Exjugador del Once Caldas recibió el respaldo de ídolo venezolano para dirigir a la Vinotinto: “Sería grandioso”

Fernando Batista dejó de ser el seleccionador del equipo nacional del país vecino luego de la derrota 3-6 con Colombia en el estadio Olímpico de Maturín

Venezuela se encuentra en la
Venezuela se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador- crédito AFP

El emblemático Juan Arango, leyenda del fútbol venezolano, expresó recientemente su respaldo a la posibilidad de que Oswaldo Vizcarrondo —exjugador de Once Caldas y actual entrenador de divisiones juveniles de la Vinotinto— asuma el cargo de técnico de la selección mayor de Venezuela.

Arango destacó a El Meridiano que Vizcarrondo ha hecho “un gran trabajo”, al lograr llevar a la sub-17 al mundial mostrando “un buen fútbol”, y aseguró que confiaba plenamente en sus capacidades; sus declaraciones abren el debate sobre la continuidad de técnicos como César Farías o Rafael Dudamel, o la opción de traer un extranjero, pero muestran que al menos entre antiguos jugadores hay consenso sobre el talento del ex defensor.

Vizcarrondo asumió la dirección técnica de la Vinotinto sub-17 en agosto de 2023, luego de desempeñarse como asistente técnico y de experiencias previas en clubes europeos —por ejemplo con Nantes, tanto en su plantel femenino como en apoyo al masculino— lo que le ha permitido madurar su perfil como entrenador.

Bajo la conducción del ex Once Caldas, Venezuela consiguió un meritorio tercer puesto en el campeonato sudamericano sub-17, lo que le dio el pase al mundial de la categoría; ha sido también muy destacado el énfasis que ha puesto en el aspecto mental, la disciplina táctica y en consolidar las bases de juego para los jóvenes.

Arango señaló que sería “grandioso si lo escogen a él”, apelando no solo al cariño que le tiene Vizcarrondo como compañero de selección y compatriota, sino también al criterio deportivo.

Juan Arango es una de
Juan Arango es una de las leyendas de la selección venezolana - crédito Colprensa

“Yo jugué con Vizcarrondo y confío en sus capacidades”, dijo Arango, resaltando que su experiencia como jugador, su pasión, su conocimiento del fútbol internacional y su conexión con los jóvenes lo hacen un candidato sólido.

Aunque reconoció que hay nombres peso pesado en la discusión —Farías, Dudamel o algún entrenador extranjero—, Arango dejó claro que esa pluralidad de opciones no le impide ver en Vizcarrondo una alternativa legítima, especialmente valorando lo que ya ha demostrado en las categorías menores.

Oswaldo Henríquez es director técnico
Oswaldo Henríquez es director técnico en las selecciones juveniles de Venezuela- crédito @SVargasOK/X

La propuesta de que Vizcarrondo lidere la selección mayor plantea para muchos una apuesta de renovación. La medida podría representar un puente entre la generación emergente —de jugadores que han mostrado buenas actuaciones en Sudamericanos y juveniles mundialistas— y el equipo absoluto, con un estilo de juego más fresco y continuidad entre divisiones.

No está claro si la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ya ha contemplado formalmente su nombre entre los candidatos definitivos, pero el respaldo público de figuras como Arango ejerce presión y visibilidad sobre el debate.

Once Caldas tuvo en su
Once Caldas tuvo en su nómina a Oswaldo Vizcarrondo en 2010- crédito AFP

La trayectoria de Oswaldo Vizcarrondo como jugador

Oswaldo Augusto Vizcarrondo Araujo nació el 31 de mayo de 1984 en Caracas, Venezuela; comenzó su carrera en el Caracas FC, inicialmente con el equipo de reservas (“Caracas B”) en 2001, y en 2002 ascendió al primer equipo, donde rápidamente se consolidó como defensa central titular.

Durante su estancia en Caracas, el defensor conquistó varios títulos de liga y se destacó a nivel local y continental, especialmente participando en la Copa Libertadores.

El salto internacional de Vizcarrondo se registró en 2009, cuando fue fichado por Olimpia de Paraguay; allí, a pesar de un arranque difícil, llegó a ganarse el cariño de la hinchada. Luego pasó al Once Caldas de Colombia, con el que obtuvo el título del Torneo Finalización en 2010.

Continuó su trayectoria con pasos por clubes de Argentina como Olimpo y Lanús, México con América, antes de establecerse por un periodo prolongado en Francia, jugando para el Nantes, donde incluso llegó a capitanear el equipo, y luego en el Troyes, uno de los equipos más tradicionales del fútbol de ese país.

Crisis en América de Cali:

Tulio Gómez habría detenido proyecto

Esta es la fecha para

Luis "Chiqui" García volvería al

En 2020, cuando jugaba en
La historia del Clan del

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

Claudia Bahamón participó de un

Claudia Bahamón participó de un exclusivo encuentro con figuras internacionales: se tomó fotos con David Beckham

Crisis en América de Cali:

Crisis en América de Cali: protesta de los hinchas golpearían al club para pelear en la temporada 2026

