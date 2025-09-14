Millonarios y América de Cali comprometieron su clasificación en la Liga BetPlay: así están las cuentas

Millonarios y América de Cali agravaron su crisis deportiva en la Liga BetPlay y empezaron a alejarse de los cuadrangulares - crédito Colprensa

Pésimo momento el que atraviesan Millonarios y el América de Cali, que entrando a la segunda parte de la fase de Todos contra Todos en la Liga BetPlay, están afuera del grupo de los ocho primeros y perdiendo sus respectivos partidos de la jornada 11, el sábado 13 de septiembre.

Tanto azules como rojos hacen cuentas de lo que necesitan para clasificar a los cuadrangulares, que actualmente parece un objetivo muy lejos de lograr, pero por la cantidad de partidos que quedan por delante, se mantiene como una posibilidad latente en ambas instituciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que los dos conjuntos también siguen vivos en la Copa Colombia, que serviría como una salvación a la mala campaña del segundo semestre de 2025 si obtienen el título y el cupo a la Copa Sudamericana 2026, más allá de lo que pase con la Liga BetPlay al terminar la primera fase.

Las cuentas de Millonarios y América

Para empezar, el periódico El Tiempo afirmó que el promedio con el que se ha clasificado el octavo equipo en la tabla de la Liga BetPlay, desde que son 20 equipos, es de 30 puntos, aunque en el primer semestre esa cifra subió a 32 con el Independiente Medellín, posterior finalista.

Millonarios, con calendario completo, tendría que hacer 19 puntos de los 27 que quedan en juego, en los que tiene cuatro partidos de local y cinco de visitante, uno de esos encuentros será contra Santa Fe en El Campín, por lo que cuenta con cinco juegos en Bogotá para sumar.

Millonarios suma seis derrotas en 11 partidos de la Liga BetPlay, siendo una de sus peores presentaciones en los últimos años - crédito Colprensa

Pese a la mejoría de las últimas cuatro jornadas, en Valledupar se dio un retroceso enorme por la caída 3-0 frente a Alianza, en la que Sergio Mosquera salió expulsado y evidenciando las limitaciones de una plantilla mal armada, pues hasta ahora es poco lo que han aportado los siete refuerzos.

De otra parte, América de Cali tiene un reto mayor: sumar 24 puntos en los 11 partidos que le quedan en la Liga BetPlay, con la ventaja de que debe dos encuentros ante Bucaramanga y el Deportivo Pasto, con los que se pondrá al día y saldría del último puesto, en el que está con seis unidades.

América de Cali aún no sale del último puesto en la Liga BetPlay y cada vez se aleja más de los cuadrangulares - crédito Colprensa

La derrota 2-0 contra Fortaleza volvió a demostrar el bajo rendimiento de los vallecaucanos, que pese a la llegada del técnico David González, que estuvo en la tribuna, le falta mucho tiempo de trabajo para encontrar el camino, sumado a que los aficionados exigen resultados pronto.

Copa Colombia, carta de salvación

Aunque las cosas se ven muy mal en la Liga BetPlay, tanto rojos como azules cuentan con otro camino con el cual reivindicarse ante su afición, la historia y lograr el objetivo de un certamen internacional, acompañado de un trofeo que salve lo que queda de la temporada 2025.

Se trata de la Copa Colombia, en la que Millonarios y el América de Cali cuentan con opciones de salir campeones, lo que ayudaría mucho para dejar de lado el trago amargo del Torneo Finalización y enfocarse en un certamen en el que necesitan pocos encuentros para llegar a la meta.

La Copa Colombia entrega cupo a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, junto con el trofeo - crédito Dimayor

Los “Embajadores” aún deben llegar a cuartos de final, enfrentando a Envigado en el compromiso de vuelta el martes 16 de septiembre en el estadio de Techo, donde están obligados a darle vuelta a la serie que va 1-0 y con el apoyo de su afición para volver a ganar el trofeo que no consiguen desde 2022.

Por su parte, el América jugará contra nada menos que el Junior de Barranquilla, lo que es considerado una “final adelantada” por el nivel de las dos escuadras, sobre todo los “Tiburones” que son líderes de la Liga BetPlay y le apuntan a salir campeones en los dos torneos.