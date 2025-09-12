Preocupante situación de Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce: “Volverá al campo en cuanto el dolor lo permita”

Jhon Jáder Durán sigue con una dura lesión que lo alejó de la selección Colombia y dejando preocupación en el Fenerbahce - crédito Fenerbahçe

Jhon Jáder Durán sigue en medio de la incertidumbre por lo que pueda pasar con su estado físico, debido a una lesión que lo alejó de la convocatoria de la selección Colombia en las eliminatorias, en las que consiguió la clasificación a la Copa del Mundo 2026 y con las figuras de Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez.

Se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Durán, que arrojó resultados que sorprenden en Fenerbahce, equipo que aún no sabe qué hacer para que el atacante se recupere para la reanudación de la temporada y el inicio de la fase de liga en la Europa League.

Cabe recordar que dicha molestia también afectaría al joven delantero de cara a la siguiente convocatoria de la selección Colombia para octubre, en la que jugará los amistosos ante México y Canadá, el sábado 11 y el martes 14 en Estados Unidos, que son preparatorios para el mundial de 2026.

“No pueden dejarlo salir al campo”

Desde hace semanas es un misterio la lesión del colombiano, pues la primera versión que se conoció fue que no sería grave y volvería a jugar después de la fecha FIFA, pero en los últimos días revelaron que el tema es más complicado de lo esperado y tardaría mucho tiempo en recuperarse.

El periodista turco Sercan Hamzaoğlu afirmó que las resonancias de Jhon Jáder Durán arrojaron que está bien, pero sufre mucho dolor, por lo que el cuerpo técnico del Fenerbahce aún no define el camino para afrontar la molestia física, pues es una baja sensible.

“Les daré información clara. El Fenerbahçe envió a Jhon Durán a hacerse dos resonancias magnéticas. La primera no mostró resultados. Durán dijo que tenía dolor. Si un jugador dice tener dolor, los médicos y el equipo no pueden dejarlo salir al campo. Por eso recibió tratamiento”, dijo el comunicador.

Hamzaoğlu añadió que “el Fenerbahçe lo envió a hacerse otra resonancia magnética. La resonancia magnética volvió a salir bien. Los directivos del club dijeron que no era necesaria la cirugía y que la resonancia magnética salió bien dos veces. Sin embargo, el jugador también dice tener dolor. Por eso se está implementando un programa de tratamiento. Volverá al campo en cuanto el dolor remita. Esa es la situación”.

De esta manera, Durán seguirá en el departamento médico por tiempo indefinido, mientras seguramente se someterá a más exámenes para dar con la lesión exacta y empezar el tratamiento para su recuperación, pues ya se perdería el partido ante el Trabzonspor del domingo 14 de septiembre, en la Superliga Turca.

Le diría adiós a otra convocatoria

Por los lados de la selección Colombia, cuando se pensaba que la ausencia del joven delantero de 21 años pesaría mucho en el combinado nacional, los partidos frente a Venezuela y Bolivia mostraron dos alternativas de peso que hicieron olvidar al hombre del Fenerbahce.

Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez se convierten en nuevos goleadores de la Tricolor, por sus anotaciones en los últimos encuentros de las eliminatorias, sobre todo por el jugador del Sporting de Lisboa que le hizo cuatro tantos a los venezolanos en Maturín, donde se volvió la figura de la jornada 18.

De otro lado, la lesión de Jhon Jáder Durán lo alejaría de la convocatoria de octubre, debido a que no se tiene el tiempo para que se recupere y tardaría mucho en ponerse en forma, así que el técnico Néstor Lorenzo lo alejaría una vez más y llama la atención porque, de seguir así, no le daría para quedar en la lista del mundial.