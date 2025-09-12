Deportes

Luis “Chiqui” García volvería al fútbol colombiano: llegaría a un histórico equipo y con sorpresiva labor

El polémico entrenador, que fue campeón en cuatro ocasiones de la liga, estaría en proceso de arribar a un conjunto de la segunda división, que lleva más de una década buscando el ascenso

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
El extécnico Luis Augusto "Chiqui"
El extécnico Luis Augusto "Chiqui" García volvería al fútbol colombiano después de 10 años, luego de dirigir al América de Cali en enero de 2015 - crédito Colprensa

El fútbol colombiano ha tenido toda clase de entrenadores a lo largo de su historia, uno de ellos fue Luis Augusto García, que fue de los más reconocidos en los años 80, 90 y la primera década del milenio, pero que tuvo momentos polémicos y actualmente se encuentra sin trabajo.

Se daría el regreso del “Chiqui” al fútbol colombiano con un histórico equipo, que fue campeón de liga en una ocasión y se encuentra en la segunda división hace más de once años y busca una manera de resolver su situación, pues tampoco la afición lo estaría apoyando por la crisis de resultados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que la última vez que García apareció fue en los cuadrangulares de ascenso en enero de 2015, dirigiendo al América de Cali, con el que fracasó en obtener uno de los dos cupos para llegar a la máxima categoría, que en ese momento pasó de 18 a 20 clubes.

El regreso del “Chiqui” García

En los últimos 10 años, ha sido muy poco lo que se sabe del extécnico, que no volvió a dirigir y sus últimos hechos fueron por la transformación a sociedad anónima de Millonarios, entre 2010 y 2011, en la era socio de la antigua razón social y supuestamente aseguró que le dejaron una deuda enorme.

Según el periodista Guillermo Díaz, en el programa Somos la Titular, Luis Augusto García sería una de las personas que compraría a nada menos que el Deportes Quindío, uno de los conjuntos con mayor historia del fútbol colombiano y con apoyo de antiguos socios del Cali.

Deportes Quindío juega en la
Deportes Quindío juega en la segunda división del fútbol colombiano desde 2014, ascendiendo para el segundo semestre de 2021 y volviendo en la temporada 2022 - crédito Dimayor

“Hay un grupo de socios que saldrían del Deportivo Cali, estarían interesados en adquirir el Deportes Quindío por permanecer en la dirigencia del fútbol profesional colombiano como propietarios”, dijo el comunicador y uno de esos dirigentes sería Giancarlo Uda, según información de Diego Rueda en El VBar Caracol.

Díaz añadió que “hubo dos reuniones con Hernando Ángel, una en Armenia, otra en Cali. La cosa sigue ahí, la cosa sigue viva", cuyo valor sería de 70.000 millones de pesos, aunque en Caracol Radio señaló que la cifra es de 47.000 millones de pesos para la venta de los cuyabros.

Hernando Ángel es el dueño
Hernando Ángel es el dueño del Deportes Quindío y del Boca Juniors de Cali, que siguen en la Primera B de Colombia - crédito Colprensa

De otra parte, Rueda señaló que “Quindío tiene un tema jurídico con la Alcaldía de Armenia, le cambiaron el precio de un momento a otro, piden entre 15 y 17 millones de dólares”, por lo que la negociación es complicada y tomaría tiempo para que se llegue a un acuerdo.

Los “negocios” después del fútbol

Luego de salir campeón con Millonarios, América de Cali y el Deportes Tolima, Luis Augusto García empezó un declive en su carrera profesional, al punto de que sus últimos dos fracasos fueron con los azules, entre 2008 y 2009, y con los Diablos Rojos, en enero de 2015.

Luis Augusto "Chiqui" García se
Luis Augusto "Chiqui" García se alejó del fútbol desde 2015 y se dedicó al sector de la construcción, en la que forjó su fortuna - crédito Colprensa

Según el periodista César Augusto Londoño, durante el programa El Pulso del Fútbol, el 2 de julio de 2020, el “Chiqui” se dedica al sector de la construcción y que, para esa época, estaba haciendo “un proyecto de 86 casas, un parque industrial con 18 bodegas y 2 conjuntos de casa”.

Sumado a eso, el ex entrenador se alejó por completo del fútbol, no siguió con su escuela de fútbol en Chía y que el único vínculo al balompié es por sus hijos, de ahí que tendría el dinero suficiente para empezar a negociar la compra de Deportes Quindío, campeón de liga en 1956 y que fue su primer conjunto en el banquillo en 1986, pero que en la actualidad está condenado a la “B”.

Temas Relacionados

Luis Augusto GarcíaChiqui GarcíaDeportes QuindíoChiqui García QuindíoHernando ÁngelPrimera BColombia-Deportes

Más Noticias

En 2020, cuando jugaba en la segunda división de España, Luis Suárez aseguró que triunfaría en la selección Colombia

El samario de 27 años se consolidó en la Tricolor tras anotar cuatro goles ante Venezuela

En 2020, cuando jugaba en

Juan Carlos Osorio volvería a un mundial: sería buscado para clasificar a una selección en Centroamérica

El entrenador risaraldense es recordado por su proceso en México, con el que fue a Rusia 2018 y llegó a octavos de final, así como su corto paso por Paraguay

Juan Carlos Osorio volvería a

Wilder Medina pensó en dispararle a una figura de la selección Colombia: “Yo no lo quería matar”

El exatacante afirmó que no ha vuelto a ver al guardameta; sin embargo, declaró que le gustaría pedirle perdón

Wilder Medina pensó en dispararle

Barranquilla albergaría la final de uno de los certámenes más importantes del fútbol sudamericano: de cuál se trata

El estadio Metropolitano de la capital atlanticense, que ha sido la casa de la selección Colombia durante las últimas cuatro eliminatorias, sería la sede de uno de los juegos definitivos de cara a la temporada de 2026

Barranquilla albergaría la final de

Néstor Lorenzo no fue renovado con la selección Colombia: Ramón Jesurún aclaró lo que pasó con su contrato

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol se refirió a la versión de que, supuestamente, se amplió el vínculo del entrenador argentino tras la clasificación al mundial de 2026

Néstor Lorenzo no fue renovado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Clan del

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe se defendió de

Sara Uribe se defendió de usuaria en redes sociales que le recriminó su defensa a Isabella Ladera: “Yo no apoyo ‘mozas’”

‘La casa de los famosos Colombia’ tendría perfilados los primeros creadores de contenido para su tercera temporada

Yina Calderón expuso una amenaza en su contra previo a la pelea en ‘Stream Fighters 4’: “Tenerte cerca pa´ meterte un pepaso”

Natanael Cano llegará por primera vez a Colombia en 2025: conozca fecha y precios de boletería

Claudia López dio ‘sopa y seco’ bailando salsa en plena campaña presidencial: “Me tocó salir a defendernos”

Deportes

En 2020, cuando jugaba en

En 2020, cuando jugaba en la segunda división de España, Luis Suárez aseguró que triunfaría en la selección Colombia

Juan Carlos Osorio volvería a un mundial: sería buscado para clasificar a una selección en Centroamérica

Wilder Medina pensó en dispararle a una figura de la selección Colombia: “Yo no lo quería matar”

Barranquilla albergaría la final de uno de los certámenes más importantes del fútbol sudamericano: de cuál se trata

Néstor Lorenzo no fue renovado con la selección Colombia: Ramón Jesurún aclaró lo que pasó con su contrato