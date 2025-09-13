Deportes

Etapa 20 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto entre Robledo de Chavela - Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada

La ronda ibérica tendrá su fin en uno de los puertos de montaña más exigentes, cerca de la Comunidad de Madrid

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
La Vuelta a España culmina
La Vuelta a España culmina su edición número 80 con uno de los máximos puertos de categoría - crédito Carlos Castro / Europa Press

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 20 de La Vuelta a España 2025.

12:01 hsHoy

Kilómetro 37: el español Joel Nicolau del Caja Rural-Seguros RGA gana el segundo puerto en la cima de La Paradilla.

11:50 hsHoy

Resumen y resultados de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025: el belga Jasper Philipsen ganó la fracción entre Rueda y Guijuelo

Los corredores tuvieron un recorrido llano entre Rueda y Guijuelo, en donde el belga Jasper Philipsen del Alpecin - Deceuninck ganó, mientras que Harold Tejada del XDS Astana Team fue el mejor colombiano

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

La Vuelta a España llega
La Vuelta a España llega a su fin - crédito Lavandeira Jr / EFE

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 19 de La Vuelta a España 2025.

Leer la nota completa
11:44 hsHoy

Kilómetro 22: Ahora los ciclistas van en camino al segundo reto del día: el Puerto de la Paradilla con 5,8 kilómetros de distancia y una inclinación al 5,4%. Con respecto a las novedades de la carrera, el colombiano Santiago Buitragodel Bahrain Victorious se encuentra junto al líder de los puntos, el danés Mads Pedersen del Lidl-Trek, como cabezas de carrera.

11:36 hsHoy

Primer puerto de montaña para Bahrain Victorious

Jack Haig del Bahrain -
Jack Haig del Bahrain - Victorious gana el primer puerto de montaña - crédito Stephane Mahe / REUTERS

Kilómetro 15: el australiano Jack Haig del Bahrain Victorious ganó el primer puerto de montaña en la cima de La Escondida.

11:34 hsHoy

Así va la clasificación general de La Vuelta a España

El danés es uno de
El danés es uno de los ciclistas más destacados de la Vuelta a España-crédito Juan Medina/REUTERS
  • 1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 68 horas, 57 minutos y 44 segundos
  • 2. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 44 segundos
  • 3. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36): a 2 minutos y 43 segundos
  • 4. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 3 minutos y 22 segundos.
  • 5. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 23 segundos
  • 6. Matthew Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 5 minutos y 21 segundos
  • 7. Felix Gall (Austria - Dectahlon AG2R): a 5 minutos y 24 segundos.
  • 8. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 7 minutos y 30 segundos
  • 9. Torstein Træen(Noruega - Bahrain Victorious): a 7 minutos y 46 segundos.
  • 10) Matteo Jorgenson (Estados Unidos- Visma Lease a Bike): a 10 minutos y 21 segundos.
  • 12. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 15 minutos y 49 segundos.
  • 15. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain - Victorious): 34 minutos y 23 segundos
  • 18. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 41 minutos y 25 segundos
  • 56. Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNl): a 2 horas, 6 minutos y 49 segundos
  • 62. Eduardo Sepúlveda (Argentina - Lotto): a 2 horas, 21 minutos y 48 segundos
  • 70. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 2 horas, 29 minutos y 10 segundos
11:31 hsHoy

Así es la etapa 20 de La Vuelta a España

Así será la etapa que
Así será la etapa que llegará al puerto de la Bola del Mundo en Navacerrada - crédito lavuelta.es

Serán cinco puertos de montaña en total. El primer reto de los ciclistas es en Alto de la Escondida (premio de montaña de tercera categoría) en el kilómetro 13.

El segundo reto del día llegará en Puerto de La Paradilla, en el kilómetro 39 (premio de montaña de tercera categoría), y el tercer reto será en Alto del León (premio de montaña de segunda categoría en el kilómetro 59).

De allí, los corredores se volverán a encontrar con el premio de primera categoría en Navacerrada en el kilómetro 115 y, finalmente, habrá un ascenso de 9 kilómetros en el puerto fuera de categoría para la llegada a la meta en la misma localidad.

11:28 hsHoy

La ronda ibérica llega a la Bola del Mundo

Jonas Vingegaard sigue siendo el
Jonas Vingegaard sigue siendo el gran líder de la ronda ibérica-crédito Juan Medina/REUTERS

La etapa se correrá desde Robledo de Chavela y llegará a Bola del Mundo - Puerto de Nava (municipios y localidades perteneciente a la Comunidad de Madrid).

La transmisión se lleva a cabo desde las 6:00 a. m. (hora de Colombia) en Espn y desde la aplicación de Disney Plus (Planes Estándar y Premium), como también desde Caracol Sports y Deportes RCN.

En la jornada 19, que se llevó a cabo entre Rueda y Guijuelo, ganó el belga Jasper Philipsen, del Soudal - Quick Step, mientras que el colombiano Harold Tejada, del XDS Astana Team, fue el mejor ubicado.

Por los lados de la clasificación general, Jonas Vingegaard sigue en lo más alto y como portador de la camiseta roja. A continuación, los resultados:

Así quedó la clasificación de resultados de la etapa 19 de la Vuelta a España

  • 1. Jasper Philipsen (Bélgica - Soudal Quick Step): 3 horas, 50 minutos y 35 segundos
  • 2. Mads Pedersen (Dinamarca - Lidl-Trek): m.t.
  • 3. Orluis Aular (Venezuela - Movistar Team): m.t.
  • 4. Jenthe Biermans (Colombia - Arkea B&B): m.t.
  • 5. Ben Turner (Gran Bretaña - Ineos Grenadiers): m.t.
  • 6. Arne Marit (Bélgica - Intermarché - Wanty): m.t.
  • 7. Fabio Christen (Suiza - Q36 Pro Cycling): m.t.
  • 8. Ethan Vernon (Gran Bretaña - Isreael Premier Tech): m.t.
  • 9. Thibaud Gruel (Francia - Groupama - FDJ): m.t.
  • 10. Jordan Labrosse (Francia - Decathlon AG2R): m.t.
  • 24. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): m.t.
  • 27. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): m.t.
  • 36. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): m.t.
  • 38. João Almeida (Portugal - UAE Team Emirates - XRG): m.t.
  • 55. Eduardo Sepúlveda (Argentina - Lotto): m.t.
  • 121. Guillermo Martínez (Colombia - Picnis PostNL): a 2 minutos y 13 segundos
  • 146. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 6 minutos y 34 segundos
  • 147. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): m.t.

Temas Relacionados

Vuelta a España 2025EN VIVOVuelta a EspañaVuelta a España 2025 clasificación generalVuelta a España hoyColombianos en la Vuelta a EspañaEtapa 20 de la Vuelta a EspañaEgan BernalColombia-Deportes

Últimas noticias

La Dimayor alista una sorpresa para la final de la Liga Femenina: Santa Fe y Deportivo Cali serán beneficiados Cali

Por segundo año consecutivo, las cardenales y azucareras pelearán por el título, que en 2024 quedó a manos de las vallecaucanas en El Campín

La Dimayor alista una sorpresa

Santiago Arias sonó con fuerza para Atlético Nacional: esto se sabe sobre el lateral de la selección Colombia

Pese a que el lateral derecho tiene contrato con Bahía de Brasil, apareció el rumor de que habría contactos con el verde, que tiene a Andrés Román como el dueño de esa posición

Santiago Arias sonó con fuerza

Álvaro Montero volvió a jugar tras su salida de Millonarios: así fue el debut con Vélez Sarsfield

El portero llevaba casi dos meses sin sumar minutos y una lesión de Tomás Marchiori le dio la oportunidad para mostrar su nivel, con el que espera ser llamado a la selección Colombia

Álvaro Montero volvió a jugar

Efraín Juárez le “robaría” al Atlético Nacional una estrella que tendría en carpeta: Pumas busca un goleador colombiano

El conjunto mexicano empezaría las negociaciones con un jugador que también tiene experiencia en la Tricolor, pero que sería muy difícil sacar de su actual equipo

Efraín Juárez le “robaría” al

Juan Guillermo Cuadrado le envió fuerte mensaje a Néstor Lorenzo: “Estoy trabajando duro para llegar al mundial”

El volante del Pisa dejó claro que tiene el sueño de volver al combinado nacional después de dos años de ausencia, esperando además una buena temporada en Italia

Juan Guillermo Cuadrado le envió

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo real: sigue al minuto

Estos son los juegos gratis en Epic Games Store disponibles hasta el 18 de septiembre de 2025

Temperaturas agradables y chaparrones: qué dice el pronóstico del tiempo para el AMBA este fin de semana

Corte Suprema define requisitos para el despido justificado en la disolución y liquidación empresarial

Atraparon a un prófugo por un homicidio tras el robo de una camioneta en Barracas

INFOBAE AMÉRICA

De las denuncias de persecución

De las denuncias de persecución a la reivindicación de las pruebas por parte de Lula: qué dejó la sentencia a Bolsonaro en Brasil

Predicción del tiempo en Los Ángeles para este 13 de septiembre

Nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania: lanzó un misil y 164 drones durante la noche

¿Cuál es la temperatura promedio en Nueva York?

El Ejército israelí afirmó que más de 250.000 palestinos abandonaron Ciudad de Gaza

DEPORTES

Polémica, final apretado e invasión

Polémica, final apretado e invasión de campo de los fanáticos argentinos: los últimos instantes del triunfo de Los Pumas ante Australia

Argentina busca sellar el pase al Final 8 de la Copa Davis ante Países Bajos en Groningen: hora y cómo verlo

Con Mastantuono, Real Madrid pondrá en juego su liderazgo en La Liga de España ante Real Sociedad: hora, TV y probables formaciones

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship tras la vibrante victoria de Los Pumas ante los Wallabies

Con un final para el infarto, Los Pumas se tomaron revancha y ganaron ante Australia un partido clave en el Rugby Championship