Millonarios se sigue llenando de lesionados para la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las dos nuevas bajas

Millonarios está cerca del grupo de los ocho primeros equipos en la tabla de la Liga BetPlay, en medio de una pésima campaña de la que ha salido poco a poco con el técnico Hernán Torres, que en medio de las limitaciones de la plantilla armada para el segundo semestre, ha salido adelante.

Sin embargo, el técnico azul sigue sin resolver el problema de las lesiones, ya que otros dos jugadores entraron al departamento médico por molestias físicas y no fueron parte del encuentro ante Alianza en Valledupar, el sábado 13 de septiembre, por la fecha 11 del campeonato.

El cuadro “Embajador” tiene la esperanza de recuperar a algunos hombres de cara al duelo del martes 16 de septiembre, cuando reciba a Envigado por la vuelta de los octavos en la Copa Colombia, cuya serie va perdiendo por 1-0 y quiere remontar en el estadio de Techo.

Nuevas bajas en Millonarios

Uno de los males en los últimos años del equipo bogotano son las lesiones, no solo con el extécnico Alberto Gamero entre 2020 y 2024, sino que lo mismo ocurrió con David González en el primer semestre de 2025 y ahora bajo el mando de Hernán Torres, lo que preocupa en la institución.

Millonarios informó hace poco que Alex Castro y Danovis Banguero no viajaron para el partido frente a Alianza, siendo dos bajas sensibles porque venían siendo titulares con el actual entrenador y de buenas presentaciones, siendo reemplazados por Jhoan Hernández y Edwin Mosquera.

El periodista Alexis Rodríguez señaló que el extremo “tiene una carga en el isquiotibial derecho“, mientras que el lateral izquierdo sufrió una ”molestia en uno de sus gemelos (una carga)“, lo que en ambos no parecería ser algo grave, pero no les dio para el viaje a Valledupar.

De esta manera, Millonarios suma más lesionados junto a Juan Carlos Pereira, David Mackalister Silva y Guillermo de Amores, de los que aún no se tiene fecha exacta de regreso, además de que Bruno Sávio, que supuestamente quedó habilitado desde el 8 de septiembre, aún no suma minutos con Hernán Torres.

Cabe recordar que a “Millos” se le viene un calendario complicado por el nivel de los siguientes encuentros, pues después de este compromiso recibirá a Envigado por Copa Colombia y dos conjuntos que están entre los ocho mejores, que son Fortaleza en El Campín y Atlético Nacional en Medellín.

Cuentas para clasificar

Luego de un pésimo inicio en los primeros seis partidos del campeonato, los azules tienen un margen de error mínimo para llegar a los cuadrangulares, que es el objetivo del cuerpo técnico de Hernán Torres, además de pelear por el título de la Copa Colombia para clasificar a un torneo internacional.

Según un análisis de El Tiempo, a Millonarios le faltarían entre 15 y 19 puntos para quedar, al menos, en el octavo puesto, a falta de 10 jornadas sin contar lo que pase con Alianza el sábado 13 de septiembre, lo que vienen siendo más de seis victorias que necesita de acá a noviembre.

“Con respecto al promedio histórico del octavo lugar (30,4), los azules están muy colgados: tienen 11 y les faltarían al menos 19 puntos de 30 posibles para pelear“, señaló el medio, pero explicando que ”Santa Fe tiene 13 puntos, con el 43,3 por ciento de rendimiento. Proyectado a 20 fechas, serían 26. Ahí la exigencia para ‘Millos’ sería menor: ya no le faltarían 19 puntos, sino 15″.

Otro dato es que a Millonarios le falta recibir en Bogotá a Fortaleza, América de Cali, Bucaramanga y Once Caldas, sumado a que será visitante de Santa Fe en el clásico capitalino de la jornada 17, que se jugará el 25 de octubre.