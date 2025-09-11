Juan Carlos Pereira habló sobre la dura lesión de tendón de Aquiles que sufrió en el último partido con Millonarios: “Duro de asimilarlo”

Juan Carlos Pereira salió expulsado en la victoria 1-0 de Millonarios contra Águilas, en la fecha nueve de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El retorno de Leonardo Castro al terreno de juego luego de más de cinco meses de recuperación tras una fractura de peroné trajo algo de optimismo a los aficionados de Millonarios FC en El Campín.

No obstante, la atención rápidamente se centró en la repentina y dolorosa lesión de Juan Carlos Pereira, que alcanzaba su partido número doscientos con la camiseta azul.

La escena se tornó tensa en el minuto 82, cuando el mediocampista cartagenero, sin recibir ningún contacto, se desplomó con gestos evidentes de dolor.

Inmediatamente, tanto sus compañeros como jugadores del Deportivo Pasto solicitaron la intervención médica al advertir la gravedad del momento.

Millonarios lamentó la baja de uno de sus jugadores más experimentados y le envió un mensaje de apoyo.

Pereira no pudo contener las lágrimas mientras era atendido en el campo, lo que encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico de Hernán Torres como en la hinchada.

La confirmación de la gravedad llegó poco después, cuando Hernán Torres atendió la rueda de prensa.

“Sí, tuvo ruptura del tendón de Aquiles. Van a revisar y tomarán sus dictámenes. El departamento médico les dará y les anunciará a ustedes específicamente cuál es la lesión”, expuso el entrenador, recogiendo visiblemente el impacto de la noticia para el grupo.

Un comunicado oficial de Millonarios FC precisó los detalles médicos tras la valoración clínica: “Se identifica que Juan Pereira presenta lesión del tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Será programada cirugía para la próxima semana. Incapacidad según evolución”.

De acuerdo al club, el proceso de recuperación y la incapacidad definitiva dependerán de la evolución del futbolista tras la operación.

El volante de Millonarios en su perfil de X se refirió a la lesión de rotura de tendón de Aquiles que sufrió en el partido contra Deportivo Pasto

El futbolista hizo lo propio por sus redes sociales en donde agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de los hinchas y de sus colegas.

“Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Duro de asimilarlo pero sé que volveré más fuerte”. El volante que terminaba contrato con Millonarios a final de año también escribió sobre el logro de los doscientos partidos con la camiseta embajadora.

“Feliz y orgulloso de vestir la sagrada más de 200 veces y los que faltan”.

El contexto para el equipo capitalino es adverso: la ruptura del tendón de Aquiles representa una de las lesiones más severas en el ámbito futbolístico, con periodos de recuperación que pueden llegar a los cinco o siete meses. De este modo, la participación de Pereira quedará descartada para el resto del semestre, así como para buena parte del primer semestre de 2026, dependiendo del desarrollo postquirúrgico.

Pereira, que llegó a Millonarios FC en 2020, ha sido pieza clave en el mediocampo, participando en la obtención de la Liga BetPlay 2023, la Copa Colombia 2022 y la Superliga 2024,

