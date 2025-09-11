Etapa 18 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en la contrarreloj

Egan Bernal es el líder del Ineos Grenadiers, pero no el candidato a ganar la contrarreloj - crédito REUTERS/Bruna Casas

El recorrido de la contrarreloj individual de la Vuelta en Valladolid, programada para este jueves, será notablemente reducido como respuesta a las preocupaciones de seguridad en torno a la etapa.

Según comunicó la organización de La Vuelta en una nota emitida en la noche española del miércoles 10 de septiembre, la distancia original de 27,2 kilómetros se disminuirá a 12,2 kilómetros, manteniendo tanto la salida como la meta en los puntos previamente establecidos.

Este ajuste, detalló la organización, se realizó “con el objetivo de dotar de una mayor protección el desarrollo de la etapa”, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultas con el Colegio de Comisarios.