Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos

Santiago Buitrago bajó una posición en el Tour de Francia y Egan Bernal escaló una posición

La edición 80 de la Vuelta a España dejó varias novedades en el ciclismo mundial.

En primer lugar, el danés Jonas Vingegaard (ganador de la Vuelta a España), corredor del Visma Lease a Bike, llegó al segundo puesto, luego de su buena participación en la ronda ibérica, al igual que el portugués João Almeida, del UAE Emirates XRG.

Mientras, el esloveno Tadej Pogačar (corredor del UAE Emirates XRG), sigue en el primer lugar (el 14 de septiembre de 2025 compitió en el Gran Premio de Quebec, Canadá, quedando en el segundo lugar).

Por los lados de los ciclistas colombianos, la victoria de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España, como el puesto doce de Harold Tejada del XDS Astana Team, les permitieron subir varias posiciones en el ranking de la Unión Ciclística Internacional (UCI).

Egan Bernal y Santiago Buitrago tuvieron una escalada importante en el ranking UCI tras su participación en la Vuelta a España

Bernal subió 28 puestos tras su participación, mientras que Buitrago subió 26 escalones. A continuación, así quedaron los ciclistas colombianos tras la Vuelta a España:

1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Emirates XRG): 11.235 puntos

2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 5904 (subió dos puestos)

3. Mads Pedersen (Dinamarca - Lidl - Trek): 5287 puntos

4. Mathieu van der Poel (Países Bajos - Alpecin - Deceuninck): 4661 puntos (bajó dos puestos)

5. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): 4334 puntos (subió 8 puestos)

6. Isaac del Toro (México - UAE Emirates XRG): 4194 puntos

7. Remco Evenepoel (Bélgica - Soudal Quick - Step): 3553 puntos

8. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro Cycling): 3481 puntos (subió 16 puestos)

9. Oscar Onley (Gran Bretaña - Picnic PostNL): 3182 puntos (subió dos puestos)

10. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): 2967 puntos (subió cuatro puestos)

51. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): 1402 puntos (subió 28 puestos)

71. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): 1077 puntos (subió 26 puestos)

113. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): 786 puntos (bajó 8 puestos)

123. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): 735 puntos (subió 24 puestos)

Con la participación de varios colombianos en la Vuelta a España, algunos subieron escalones en el ranking

Otras posiciones de los ciclistas colombianos en el ranking UCI

Nairo Quintana viene de terminar en el puesto 25 del Giro de Italia, en el que no pudo ser protagonista para pelear alguna de las etapas

Por otra parte, la ausencia de Nairo Quintana de la Vuelta a España no le permitió tener un buen puesto en este listado, ya que bajó 21 puestos, quedando en la casilla 410.

Otro de los colombianos más afectados, fue el antioqueño Sergio Higuita del XDS Astana Team, que se tuvo que retirar de la Vuelta a España antes de iniciar la etapa 14 de la ronda ibérica, al igual que Brandon Rivera del Ineos Grenadiers (compañero de Egan Bernal), ya que quedó 390 y bajó 31 puestos.

Aunque también hubo afectaciones con Nairo Quintana, Sergio Higuita y Brandon Rivera, también hubo sorpresas destacadas: el debut de Juan Guillermo Martínez, subió varias posiciones (36 en total), quedaron en la posición 477.

A continuación, así quedaron los demás ciclistas colombianos:

171. Juan Sebastián Molano (Colombia - UAE Team Emirates XRG): 540 puntos (subió un puesto)

290. Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull Bora - hansgrohe): 311 puntos (subió 4 puestos)

348. Jesús Peña (Colombia - AP Hoteles): 255 puntos (bajó 22 puestos)

352. Wilmar Paredes (Colombia - Team Medellín): 254 puntos (subió un puesto)

353. Álvaro Hodeg (Colombia - Team Medellín): 253 puntos (subió un puesto)

369. Esteban Chaves (Colombia - EF Education - Easypost): 240 puntos (bajó 12 puestos)

390. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): 225 puntos (bajó 31 puestos)

408. Diego Camargo (Colombia - Ineos Grenadiers): 207 puntos (subió 5 puestos)

410. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): 205 puntos (bajó 21 puestos)

410. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): 205 puntos (bajó 45 puestos)

477. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNL): 165 puntos (subió 36 puestos)

482. Jonathan Guatibonza (Colombia - Nu Colombia): 162 puntos (bajó 3 puntos)

506. Rodrigo Contreras (Colombia - Nu Colombia): 150 puntos (subió un puesto)

561. Germán Gómez (Colombia - Polti Visit Malta): 132 puntos (se mantuvo)

597. Edison Callejas (Colombia - Petrolike):