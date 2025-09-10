La selección Colombia se habría llenado los bolsillos con la clasificación al mundial de 2026: este sería el premio de la FIFA

La selección Colombia es uno de los 48 participantes en el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Con las eliminatorias finalizadas, el siguiente objetivo de la selección Colombia es prepararse de la mejor manera para el mundial de 2026, en el que se medirá con otras 47 selecciones de todo el mundo, en un formato más largo y que no solo bastará con disputar y superar la fase de grupos.

Pese a eso, la Tricolor estaría contenta porque se llevó un premio millonario de la FIFA, que en los últimos años aumentó la bolsa de bonos económicos para los participantes de sus diferentes certámenes, prueba de ello fue en la pasada Copa Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos.

De esta manera, le llega una nueva motivación al combinado nacional, que en octubre se enfrentará a México y Canadá en los primeros amistosos de preparación, en noviembre verá a Nueva Zelanda y un equipo africano, con el que dará por terminada la temporada 2025 y a la espera del sorteo.

La millonada de la selección Colombia

La FCF se encuentra feliz por la clasificación del combinado nacional, pues demoró ocho años en volver a un certamen de la FIFA, de categoría mayores masculina, y con un proceso que comenzó con muchas dudas y rindió frutos tanto en Copa América como las eliminatorias.

Según el medio español Mundo Deportivo, la selección Colombia se habría asegurado nueve millones de dólares por jugar el mundial de 2026, una cifra importante y que resalta el otro logro de haber avanzado de manera directa, pues es una inyección económica enorme.

Colombia ya tendría asegurados nueve millones de dólares por jugar el mundial de 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Lo primero a tener en cuenta es que la FIFA, por ahora, no ha confirmado esa cifra, por lo que se basa en “los premios de las últimas tres ediciones, en las cuales hubo un crecimiento similar que fue de cinco millones en Brasil 2014, 8 millones en Rusia 2018 y nueve millones en Qatar 2022“.

“Asimismo, en caso de avanzar de ronda también podría sumar cuantiosos montos, con la gran novedad de que en esta edición renovada del certamen habrá una instancia definitoria más, los 16 avos de final”, mencionó el portal ibérico, sobre la opción de que suba el premio.

El mundial de 2026 daría una buena cantidad de dinero a los equipos, sobre todo por avanzar de ronda - crédito Miguel Martínez/Atlanta Journal-Constitution vía AP

Finalmente, el medio mencionó cuándo anunciarán los bonos para los participantes: “Las cifras definitivas se conocerán el mismo día del sorteo del Mundial 2026, el cual se realizará el 5 de diciembre en Washington D. C. Asimismo, en dicha jornada también se conocerán los premios para quienes accedan a las siguientes fases, como también el monto que se llevarán los que ocupen el podio”.

Próximos partidos

El combinado nacional ya salió de la concentración de las eliminatorias y se tomará unas pocas semanas de descanso, pues a principios de octubre se conocerá la nueva convocatoria para los amistosos de preparación en Estados Unidos, que será la primera prueba antes del mundial.

México será el primer rival del combinado nacional, el sábado 11 de octubre y con un rival de mucho nivel, reciente campeón de la Copa Oro y anfitrión del torneo de la FIFA, que también aprovechará para usar lo mejor de su plantilla porque tiene el objetivo de llegar hasta los cuartos de la Copa Mundo.

Así fue como se confirmó el partido de la selección Colombia y México, tras las eliminatorias - crédito FCF

El otro compromiso es contra Canadá, el martes 14 del mismo mes y que es otro de los organizadores, que cuenta con una plantilla competitiva y que lo demostró con su cuarto lugar en la Copa América 2024 en Estados Unidos, en la que perdió el podio frente a Uruguay.

De esta manera, el técnico Néstor Lorenzo aprovechará para mirar nuevas opciones para la plantilla, aquellos jugadores que no tuvieron opción en las eliminatorias, pero están entre los candidatos para la convocatoria del mundial.