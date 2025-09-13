Etapa 20 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto entre Robledo de Chavela - Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada

Los corredores tuvieron un recorrido llano entre Rueda y Guijuelo, en donde el belga Jasper Philipsen del Alpecin - Deceuninck ganó, mientras que Harold Tejada del XDS Astana Team fue el mejor colombiano
Kilómetro 22: Ahora los ciclistas van en camino al segundo reto del día: el Puerto de la Paradilla con 5,8 kilómetros de distancia y una inclinación al 5,4%. Con respecto a las novedades de la carrera, el colombiano Santiago Buitragodel Bahrain Victorious se encuentra junto al líder de los puntos, el danés Mads Pedersen del Lidl-Trek, como cabezas de carrera.
11:36 hsHoy
Primer puerto de montaña para Bahrain Victorious
Jack Haig del Bahrain - Victorious gana el primer puerto de montaña - crédito Stephane Mahe / REUTERS
Kilómetro 15: el australiano Jack Haig del Bahrain Victorious ganó el primer puerto de montaña en la cima de La Escondida.
11:34 hsHoy
Así va la clasificación general de La Vuelta a España
El danés es uno de los ciclistas más destacados de la Vuelta a España-crédito Juan Medina/REUTERS
1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 68 horas, 57 minutos y 44 segundos
2. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 44 segundos
3. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36): a 2 minutos y 43 segundos
4. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 3 minutos y 22 segundos.
5. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 23 segundos
6. Matthew Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 5 minutos y 21 segundos
7. Felix Gall (Austria - Dectahlon AG2R): a 5 minutos y 24 segundos.
8. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 7 minutos y 30 segundos
9. Torstein Træen(Noruega - Bahrain Victorious): a 7 minutos y 46 segundos.
10) Matteo Jorgenson (Estados Unidos- Visma Lease a Bike): a 10 minutos y 21 segundos.
12. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 15 minutos y 49 segundos.
15. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain - Victorious): 34 minutos y 23 segundos
18. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 41 minutos y 25 segundos
56. Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNl): a 2 horas, 6 minutos y 49 segundos
62. Eduardo Sepúlveda (Argentina - Lotto): a 2 horas, 21 minutos y 48 segundos
70.Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 2 horas, 29 minutos y 10 segundos
11:31 hsHoy
Así es la etapa 20 de La Vuelta a España
Así será la etapa que llegará al puerto de la Bola del Mundo en Navacerrada - crédito lavuelta.es
Serán cinco puertos de montaña en total. El primer reto de los ciclistas es en Alto de la Escondida (premio de montaña de tercera categoría) en el kilómetro 13.
El segundo reto del día llegará en Puerto de La Paradilla, en el kilómetro 39 (premio de montaña de tercera categoría), y el tercer reto será en Alto del León (premio de montaña de segunda categoría en el kilómetro 59).
De allí, los corredores se volverán a encontrar con el premio de primera categoría en Navacerrada en el kilómetro 115 y, finalmente, habrá un ascenso de 9 kilómetros en el puerto fuera de categoría para la llegada a la meta en la misma localidad.
11:28 hsHoy
La ronda ibérica llega a la Bola del Mundo
Jonas Vingegaard sigue siendo el gran líder de la ronda ibérica-crédito Juan Medina/REUTERS
La etapa se correrá desde Robledo de Chavela y llegará a Bola del Mundo - Puerto de Nava (municipios y localidades perteneciente a la Comunidad de Madrid).
La transmisión se lleva a cabo desde las 6:00 a. m. (hora de Colombia) en Espn y desde la aplicación de Disney Plus (Planes Estándar y Premium), como también desde Caracol Sports y Deportes RCN.
En la jornada 19, que se llevó a cabo entre Rueda y Guijuelo, ganó el belga Jasper Philipsen, del Soudal - Quick Step, mientras que el colombiano Harold Tejada, del XDS Astana Team, fue el mejor ubicado.
Por los lados de la clasificación general, Jonas Vingegaard sigue en lo más alto y como portador de la camiseta roja. A continuación, los resultados:
Así quedó la clasificación de resultados de la etapa 19 de la Vuelta a España