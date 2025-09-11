Etapa 18 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en la contrarreloj

Egan Bernal es el líder del Ineos Grenadiers, pero no el candidato a ganar la contrarreloj - crédito REUTERS/Bruna Casas
El recorrido de la contrarreloj individual de la Vuelta en Valladolid, programada para este jueves, será notablemente reducido como respuesta a las preocupaciones de seguridad en torno a la etapa.
Según comunicó la organización de La Vuelta en una nota emitida en la noche española del miércoles 10 de septiembre, la distancia original de 27,2 kilómetros se disminuirá a 12,2 kilómetros, manteniendo tanto la salida como la meta en los puntos previamente establecidos.
Este ajuste, detalló la organización, se realizó “con el objetivo de dotar de una mayor protección el desarrollo de la etapa”, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultas con el Colegio de Comisarios.
Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España 2025
1) Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 64 horas, 53 minutos y 55 segundos.
2) João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 50 segundos.
3) Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36): a 2 minutos y 28 segundos.
4) Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 3 minutos y 4 segundos.
5) Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 3 minutos y 51 segundos.
6) Felix Gall (Austria - Dectahlon AG2R): a 4 minutos y 57 segundos.
7) Matthew Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 4 minutos y 59 segundos.
8) Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 6 minutos y 24 segundos.
9) Torstein Traeen (Noruega - Bahrain Victorious): a 7 minutos y 6 segundos.
10) Matteo Jorgenson (Estados Unidos- Visma Lease a Bike): a 10 minutos y 16 segundos.
12) Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 15 minutos y 36 segundos.
15) Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 33 minutos y 1 segundo.
16) Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain - Victorious): 33 minutos y 52 segundos.
54) Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): 2 horas, 3 minutos y 24 segundos.
Este será el horario de salida de los colombianos en la Etapa 18
Así será la altimetría de la etapa 18 de la Vuelta a España - crédito La Vuelta
Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) será el primero en tomar la partida a las 9:04 a. m., seguido por Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PstNL) a las 9:14, Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) a las 9:52, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a las 9:53 y Harold Tejada (XDS Astana Team) a las 9:56.