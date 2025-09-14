Referente venezolano culpó a las nuevas generaciones de la derrota contra Colombia: “Creen que un iPhone los hace”

Cichero afirmó que los jóvenes piensan que han triunfado solo con tener dinero - crédito AFP/iPhone

La derrota de Venezuela contra Colombia en la última fecha de las eliminatorias rumbo al mundial de 2026 ha generado varias reacciones negativas en el vecino país, en donde han calificado de fracaso lo registrado el 9 de septiembre.

Cabe recordar que tras perder 3-6 en condición de local, Venezuela fue eliminada y seguirá siendo la única nación de América del Sur que no ha disputado un torneo mundial de la FIFA.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es por ello que referentes del fútbol venezolano han señalado la responsabilidad de los deportistas, principalmente luego de que se conoció que varios de ellos salieron de fiesta tras perder el partido contra los cafeteros.

Entre los pronunciamientos, se destacó el de Gabriel Cichero, exdefensor que tuvo experiencia en el fútbol europeo y tuvo un paso por Millonarios en Colombia, que afirmó que la derrota había sido culpa de la formación que han recibido las nuevas generaciones.

Cichero se ofreció para dirigir a las selecciones juveniles de Venezuela - crédito AFP

En su cuenta de Instagram, Cichero publicó imágenes de su carrera acompañadas con un mensaje sobre el comportamiento que ha observado de los jóvenes futbolistas en su país.

“Estamos viendo una generación débil que se le está olvidando lo que es el hambre a la gloria, respetar la jerarquía y la experiencia. Ahora resulta que debemos tolerar sus malcriadeces dentro de un vestuario, en el campo o en la vida cotidiana, algo totalmente inaceptable, sea quien sea”.

En ese sentido, el exdefensor afirmó que gran parte de la responsabilidad es de los padres que han “malcriado” a sus hijos, lo que, en su concepto, solo hace que no aprendan a afrontar las derrotas de la vida.

“Incluso, muchos padres siendo malos ejemplos, dándole todo rápido para que no fastidien y no “sufran”. Pareciera que a muchos se les olvidó cómo fueron criados en épocas donde te decían: o llegas o llegas, no hay otra solución en esta casa. Sin duda que el cambio hay que hacerlo urgente, si queremos futbolistas para competir en el alto rendimiento a futuro y si no lo logran porque el camino es difícil, tendrán seguramente la valentía de crear un plan B espectacular”.

Cichero defendió la selección de Venezuela durante varios años - crédito AFP

El nacido en Caracas recordó como se formó deportivamente, asegurando que su juventud le ayudo a entender que el camino hacia el éxito incluye derrotas y sufrimiento.

“La palabra sufrir es parte del camino a conseguir resultado grandioso. Sufrir es parte del proceso al éxito para cualquier atleta que llega al más alto nivel. Si no sufres jamás serás un verdadero ganador. Yo no conocí jamás la palabra fácil, yo no tengo ni quiero que me den las cosas fáciles”.

Por último, se ofreció para dirigir los equipos juveniles de la selección venezolana con la promesa de mejorar el comportamiento de las nuevas generaciones.

“Quiero dirigir a las menores de Venezuela y realizar un cambio de alto rendimiento a nivel físico, técnico y crear una mentalidad winner en chicos que creen que todo es fácil. Dispuesto a dar la vida por Venezuela y esta generación que cree que un iPhone 17 ya te hace ‘élite’”, puntualizó Cichero.

El venezolano afirmó que las nuevas generaciones han sido malcriadas - crédito @6cichero6/Instagram

Cabe recordar que, tras la derrota contra Colombia, la Federación Venezolana de Fútbol despidió al entrenador Fernando Batista, además, el régimen ordenó una restructuración al interior de la selección para comenzar un proyecto que termine con la clasificación para la copa del mundo de 2030.

Entre los nombres que han sido mencionados para tomar el cargo de Batista se destaca Rafael Dudamel, que ya dirigió a esta selección en el pasado y ha sido campeón del fútbol colombiano con Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali, actualmente está dirigiendo a Deportivo Pereira.