Etapa 17 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en una nueva jornada de alta montaña

Egan Bernal mantiene la diferencia con los favoritos, pese a la caída en puesto durante las dos últimas jornadas - crédito Ineos Grenadiers

El trazado decisivo de la anteúltima etapa de montaña en la Vuelta a España se concentra en la dificultad inédita del Alto de El Morredero, después de recorrer 143,2 kilómetros desde O Barco de Valdeorras hasta la meta en Castilla y León.

Durante el tránsito inicial, el pelotón dejará atrás tierras gallegas para desplazarse hacia rutas menos exigentes hasta llegar al pie de la ascensión protagonista.

Aunque la carretera incluye algunos repechos y una cota puntuable sin pendiente significativa, los corredores no encontrarán obstáculos considerables antes del puerto final.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La clave de la etapa reside en la nueva vertiente del Alto de El Morredero (1° categoría).

La subida totaliza 8,8 kilómetros a casi el 10% de pendiente media, con tramos iniciales que sobresalen por su exigencia: los primeros 5 kilómetros mantienen al menos ese porcentaje y, en ocasiones, alcanzan rampas del 16%.

Tras este inicio devastador, quedarán 3.800 metros finales de escalada a pendientes más “pedaleables”, aunque nunca por debajo del 7%. El desenlace incluye un kilómetro final repleto de curvas de herradura y una recta conclusiva de 200 metros.