional, apuntando directamente a la familia Gómez Giraldo como responsables del declive.

El mensaje va más allá de una simple crítica: es una convocatoria al “sentimiento”, un llamado a la resistencia de la hinchada. “Para esos jugadores que pisan la cancha sin el más mínimo orgullo…”, comienza. El texto continúa señalando que el club “no es de ustedes. Es del pueblo, de una hinchada que no perdona la mediocridad ni la falta de carácter”.

El mensaje de los hinchas a los jugadores y directivos Escarlatas fue claro: no basta con jugar, se exige identidad, entrega y resultados.

Además, el comunicado advierte: “Ustedes quisieron jugar con el Diablo… pero ahora será el Diablo quien juegue con ustedes. Y ese infierno lo encenderá la gente que ama esta camiseta más de lo que ustedes podrán entender jamás”.

Las acusaciones contra los directivos de la familia Gómez Giraldo no se quedan en lo deportivo: se atacan decisiones administrativas, supuesta ambición “barata” y gestión torpe que habría degradado al club.

Según los hinchas, estos dirigentes han traicionado la historia grande del América al priorizar negocios personales sobre los intereses deportivos institucionales.

Este tipo de crítica no es aislada: hace algunas semanas Barón Rojo Sur y otras barras convocaron marchas, protestas, boicots al ingreso al estadio y al aliento en el clásico local, bajo la consigna “Fuera Familia Gómez Giraldo”, que ya circulaba con fuerza entre los seguidores como expresión del hartazgo acumulado.

El descontento está alimentado por una serie de malos resultados en la Liga BetPlay II-2025, además de la percepción de que el América ha perdido rumbo, no solo en sus actuaciones en cancha, sino también en su relación con la hinchada.

En recientes comunicados de las barras y en redes sociales, los aficionados han denunciado “distancia de la dirigencia”, falta de transparencia en los procesos deportivos, poca claridad en las decisiones de contratación, y ausencia de proyecto deportivo claro.

Frente a esto, los seguidores han trazado ya una hoja de ruta de protesta. Se han convocado marchas y plantones, se anunció el boicot parcial al clásico local, se habilitarán espacios de protesta en el Parque de Banderas de Cali, incluso se perfila el no ingreso al estadio mientras no se vean cambios concretos.

Los hinchas exigen que la familia propietaria venda sus acciones o al menos deje de intervenir de forma directa en la gestión deportiva e institucional. Algunos sectores plantean el relevo no solo en los cargos deportivos, sino también administrativos, con personas capacitadas para reconstruir un proyecto serio.

El mensaje del Barón Rojo Sur ha reavivado una tensión que había sido latente. Para muchos en América de Cali, el equipo atraviesa uno de sus peores momentos no solo por la tabla de posiciones, sino por la crisis de identidad, gestión y cercanía con su hinchada.

El panorama para la dirigencia es complejo. No basta con discursos —la hinchada pide acciones: cambios visibles, personas competentes, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.