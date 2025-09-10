Deportes

Carlos Lampe, arquero de la selección Bolivia, celebró la clasificación al repechaje con la camiseta de Colombia

La selección boliviana logró una victoria determinante por la mínima diferencia ante Brasil y, con la ayuda del contundente triunfo de Colombia sobre Venezuela, obtuvo el ansiado cupo al repechaje mundialista

Así se grabó el curioso momento en El Alto cuando Bolivia clasificó al repechaje - crédito @_brianna_figueredo_ / TikTok

La jornada decisiva de las Eliminatorias Sudamericanas dejó a Bolivia con veinte puntos en la séptima posición, asegurando el cupo al repechaje y desplazando a Venezuela, que hasta el inicio de la fecha final ocupaba ese lugar.

El triunfo boliviano por la mínima diferencia ante Brasil en El Alto resultó determinante, pero fue la victoria de Colombia sobre Venezuela en Maturín 6 a 3 la que terminó de sellar el destino de la selección del Altiplano.

La “Vinotinto” dependía de sí misma para mantener la plaza, pero la contundente actuación colombiana, que incluyó cuatro goles de Luis Suárez, modificó el panorama y permitió a Bolivia soñar con regresar a una Copa del Mundo tras 32 años de ausencia, desde su última participación en 1994.

Carlos Lampe mostrando su alegría
Carlos Lampe mostrando su alegría tras clasificar al repechaje - crédito Jorge Ábrego / EFE

Por esta razón, después de la victoria de Colombia y Bolivia, lo que le permitió a la “Verde” clasificar al repechaje que se disputará en marzo de 2026, dejó una imagen curiosa: al arquero Carlos Lampe con la camiseta de la selección Colombia.

En agradecimiento por el resultado que favoreció a su equipo, el portero del Bolívar de La Paz, de 38 años, optó por vestir la camiseta tricolor de Colombia durante los festejos.

El video de Lampe celebrando en la caravana se difundió rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios manifestaron su gratitud y simpatía hacia el arquero de Bolívar.

La influencer Brianna Figueredo, la persona que captó el momento cuando Lampe utilizó la camiseta de la selección Colombia, comentó lo siguiente a la hora de captar al portero de Bolivia con la camiseta de la “Tricolor”

“Claro que sí, también es gracias a Colombia que pudimos clasificar al repechaje, pero estos muchachos (los jugadores de Bolivia), son merecedores de esta victoria histórica”, dijo.

Así reaccionaron los usuarios tras ver a Carlos Lampe con la camiseta de la selección Colombia

Entre los comentarios destacados se encuentran expresiones como

  • “Se ganó el corazón de todos los colombianos”
  • “Soy colombiano, me alegra que Bolivia juegue el repechaje... ojalá lo gane y vaya al mundial”
  • “Los bolivianos son respetuosos, agradecidos, merecen ir al mundial”
  • “Soy Colombiano, y ahora, todos somos Bolivia en el repechaje !!! Vamos”
  • “Soy de Colombia, pero Bolivia fue la que hizo la tarea difícil de ganarle a Brasil, felicitaciones Bolivia y ganar ese repechaje”

Estadísticas de Carlos Lampe en las Eliminatorias Sudamericanas

Carlos Lampe es uno de
Carlos Lampe es uno de los porteros históricos de la tricolor - crédito Jorge Ábrego / EFE

El experimentado portero de 38 años tuvo momentos difíciles en las Eliminatorias camino al Mundial de Norteamérica 2026, ya que en los primeros 6 partidos estuvo como suplente, y cuando tuvo la oportunidad de regresar al arco, sufrió una rotura del tendón de Aquiles.

Fue en la victoria por 2-1 ante Chile en el estadio Nacional de Santiago, lo que le ausentó al guardameta del Bolívar de La Paz, el 10 de septiembre de 2024.

Y como coincidencia de la vida, Lampe volvería a portar la camiseta de la “Verde” ante Chile, el 10 de junio de 2025, en la victoria por 2-0 en el estadio Municipal El Alto. A continuación, estos son los detalles de los partidos que jugó.

  • 5 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas Norteamérica 2026: 90 minutos en el Bolivia 4-0 Venezuela
  • 10 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas Norteamérica 2026: 45 minutos en el Chile 1-2 Bolivia
  • 10 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas Norteamérica 2026: 90 minutos en el Bolivia 2-0 Chile
  • 4 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas Norteamérica 2026: 90 minutos en el Colombia 3-0 Bolivia
  • 9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas Norteamérica 2026: 90 minutos en Bolivia 1-0 Brasil

