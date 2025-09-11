Así fue la fría narración de la prensa española tras el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de La Vuelta a España

El "Condor" es uno de los ciclistas colombianos destacados en la ronda ibérica - crédito @INEOSGrenadiers / X

El 9 de septiembre de 2025, Egan Bernal volvió a hacer historia: ganó por primera vez en su carrera una etapa de la Vuelta a España y se convirtió en el vigésimo cuarto colombiano en ganar una etapa de la ronda ibérica.

La definición del ganador de esa etapa se dio en un esprint improvisado, por el inesperado recorte de ocho kilómetros de la carrera (que iba entre Poio y Mos. Castro de Herville), por las protestas en favor de Palestina.

Allí, Bernal fue más rápido que el español Mikel Landa (ciclista del Soudal Quick-Step) y logró llevarse la etapa.

Pero otro hecho que marcó la atención fue la “emoción” con la que narró la televisión española lo ocurrido con Egan Bernal en el esprint improvisado.

Este fue el momento cuando Carlos de Andrés y Pedro "Perico" Delgado relataron la victoria de Egan Bernal - crédito @teledeporte / X

En la transmisión del canal Teledeporte, de la cadena Rtve (Radiotelevisión Española), Carlos de Andrés y Pedro ‘Perico’ Delgado narraron la definición de la etapa 16, haciendo mención sobre lo ocurrido con las protestas pro-Palestina, y haciendo referencia de forma fría sobre el triunfo del líder del Ineos Grenadiers.

“Porque ha sido un poco raro para todos. Lógicamente, para los aficionados que se han desplazado de aquí a la línea de meta, pues también es algo muy... Lo que pasa es que estamos viendo que había una línea y yo creo que ahí iba adelante Egan y esprintaron hasta la pancarta, lo que me parecía lógico”. dijeron.

Así fue la victoria de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España

El líder del Ineos Grenadiers ganó la etapa 16 de la Vuelta a España - crédito @lavuelta / X

El regreso de Egan Bernal al primer plano del ciclismo internacional se concretó con una victoria que rompe una larga sequía: el colombiano se impuso en la etapa 16 de la Vuelta a España, una hazaña que marca su primer triunfo desde el grave accidente que amenazó con poner fin a su carrera profesional.

La jornada, que se desarrolló entre Poio y Mos. Castro de Herville, quedó marcada por un desenlace inesperado, ya que la organización decidió recortar el recorrido a ocho kilómetros de la meta original debido a la presencia de manifestantes pro-Palestina en la línea de llegada.

La etapa, que se extendió por más de tres horas y 30 minutos, tuvo un desarrollo táctico en el que Egan Bernal supo capitalizar las oportunidades. Tras haber sufrido una jornada adversa el sábado 6 de septiembre, cuando problemas físicos lo relegaron en la clasificación general y lo alejaron del top 10, el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia había anticipado que, una vez superados los inconvenientes, buscaría protagonismo en las fugas para aspirar a una victoria de etapa,

El Alto de San Antoñino fue el primer escenario clave, donde se conformó una escapada de más de diez ciclistas. En ese grupo, Bernal contó con el apoyo de su compañero Bob Jungels y compartió protagonismo con figuras como Marc Soler y Mikel Landa. Aunque el colombiano no disputó los puntos del puerto de montaña en ese tramo, demostró fortaleza de cara a los dos ascensos que restaban para completar la fracción.

El desafío más exigente del día llegó en el Alto da Groba, un puerto de 11,4 kilómetros con rampas promedio del 5,4 %, donde se produjo un nuevo ataque de Bernal junto a Mikel Landa y otros corredores. Tanto el colombiano como el español lograron distanciarse del resto, consolidando su posición en la cabeza de carrera.

Mientras descendían del puerto, los equipos recibieron la notificación de la organización: la etapa finalizaría ocho kilómetros antes de lo previsto, omitiendo el ascenso final a Mos. Castro de Herville, debido a que la seguridad de los ciclistas no estaba garantizada por la presencia de manifestantes en la meta.

Con la decisión tomada, Egan Bernal permaneció a rueda de Landa hasta el repecho que marcaba el inicio de los últimos ocho kilómetros. Allí, el colombiano lanzó un sprint decisivo que le permitió cruzar la línea de llegada en primer lugar y adjudicarse su primera victoria de etapa en la Vuelta a España, en su tercera participación en la ronda ibérica. Este triunfo representa también su primer éxito desde el accidente que casi lo obliga a abandonar el ciclismo profesional.

La última vez que Bernal había levantado los brazos como vencedor fue en 2021, cuando ganó dos etapas y el título general del Giro de Italia, convirtiéndose en el primer latinoamericano en conquistar tanto el Giro como el Tour de Francia. En la temporada 2025, ya había dado señales de su recuperación al proclamarse campeón nacional de contrarreloj y de la prueba élite de ruta en Colombia.