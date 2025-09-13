Deportes

Millonarios se sigue llenando de lesionados para la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las dos nuevas bajas

Los azules informaron de dos hombres que no viajaron a Valledupar, para el partido contra Alianza, por molestias físicas y se espera que se recuperen en el menor tiempo posible

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Millonarios sigue siendo azotado por
Millonarios sigue siendo azotado por las lesiones, que nuevamente dejan a un jugador con un largo periodo de tiempo fuera de las canchas y otros dos con molestias físicas - crédito Millonarios FC

Millonarios está cerca del grupo de los ocho primeros equipos en la tabla de la Liga BetPlay, en medio de una pésima campaña de la que ha salido poco a poco con el técnico Hernán Torres, que en medio de las limitaciones de la plantilla armada para el segundo semestre, ha salido adelante.

Sin embargo, el técnico azul sigue sin resolver el problema de las lesiones, ya que otros dos jugadores entraron al departamento médico por molestias físicas y no fueron parte del encuentro ante Alianza en Valledupar, el sábado 13 de septiembre, por la fecha 11 del campeonato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuadro “Embajador” tiene la esperanza de recuperar a algunos hombres de cara al duelo del martes 16 de septiembre, cuando reciba a Envigado por la vuelta de los octavos en la Copa Colombia, cuya serie va perdiendo por 1-0 y quiere remontar en el estadio de Techo.

Nuevas bajas en Millonarios

Uno de los males en los últimos años del equipo bogotano son las lesiones, no solo con el extécnico Alberto Gamero entre 2020 y 2024, sino que lo mismo ocurrió con David González en el primer semestre de 2025 y ahora bajo el mando de Hernán Torres, lo que preocupa en la institución.

Millonarios informó hace poco que Alex Castro y Danovis Banguero no viajaron para el partido frente a Alianza, siendo dos bajas sensibles porque venían siendo titulares con el actual entrenador y de buenas presentaciones, siendo reemplazados por Jhoan Hernández y Edwin Mosquera.

Millonarios tiene a Alex Castro
Millonarios tiene a Alex Castro y Danovis Banguero lesionados, pero esperando que se recuperen en pocos días - crédito @alexisnoticias/X

El periodista Alexis Rodríguez señaló que el extremo “tiene una carga en el isquiotibial derecho“, mientras que el lateral izquierdo sufrió una ”molestia en uno de sus gemelos (una carga)“, lo que en ambos no parecería ser algo grave, pero no les dio para el viaje a Valledupar.

De esta manera, Millonarios suma más lesionados junto a Juan Carlos Pereira, David Mackalister Silva y Guillermo de Amores, de los que aún no se tiene fecha exacta de regreso, además de que Bruno Sávio, que supuestamente quedó habilitado desde el 8 de septiembre, aún no suma minutos con Hernán Torres.

Millonarios lamentó la baja de
Millonarios lamentó la baja de uno de sus jugadores más experimentados y le envió un mensaje de apoyo. - crédito captura de video Win Sports

Cabe recordar que a “Millos” se le viene un calendario complicado por el nivel de los siguientes encuentros, pues después de este compromiso recibirá a Envigado por Copa Colombia y dos conjuntos que están entre los ocho mejores, que son Fortaleza en El Campín y Atlético Nacional en Medellín.

Cuentas para clasificar

Luego de un pésimo inicio en los primeros seis partidos del campeonato, los azules tienen un margen de error mínimo para llegar a los cuadrangulares, que es el objetivo del cuerpo técnico de Hernán Torres, además de pelear por el título de la Copa Colombia para clasificar a un torneo internacional.

Según un análisis de El Tiempo, a Millonarios le faltarían entre 15 y 19 puntos para quedar, al menos, en el octavo puesto, a falta de 10 jornadas sin contar lo que pase con Alianza el sábado 13 de septiembre, lo que vienen siendo más de seis victorias que necesita de acá a noviembre.

Con el regreso de Leonardo
Con el regreso de Leonardo Castro, Millonarios quiere pelear por los cuadrangulares en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

“Con respecto al promedio histórico del octavo lugar (30,4), los azules están muy colgados: tienen 11 y les faltarían al menos 19 puntos de 30 posibles para pelear“, señaló el medio, pero explicando que ”Santa Fe tiene 13 puntos, con el 43,3 por ciento de rendimiento. Proyectado a 20 fechas, serían 26. Ahí la exigencia para ‘Millos’ sería menor: ya no le faltarían 19 puntos, sino 15″.

Otro dato es que a Millonarios le falta recibir en Bogotá a Fortaleza, América de Cali, Bucaramanga y Once Caldas, sumado a que será visitante de Santa Fe en el clásico capitalino de la jornada 17, que se jugará el 25 de octubre.

Temas Relacionados

MillonariosAlianza vs MillonariosHernán TorresDanovis BangueroAlex CastroJuan Carlos PereiraColombia-Deportes

Más Noticias

Futbolista colombiano asistió a la fiesta de cumpleaños de un niño que lo invitó en Argentina

Según se viralizó en redes sociales, un jugador de la selección nacional fue hasta la casa de una familia rosarina para acompañar a un menor que celebraba junto con sus seres queridos

Futbolista colombiano asistió a la

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

La final del fútbol femenino de Colombia se repetirá nuevamente, en donde el cuadro “Cardenal” buscará revancha de lo ocurrido en la edición del 2024 ante el mismo rival

Santa Fe vs. Deportivo Cali:

Bayern Múnich goleó por 5-0 al Hamburgo, con gol de Luis Díaz por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026

Después de la fecha FIFA a nivel mundial, el fútbol alemán volvió a la acción con una goleada de los “Gigantes de Baviera” y el colombiano Luis Díaz se reportó con gol

Bayern Múnich goleó por 5-0

Técnico de Vélez Sarsfield elogió el debut del portero colombiano Álvaro Montero en el partido ante Huracán: “Tiene la experiencia”

Guillermo Barros Schelotto elogió la actuación de Álvaro Montero, quien ingresó en un momento difícil y respondió con seguridad, perfilándose como titular para el próximo duelo de Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda

Técnico de Vélez Sarsfield elogió

Técnico del Wolverhampton arropa a Jhon Arias en su comienzo de temporada en Inglaterra: “Tiene muchas cualidades”

El técnico destaca que la adaptación del colombiano es normal y recalca que no debe ser comparado con Matheus Cunha, resaltando sus cualidades y pidiendo tiempo para su integración

Técnico del Wolverhampton arropa a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Mateo Carvajal compartió la conversación

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

Valentino filtra supuesta lista de participantes para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: estos son los nombres

Deportes

Futbolista colombiano asistió a la

Futbolista colombiano asistió a la fiesta de cumpleaños de un niño que lo invitó en Argentina

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

Bayern Múnich goleó por 5-0 al Hamburgo, con gol de Luis Díaz por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026

Técnico de Vélez Sarsfield elogió el debut del portero colombiano Álvaro Montero en el partido ante Huracán: “Tiene la experiencia”

Técnico del Wolverhampton arropa a Jhon Arias en su comienzo de temporada en Inglaterra: “Tiene muchas cualidades”