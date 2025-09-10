Etapa 17 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en una nueva jornada de alta montaña

El trazado decisivo de la anteúltima etapa de montaña en la Vuelta a España se concentra en la dificultad inédita del Alto de El Morredero, después de recorrer 143,2 kilómetros desde O Barco de Valdeorras hasta la meta en Castilla y León.
Durante el tránsito inicial, el pelotón dejará atrás tierras gallegas para desplazarse hacia rutas menos exigentes hasta llegar al pie de la ascensión protagonista.
Aunque la carretera incluye algunos repechos y una cota puntuable sin pendiente significativa, los corredores no encontrarán obstáculos considerables antes del puerto final.
La clave de la etapa reside en la nueva vertiente del Alto de El Morredero (1° categoría).
La subida totaliza 8,8 kilómetros a casi el 10% de pendiente media, con tramos iniciales que sobresalen por su exigencia: los primeros 5 kilómetros mantienen al menos ese porcentaje y, en ocasiones, alcanzan rampas del 16%.
Tras este inicio devastador, quedarán 3.800 metros finales de escalada a pendientes más “pedaleables”, aunque nunca por debajo del 7%. El desenlace incluye un kilómetro final repleto de curvas de herradura y una recta conclusiva de 200 metros.
-107 kilómetros: Se conforma la fuga de la etapa con protagonismo de dos colombianos. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) y Harold Tejada (XDS Astana Team) integran el grupo que tiene una ventaja de 1 minuto y 51 segundos frente al pelotón de favoritos.