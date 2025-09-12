Deportes

Preocupante situación de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce: “Volverá al campo en cuanto el dolor lo permita”

El delantero no suma minutos desde finales de agosto, por la Champions League, y en el club turco no saben qué hacer porque los últimos exámenes arrojaron resultados que llamaron la atención

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Jhon Jáder Durán sigue con
Jhon Jáder Durán sigue con una dura lesión que lo alejó de la selección Colombia y dejando preocupación en el Fenerbahce - crédito Fenerbahçe

Jhon Jáder Durán sigue en medio de la incertidumbre por lo que pueda pasar con su estado físico, debido a una lesión que lo alejó de la convocatoria de la selección Colombia en las eliminatorias, en las que consiguió la clasificación a la Copa del Mundo 2026 y con las figuras de Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez.

Se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Durán, que arrojó resultados que sorprenden en Fenerbahce, equipo que aún no sabe qué hacer para que el atacante se recupere para la reanudación de la temporada y el inicio de la fase de liga en la Europa League.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que dicha molestia también afectaría al joven delantero de cara a la siguiente convocatoria de la selección Colombia para octubre, en la que jugará los amistosos ante México y Canadá, el sábado 11 y el martes 14 en Estados Unidos, que son preparatorios para el mundial de 2026.

“No pueden dejarlo salir al campo”

Desde hace semanas es un misterio la lesión del colombiano, pues la primera versión que se conoció fue que no sería grave y volvería a jugar después de la fecha FIFA, pero en los últimos días revelaron que el tema es más complicado de lo esperado y tardaría mucho tiempo en recuperarse.

El periodista turco Sercan Hamzaoğlu afirmó que las resonancias de Jhon Jáder Durán arrojaron que está bien, pero sufre mucho dolor, por lo que el cuerpo técnico del Fenerbahce aún no define el camino para afrontar la molestia física, pues es una baja sensible.

El delantero sufrió una molestia sobre el final del partido del Fenerbahce ante el Benfica, por los playoffs - crédito ESPN

“Les daré información clara. El Fenerbahçe envió a Jhon Durán a hacerse dos resonancias magnéticas. La primera no mostró resultados. Durán dijo que tenía dolor. Si un jugador dice tener dolor, los médicos y el equipo no pueden dejarlo salir al campo. Por eso recibió tratamiento”, dijo el comunicador.

Hamzaoğlu añadió que “el Fenerbahçe lo envió a hacerse otra resonancia magnética. La resonancia magnética volvió a salir bien. Los directivos del club dijeron que no era necesaria la cirugía y que la resonancia magnética salió bien dos veces. Sin embargo, el jugador también dice tener dolor. Por eso se está implementando un programa de tratamiento. Volverá al campo en cuanto el dolor remita. Esa es la situación”.

Este es el momento en
Este es el momento en que Jhon Jáder Durán sintió una molestia en la pierna derecha, durante el partido del Fenerbahce contra Benfica - crédito Captura de video Espn

De esta manera, Durán seguirá en el departamento médico por tiempo indefinido, mientras seguramente se someterá a más exámenes para dar con la lesión exacta y empezar el tratamiento para su recuperación, pues ya se perdería el partido ante el Trabzonspor del domingo 14 de septiembre, en la Superliga Turca.

Le diría adiós a otra convocatoria

Por los lados de la selección Colombia, cuando se pensaba que la ausencia del joven delantero de 21 años pesaría mucho en el combinado nacional, los partidos frente a Venezuela y Bolivia mostraron dos alternativas de peso que hicieron olvidar al hombre del Fenerbahce.

Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez se convierten en nuevos goleadores de la Tricolor, por sus anotaciones en los últimos encuentros de las eliminatorias, sobre todo por el jugador del Sporting de Lisboa que le hizo cuatro tantos a los venezolanos en Maturín, donde se volvió la figura de la jornada 18.

Luis Javier Suárez se convirtió
Luis Javier Suárez se convirtió en el primer colombiano en convertir cuatro goles en un partido de eliminatorias, sumándose a un selecto grupo de artilleros - crédito FCF

De otro lado, la lesión de Jhon Jáder Durán lo alejaría de la convocatoria de octubre, debido a que no se tiene el tiempo para que se recupere y tardaría mucho en ponerse en forma, así que el técnico Néstor Lorenzo lo alejaría una vez más y llama la atención porque, de seguir así, no le daría para quedar en la lista del mundial.

Temas Relacionados

Jhon Jáder DuránFenerbahceJhon Jáder Durán lesiónJhon Jáder Durán FenerbahceTurquíaSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

La Dimayor alista una sorpresa para la final de la Liga Femenina: Santa Fe y Deportivo Cali serán beneficiados Cali

Por segundo año consecutivo, las cardenales y azucareras pelearán por el título, que en 2024 quedó a manos de las vallecaucanas en El Campín

La Dimayor alista una sorpresa

Santiago Arias sonó con fuerza para Atlético Nacional: esto se sabe sobre el lateral de la selección Colombia

Pese a que el lateral derecho tiene contrato con Bahía de Brasil, apareció el rumor de que habría contactos con el verde, que tiene a Andrés Román como el dueño de esa posición

Santiago Arias sonó con fuerza

Álvaro Montero volvió a jugar tras su salida de Millonarios: así fue el debut con Vélez Sarsfield

El portero llevaba casi dos meses sin sumar minutos y una lesión de Tomás Marchiori le dio la oportunidad para mostrar su nivel, con el que espera ser llamado a la selección Colombia

Álvaro Montero volvió a jugar

Efraín Juárez le “robaría” al Atlético Nacional una estrella que tendría en carpeta: Pumas busca un goleador colombiano

El conjunto mexicano empezaría las negociaciones con un jugador que también tiene experiencia en la Tricolor, pero que sería muy difícil sacar de su actual equipo

Efraín Juárez le “robaría” al

Juan Guillermo Cuadrado le envió fuerte mensaje a Néstor Lorenzo: “Estoy trabajando duro para llegar al mundial”

El volante del Pisa dejó claro que tiene el sueño de volver al combinado nacional después de dos años de ausencia, esperando además una buena temporada en Italia

Juan Guillermo Cuadrado le envió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Kali Uchis, Ximena Sariñana, Gorillaz

Kali Uchis, Ximena Sariñana, Gorillaz y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Yeferson Cossio denunció incómoda situación que vivió en Malasia: “Me siento sucio”

Juanes aprovechó el cumpleaños de su hijo para recordar a su madre: “Tu abuela que tanto te adoraba”

Estelares pondrá a prueba 30 años de carrera en el Festival Cordillera: “No nos prendemos de ninguna moda, nos prendemos de lo que nos emociona”

Las guerreras k-pop vuelven a lo más alto del ranking de películas en Netflix Colombia

Deportes

La Dimayor alista una sorpresa

La Dimayor alista una sorpresa para la final de la Liga Femenina: Santa Fe y Deportivo Cali serán beneficiados Cali

Santiago Arias sonó con fuerza para Atlético Nacional: esto se sabe sobre el lateral de la selección Colombia

Álvaro Montero volvió a jugar tras su salida de Millonarios: así fue el debut con Vélez Sarsfield

Efraín Juárez le “robaría” al Atlético Nacional una estrella que tendría en carpeta: Pumas busca un goleador colombiano

Juan Guillermo Cuadrado le envió fuerte mensaje a Néstor Lorenzo: “Estoy trabajando duro para llegar al mundial”