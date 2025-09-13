Etapa 20 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto entre Robledo de Chavela - Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada

Kilómetro 37: el español Joel Nicolau del Caja Rural-Seguros RGA gana el segundo puerto en la cima de La Paradilla.

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 19 de La Vuelta a España 2025.

Kilómetro 22: Ahora los ciclistas van en camino al segundo reto del día: el Puerto de la Paradilla con 5,8 kilómetros de distancia y una inclinación al 5,4%. Con respecto a las novedades de la carrera, el colombiano Santiago Buitragodel Bahrain Victorious se encuentra junto al líder de los puntos, el danés Mads Pedersen del Lidl-Trek, como cabezas de carrera.

Kilómetro 15: el australiano Jack Haig del Bahrain Victorious ganó el primer puerto de montaña en la cima de La Escondida.

70. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 2 horas, 29 minutos y 10 segundos

62 . Eduardo Sepúlveda (Argentina - Lotto): a 2 horas, 21 minutos y 48 segundos

56. Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNl): a 2 horas, 6 minutos y 49 segundos

18. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 41 minutos y 25 segundos

15. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain - Victorious): 34 minutos y 23 segundos

12. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 15 minutos y 49 segundos.

10) Matteo Jorgenson (Estados Unidos- Visma Lease a Bike): a 10 minutos y 21 segundos.

9. Torstein Træen(Noruega - Bahrain Victorious): a 7 minutos y 46 segundos.

8. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 7 minutos y 30 segundos

7. Felix Gall (Austria - Dectahlon AG2R): a 5 minutos y 24 segundos.

6. Matthew Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 5 minutos y 21 segundos

5. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 23 segundos

4. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 3 minutos y 22 segundos.

3. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36): a 2 minutos y 43 segundos

1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 68 horas, 57 minutos y 44 segundos

Así va la clasificación general de La Vuelta a España

De allí, los corredores se volverán a encontrar con el premio de primera categoría en Navacerrada en el kilómetro 115 y, finalmente, habrá un ascenso de 9 kilómetros en el puerto fuera de categoría para la llegada a la meta en la misma localidad.

El segundo reto del día llegará en Puerto de La Paradilla, en el kilómetro 39 (premio de montaña de tercera categoría), y el tercer reto será en Alto del León (premio de montaña de segunda categoría en el kilómetro 59).

Serán cinco puertos de montaña en total. El primer reto de los ciclistas es en Alto de la Escondida (premio de montaña de tercera categoría) en el kilómetro 13.

Así es la etapa 20 de La Vuelta a España

11:28 hs

La ronda ibérica llega a la Bola del Mundo

Jonas Vingegaard sigue siendo el gran líder de la ronda ibérica-crédito Juan Medina/REUTERS

La etapa se correrá desde Robledo de Chavela y llegará a Bola del Mundo - Puerto de Nava (municipios y localidades perteneciente a la Comunidad de Madrid).

La transmisión se lleva a cabo desde las 6:00 a. m. (hora de Colombia) en Espn y desde la aplicación de Disney Plus (Planes Estándar y Premium), como también desde Caracol Sports y Deportes RCN.

En la jornada 19, que se llevó a cabo entre Rueda y Guijuelo, ganó el belga Jasper Philipsen, del Soudal - Quick Step, mientras que el colombiano Harold Tejada, del XDS Astana Team, fue el mejor ubicado.

Por los lados de la clasificación general, Jonas Vingegaard sigue en lo más alto y como portador de la camiseta roja. A continuación, los resultados:

Así quedó la clasificación de resultados de la etapa 19 de la Vuelta a España