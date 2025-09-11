Kevin Mier es lapidado por leyenda de la selección Colombia por su actuación ante Venezuela: “Era un manojo de nervios”

En su tercer partido con la selección Colombia, Kevin Mier sufrió tres goles en el triunfo 6-3 sobre Venezuela - crédito Reuters

La goleada por 6-3 sobre Venezuela demostró muchas fortalezas de la selección Colombia que en otros partidos no tuvo un delantero goleador, dominio del medio campo y salidas rápidas al área contraria, que dejaron una grata impresión en el remate de las eliminatorias.

Sin embargo, hay muchas dudas sobre el nivel de Kevin Mier, que tuvo dos errores graves que terminaron en las anotaciones de la Vinotinto, que durante el primer tiempo apretó mucho y estuvo arriba del marcador en un par de ocasiones, pero que en la parte complementaria falló en todo.

El portero del Cruz Azul ahora deberá mejorar su rendimiento con Cruz Azul, esperando volver a ser llamado para los amistosos de octubre y noviembre, pues su sueño es llegar a la convocatoria del mundial en Estados Unidos, México y Canadá, pero por ahora tiene muchas críticas y una vino de un referente de la Tricolor.

“Fue el peor partido de Mier”

Pese a que el exportero de Atlético Nacional destacó en los empates contra Perú y Argentina, el compromiso del martes 9 de septiembre no fue la mejor noche para el guardameta de 25 años, que se perfila para ser titular en los próximos años.

Para Óscar Córdoba, recordado exarquero de la selección Colombia, Kevin Mier evidenció un bajo nivel frente a Venezuela, pues fue responsable de dos anotaciones de los locales en Maturín y debe ser analizado por el cuerpo técnico:“Recibir tres goles es para revisar qué pasó”.

El portero de la Tricolor se equivocó en un rebote y dejó que Yosef Martínez le anotara al combinado nacional en eliminatorias

Para empezar, el exportero, en charla con ESPN F90, explicó que el primer error de Mier se dio en la anotación de Yosef Martínez: “Se equivoca. Tiene el palo a su izquierda, a solamente 10 centímetros. Lo único que tenía que hacer era mandarla para afuera y ya”.

Por su parte, en la anotación de Salomón Rondón en el segundo tiempo, que fue el 5-3 parcial en Maturín, Córdoba afirmó que “en el tercero da rebote al medio con un disparo de media distancia”, que fue el balón que quedó en el centro del área y fue rematado por el experimentado delantero.

El delantero venezolano anotó el tercero de la Vinotinto para acortar las distancias del marcador en las eliminatorias

“Lo que hizo como arquero, dentro de lo que tenía que hacer, lo hizo mal. Fue el peor partido de Mier. Era un manojo de nervios, entregó dos goles. Los primeros 15 minutos de Colombia era pelota para arriba”, terminó de decir el exguardameta, que liquidó a Mier por completo.

“Tiene que revisar qué está haciendo”

Durante el programa Jugada Maestra, de la plataforma Ditu, se discutió sobre el rendimiento del portero de la selección Colombia en Maturín y una de las críticas salió de Javier Castell: “Mier tiene responsabilidad en el segundo y tercer gol. Sigo sosteniendo que es un buen arquero con una proyección enorme, con un estilo que me agrada”.

“Sin embargo, tampoco uno puede tener los ojos vendados, por más que uno admire a un jugador y crea que es bueno. Uno tiene que reconocer que el momento no es el mejor, porque en México también ha tenido algunos baches, algunos partidos equivocados, errores. Él tiene que revisar qué está haciendo", añadió.

Kevin Mier también la pasa mal con el Cruz Azul y ahora está obligado a mejorar su nivel antes de los amistosos contra México y Canadá

Por su parte, el extécnico Norberto Peluffo salió en defensa del portero de Cruz Azul, afirmando que tiene mucho futuro por delante, pese a los errores que le costaron las anotaciones en las eliminatorias, y que en su posición son más evidentes ese tipo de hechos.

“Yo creo que las equivocaciones en un arquero se notan mucho más, y este muchacho Mier infortunadamente le ha tocado equivocarse acá; pero yo sigo pensando en que tiene toda la capacidad para ser titular de la Selección Colombia”, dijo.