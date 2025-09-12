Luis “Chiqui” García volvería al fútbol colombiano: llegaría a un histórico equipo y con sorpresiva labor

El extécnico Luis Augusto "Chiqui" García volvería al fútbol colombiano después de 10 años, luego de dirigir al América de Cali en enero de 2015 - crédito Colprensa

El fútbol colombiano ha tenido toda clase de entrenadores a lo largo de su historia, uno de ellos fue Luis Augusto García, que fue de los más reconocidos en los años 80, 90 y la primera década del milenio, pero que tuvo momentos polémicos y actualmente se encuentra sin trabajo.

Se daría el regreso del “Chiqui” al fútbol colombiano con un histórico equipo, que fue campeón de liga en una ocasión y se encuentra en la segunda división hace más de once años y busca una manera de resolver su situación, pues tampoco la afición lo estaría apoyando por la crisis de resultados.

Cabe recordar que la última vez que García apareció fue en los cuadrangulares de ascenso en enero de 2015, dirigiendo al América de Cali, con el que fracasó en obtener uno de los dos cupos para llegar a la máxima categoría, que en ese momento pasó de 18 a 20 clubes.

El regreso del “Chiqui” García

En los últimos 10 años, ha sido muy poco lo que se sabe del extécnico, que no volvió a dirigir y sus últimos hechos fueron por la transformación a sociedad anónima de Millonarios, entre 2010 y 2011, en la era socio de la antigua razón social y supuestamente aseguró que le dejaron una deuda enorme.

Según el periodista Guillermo Díaz, en el programa Somos la Titular, Luis Augusto García sería una de las personas que compraría a nada menos que el Deportes Quindío, uno de los conjuntos con mayor historia del fútbol colombiano y con apoyo de antiguos socios del Cali.

Deportes Quindío juega en la segunda división del fútbol colombiano desde 2014, ascendiendo para el segundo semestre de 2021 y volviendo en la temporada 2022 - crédito Dimayor

“Hay un grupo de socios que saldrían del Deportivo Cali, estarían interesados en adquirir el Deportes Quindío por permanecer en la dirigencia del fútbol profesional colombiano como propietarios”, dijo el comunicador y uno de esos dirigentes sería Giancarlo Uda, según información de Diego Rueda en El VBar Caracol.

Díaz añadió que “hubo dos reuniones con Hernando Ángel, una en Armenia, otra en Cali. La cosa sigue ahí, la cosa sigue viva", cuyo valor sería de 70.000 millones de pesos, aunque en Caracol Radio señaló que la cifra es de 47.000 millones de pesos para la venta de los cuyabros.

Hernando Ángel es el dueño del Deportes Quindío y del Boca Juniors de Cali, que siguen en la Primera B de Colombia - crédito Colprensa

De otra parte, Rueda señaló que “Quindío tiene un tema jurídico con la Alcaldía de Armenia, le cambiaron el precio de un momento a otro, piden entre 15 y 17 millones de dólares”, por lo que la negociación es complicada y tomaría tiempo para que se llegue a un acuerdo.

Los “negocios” después del fútbol

Luego de salir campeón con Millonarios, América de Cali y el Deportes Tolima, Luis Augusto García empezó un declive en su carrera profesional, al punto de que sus últimos dos fracasos fueron con los azules, entre 2008 y 2009, y con los Diablos Rojos, en enero de 2015.

Luis Augusto "Chiqui" García se alejó del fútbol desde 2015 y se dedicó al sector de la construcción, en la que forjó su fortuna - crédito Colprensa

Según el periodista César Augusto Londoño, durante el programa El Pulso del Fútbol, el 2 de julio de 2020, el “Chiqui” se dedica al sector de la construcción y que, para esa época, estaba haciendo “un proyecto de 86 casas, un parque industrial con 18 bodegas y 2 conjuntos de casa”.

Sumado a eso, el ex entrenador se alejó por completo del fútbol, no siguió con su escuela de fútbol en Chía y que el único vínculo al balompié es por sus hijos, de ahí que tendría el dinero suficiente para empezar a negociar la compra de Deportes Quindío, campeón de liga en 1956 y que fue su primer conjunto en el banquillo en 1986, pero que en la actualidad está condenado a la “B”.