Juan Guillermo Cuadrado le envió fuerte mensaje a Néstor Lorenzo: “Estoy trabajando duro para llegar al mundial”

El volante del Pisa dejó claro que tiene el sueño de volver al combinado nacional después de dos años de ausencia, esperando además una buena temporada en Italia

Juan Guillermo Cuadrado espera ser la figura del Pisa para estar en el radar de la selección Colombia, de cara al mundial de 2026 - crédito Pisa SC

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores más importantes de la Tricolor en los últimos 13 años, ha disputado dos mundiales y se convirtió en referente, pero desde 2023 no volvió a las convocatoriad por una lesión y la falta de continuidad en sus últimos equipos del fútbol italiano.

Es por eso que el volante desea regresar a la selección Colombia para el mundial de 2026, explicando que esa fue una de las razones para elegir al Pisa como su nuevo equipo, uno de los recién ascendidos a la Serie A y con el que también desea ser la figura de la temporada.

Cuadrado, que hace lo posible para mantenerse en el fútbol de élite, sabe que esta puede ser su última oportunidad de llegar al combinado del técnico Néstor Lorenzo, así que tiene el objetivo de destacar en los próximos compromisos para entrar en la convocatoria de octubre.

“Mi objetivo es el mundial con Colombia”

Desde 2023 el volante, que también sirve como lateral y extremo por derecha, ha estado con mucha inestabilidad en el fútbol de Italia, pasando por el Inter, Atalanta y ahora con el Pisa, recuperándose de una lesión en el tendón de Aquiles y llegando a un conjunto que le garantiza más minutos.

Durante una charla con el periódico La Gazzetta dello Sport, Juan Guillermo Cuadrado afirmó que le apunta a salvarse del descenso y volver a la selección Colombia, dos metas que espera conseguir al final de la temporada en 2026, previo a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Juan Guillermo Cuadrado hizo parte del primer partido de Colombia en eliminatorias frente a Venezuela, pero una lesión lo alejó del equipo - crédito FCF

Para empezar, el futbolista cafetero explicó que le gustó el trabajo del cuadro italiano, que recién ascendido, tiene mucho por demostrar en la máxima categoría del Calci” y por eso salí del Atalanta, pese a que le garantizaba seguir en certámenes internacionales como la Champions.

“La claridad del proyecto del Pisa me convenció. Dije que sí en dos días. Mi objetivo es la salvación y el Mundial con Colombia. Estoy trabajando duro para llegar al 100 % y Gilardino me está ayudando. Se convertirá en un gran entrenador”, afirmó Cuadrado al medio de ese país.

Juan Guillermo Cuadrado llegó al Pisa, uno de los equipos recién ascendidos en Italia, para volver a la selección Colombia - crédito Pisa SC

Queda por saber si Lorenzo lo tendrá en cuenta para los encuentros amistosos frente a México, Canadá, Nueva Zelanda y posiblemente Nigeria, que son los cuatro duelos que le quedan al combinado nacional en 2025 y con los que empezará a armar la plantilla para el mundial.

“Cuando recibes tanto, también puedes dar”

De otro lado, Juan Guillermo Cuadrado habló en el periódico italiano sobre sus otros proyectos además de su carrera: “Tengo una fundación en Colombia donde se juega al fútbol y, además, hay música, teatro… cosas así. Cuando recibes tanto, también puedes dar. Me gustaría continuar con esta actividad”.

Sobre su trayectoria, en la que pasó por equipos como el Chelsea, Juventus y el Inter de Milán, el volante dijo que “tuve la oportunidad de irme a España, La Liga siempre me ha gustado, pero decidí quedarme aquí también por mi familia. Mi madre nunca se ha ido de Turín”.

Juan Guillermo Cuadrado disputó más de 300 partidos con la Juventus, entre 2015 y 2023 - crédito @cuadrado/Instagram

Cuadrado también recordó su paso por la Vecchia Signora: “Me he convertido en hincha de la Juve. Mis hijos nacieron en Turín. Lucas tiene seis años y Lucía nueve. He vivido ocho temporadas mágicas, he ganado cinco ligas y varias copas. Lo único que lamento es la final de la ‘Champions’ que perdimos en Cardiff (ante el Real Madrid)”.

Sin embargo, también se refirió al momento de su salida del club en 2023, en la que esperaba quedarse, pero “cambió la directiva, el entrenador se marchó y yo me quedé a la espera de una llamada. Mientras, leí en las redes sociales que mi aventura con la ‘Juve’ había terminado. Hubiera preferido una llamada o un mensaje privado. Me sentí mal, fue muy triste. Pero así es el fútbol. Los aficionados están y siempre estarán en mi corazón”.

