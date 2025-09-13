Periodista venezolano lloró durante transmisión en vivo tras eliminación de la Vinotinto del repechaje al Mundial en la goleada ante Colombia

Este fue el momento cuando el periodista venezolano lloró tras la eliminación de la vinotinto del repechaje de la Copa del Mundo 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria / REUTERS - @fdven / Instagram

La selección de Venezuela quedó eliminada de la posibilidad del repechaje a la Copa del Mundo en 2026 después de caer goleada por 6-3 ante Colombia en la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Lo que era la expectativa y la ilusión de llegar por primera vez en la historia a una Copa del Mundo, se convirtió en una pesadilla, y así lo hizo sentir la prensa deportiva de Venezuela después de finalizado el encuentro.

Aunque el encuentro dejó varias imágenes de molestia y dolor alrededor del mundo, una de las más llamativas la protagonizó el periodista venezolano Federico Rojas, narrador y presentador de la cadena Dsports.

En el informe que entregó después del partido para el especial de las Eliminatorias, se vio a Rojas llorando y visiblemente conmovido desde el estadio Monumental de Maturín, reflejando el desconsuelo que representó la eliminación de Venezuela. En ese momento, expresó:

“Lo atesoro un montón, solo le pido a Dios que nos dé la oportunidad de alguna vez ver y vivir una Copa del Mundo. Gracias, Goyco (Sergio Goycochea)”, dijo.

Durante la presentación del informe, el exarquero argentino y conductor del especial de las Eliminatorias, Sergio Goycochea, defendió a su compañero, señalando que es normal que alguien apasionado por el fútbol sienta una decepción tan profunda.

“Che, son profesionales, pero cuando juega la selección uno se invade de sentimientos. A mí me tocó cubrir desde 2004 para acá la Copa América y el Mundial, y lo entiendo”, comentó Goycochea.

Después de que su reacción se viralizara en redes sociales, Federico Rojas publicó el video del momento triste para él y la selección de Venezuela, agradeciendo el apoyo de Sergio Goycochea de la siguiente forma.

“Mil gracias Sergio Goycochea, por bancarme y entenderme, en un momento tan difícil para salir al aire. Qué guayabo tan arrecho. Solo los venezolanos, y sobre todo los futboleros, entendemos la complejidad del coñazo que nos llevamos en el cierre de la eliminatoria. Y solo juntos, sin los espías e hijos del diablo que hoy celebran, saldremos adelante”, dijo.

Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas

Tras estar hasta la fecha 17 como líder de la tabla de goleadores, el colombiano Luis Díaz perdió dicha posición con Lionel Messi - crédito @SofascoreLA / X

Lionel Messi (Argentina): 8 goles Miguel Terceros (Bolivia): 7 goles Luis Díaz (Colombia): 7 goles Enner Valencia (Ecuador): 6 goles Salomón Rondón (Venezuela): 6 goles

Estos fueron los resultados la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Venezuela 3-6 Colombia

Estadio: Monumental de Maturín

Goles: Póker de Luis Suárez en los minutos 42, 50, 59 y 67, gol de Yerry Mina al 10 y de Jhon Córdoba al 78 para Colombia, Telasco Segovia al minuto 3 y Josef Martínez al 12 para Venezuela

Partido: Bolivia 1-0 Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Goles: Miguel Terceros de tiro penal al 45+4 para Bolivia

Partido: Chile 0-0 Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Goles: No hubo

Partido: Perú 0-1 Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Goles: Matías Galarza al minuto 78 para Paraguay

Partido: Ecuador 1-0 Argentina

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil

Goles: Enner Valencia de tiro penal al 45+13 para Ecuador, salió expulsado Nicolás Otamendi al minuto 31 de partido para Argentina

Tabla de posiciones tras finalizadas las Eliminatorias

Argentina: 38 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +21) Ecuador: 29 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Colombia: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Uruguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Brasil: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Bolivia: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18) Venezuela: 18 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Perú: 12 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -15) Chile: 11 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -18)