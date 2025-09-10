Deportes

Egan Bernal y ciclistas de la Vuelta a España amenazan con “plantarse” en caso de nuevos recortes en etapas por protestas propalestina

Los ciclistas que disputan la carrera llamada “la última grande” del año han sufrido caídas e, incluso, han sido atacados con tachuelas al paso del pelotón por las carreteras españolas

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Egan Bernal es el mejor colombiano en la clasificación general - crédito Ineos Grenadiers

Las recientes etapas de la Vuelta a España han estado marcadas por incertidumbre y preocupación en el pelotón, debido a constantes interrupciones provocadas por manifestaciones pro Palestina.

Tras varios incidentes que afectaron el desarrollo de la carrera, incluidos recortes de etapas y caídas de ciclistas, el director del evento Javier Guillén compareció para afirmar que el objetivo sigue siendo completar la prueba en Madrid, redoblando los esfuerzos de seguridad.

El miércoles 10 de septiembre, los propios corredores tomaron protagonismo ante la gravedad de los acontecimientos.

FOTO DE ARCHIVO. Ciclismo - Vuelta a España - Etapa 13 - Cabezón de la Sal a L'angliru - Cantabria, España - 5 de septiembre de 2025 Los ciclistas pasan junto a manifestantes con banderas de Palestina durante la etapa 13. REUTERS/Pankra Nieto

A través del sindicato de corredores (CPA), que agrupa a representantes de cada equipo, se celebró una reunión en la que se definió por votación continuar disputando la Vuelta, aunque con una postura clara: si se repiten incidentes que comprometan su integridad física, los ciclistas se detendrán y la etapa correspondiente quedará finalizada.

Hasta la fecha, la reacción colectiva de los deportistas no se había manifestado con tanta firmeza, pese a que los altercados venían escalando desde el inicio de la ronda.

El primer gran episodio ocurrió en Figueras, cuando durante la contrarreloj por equipos un grupo de manifestantes bloqueó la carretera justo cuando pasaba el equipo Israel-Premier Tech, altercado que generó una peligrosa interrupción.

Situaciones similares se repitieron a lo largo de la competición; por ejemplo, durante la décima etapa en Lumbier, el italiano Simone Petilli (Intermarché-Wanty) sufrió una caída tras la irrupción de activistas en la vía, y en Bilbao la organización acortó la etapa por razones de seguridad.

Foto del viernes de una manifestación propalestina en la etapa 13 de la Vuelta a España - crédito REUTERS/Pankra Nieto

Otro momento crítico se vivió con la caída de Javier Romo, quien tuvo que abandonar la carrera a raíz de las heridas sufridas por la intervención de un manifestante en el recorrido. El ciclista español relató su experiencia:

“La primera reacción cuando te tiran a 50 por hora es intentar reaccionar como cualquiera lo haría. Esto pudo haber acabado mucho peor”, comentó Romo. Subrayando el riesgo al que están sometidos, el manchego agregó: “Al final yo estoy haciendo mi trabajo. Ofrecemos un espectáculo deportivo y deberíamos ser ejemplo para los jóvenes, pero se termina proyectando otra imagen”.

Así va Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 antes de la etapa 17

Egan Bernal ha ganado 15 etapas en carreras de una o más semanas - crédito Ineos Grenadiers

El desenlace de la antepenúltima etapa de montaña en la Vuelta a España estará marcado por la inédita dificultad del Alto de El Morredero, cuya exigente ascensión se perfila como clave en la definición de la carrera. El recorrido, que comprende 143,2 kilómetros entre O Barco de Valdeorras y la meta situada en Castilla y León, inicia con un tránsito mayormente llevadero: las rutas gallegas ceden a terrenos menos exigentes antes de enfrentar el gran obstáculo de la jornada.

  1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 61 horas, 16 minutos y 35 segundos.
  2. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 48 segundos.
  3. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36): a 2 minutos y 38 segundos.
  4. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 3 minutos y 10 segundos.
  5. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 21 segundos.
  6. Felix Gall (Austria - Dectahlon AG2R): a 4 minutos y 24 segundos.
  7. Matthew Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 4 minutos y 53 segundos.
  8. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 5 minutos y 46 segundos.
  9. Torstein Traeen (Noruega - Bahrain Victorious): a 6 minutos y 33 segundos.
  10. Junior Lecerf (Bélgica - Soudal Quick-Step): a 8 minutos y 4 segundos.
  11. Matteo Jorgenson (Estados Unidos- Visma Lease a Bike): a 8 minutos y 52 segundos.
  12. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 9 minutos y 36 segundos.
  13. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 11 minutos y 48 segundos.

