Faustino Asprilla le envió contundente mensaje a los integrantes de la selección Colombia: “Ojalá estos jugadores puedan”

El exdelantero motiva a la actual generación liderada por James Rodríguez a avanzar más allá de lo logrado en los mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94, para entregarle una “alegría inmensa para el país”

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El histórico delantero de la
El histórico delantero de la selección Colombia habló sobre la participación de la "Tricolor" y analizó el futuro del equipo nacional para la próxima copa del mundo - crédito @eltinoasprilla / Instagram

La expectativa por el cierre de las Eliminatorias sudamericanas se intensificó con las reflexiones de Faustino “el Tino” Asprilla, expresando su deseo de que la Selección Colombia logre superar las barreras que su generación no pudo franquear.

En una entrevista concedida al programa 6AM de Caracol Radio, el exdelantero compartió sus impresiones sobre el presente del equipo nacional y los desafíos que enfrenta en la antesala del partido decisivo contra Venezuela en Maturín.

Además, habló sobre la deuda histórica que le quedó pendiente con la selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos de 1994, pidiendo a esta generación que jugará una Copa del Mundo en suelo norteamericano.

El Tino Asprilla habló sobre
El Tino Asprilla habló sobre la revancha de Colombia en su segunda presencia en Mundiales en Norteamérica - crédito FCF / @eltinoasprilla

En la charla con 6AM, de Caracol Radio, dirigido por el periodista Gustavo Gómez, el exdelantero del Parma y Newcastle se reveló sobre lo que se vivió en 1994, y expresó su deseo para que Colombia tenga revancha en esta nueva cita mundialista.

“El primer partido lo perdimos como ya todo el mundo sabe, y después ya no hubo mundial, porque no nos dejaron. Con las amenazas y todo lo que pasó, el Mundial para nosotros había terminado ahí. Espero que eso no vuelva a pasar nunca más en el fútbol colombiano. Ojalá estos jugadores puedan avanzar lo que nosotros no avanzamos y darle una felicidad bien inmensa a toda Colombia”, resaltó el exjugador.

Al rememorar su paso por la selección, Asprilla confesó que aún siente una “espinita” por no haber alcanzado mayores logros en los mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94. Reconoció que, aunque el equipo de su época no estaba en condiciones de ganar el torneo, sí tenía potencial para avanzar más allá de lo conseguido.

“Esa es una espina que tengo ahí, porque nosotros teníamos una Selección, no para ganar el mundial, pero sí para haber competido y haber avanzado lo que más se pudiera, pero no se pudo”, expresó el exdelantero en la misma entrevista.

El concepto de Faustino Asprilla sobre la convocatoria de Dayro Moreno

Faustino Asprilla habló de que
Faustino Asprilla habló de que existen méritos en la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia - crédito Luisa González / REUTERS

Asprilla destacó la importancia de la confianza recuperada por Jhon Córdoba y la ilusión que genera la convocatoria de Dayro Moreno. Según el exfutbolista, la presencia de Moreno en la selección es fruto de su desempeño como máximo goleador de la Copa Sudamericana, lo que, a su juicio, justifica plenamente su inclusión en el plantel.

“Felices con lo de Dayro por esa oportunidad tan linda que le dieron, muy merecida. Ser el goleador de la Sudamericana, creo que por méritos se ha metido en la Selección. Yo me imagino que irán a poner a Córdoba, porque todo el mundo estaba esperando que este muchacho pudiera meter gol, ahora que lo hizo no creo que lo vayan a sacar. Cualquier minuto que le den a Dayro siempre es una felicidad grande para todos nosotros”, afirmó.

El análisis del Tino sobre la Selección Colombia en estas Eliminatorias

Faustino Asprilla también analizó a
Faustino Asprilla también analizó a la selección Colombia - crédito Luisa González / REUTERS

Respecto a la dificultad de las eliminatorias sudamericanas, Asprilla enfatizó la presión constante que enfrentan los jugadores y la exigencia de cada partido.

“Siempre en unas Eliminatorias hay mucha tensión, mucho problema para clasificar. Los jugadores se juegan el prestigio cada vez que entran a una cancha, más con la camiseta de un país. Se logró la clasificación, que era lo que todo el mundo esperaba, y ahora a prepararse para el Mundial”, declaró.

El exfutbolista también analizó el descenso en el rendimiento del equipo tras la Copa América, atribuyéndolo a la dificultad de mantener un nivel alto durante un periodo prolongado.

“Después de la segunda vuelta de las Eliminatorias fue cuando se complicó muchísimo porque no se lograba ganar y el rendimiento de los jugadores bajó, aunque es normal que pase eso luego de tener un rendimiento tan alto durante un año y medio, dos años. En algún momento, físicamente, los jugadores debían caer”, explicó Asprilla en la misma conversación.

Finalmente, Asprilla defendió la continuidad de Néstor Lorenzo como director técnico, argumentando que el entrenador cumplió con el objetivo de clasificar al equipo al Mundial y que su gestión debe evaluarse a partir de lo que logre en la próxima cita mundialista.

“Siempre los técnicos van a ser valorados por lo que hagan y cada partido son cuestionados por las alineaciones o por el rendimiento del equipo. Eso es una cosa normal en el fútbol, pero creo que lo contrataron para clasificar a la Selección Colombia al Mundial y ya lo logró hacerlo. Yo pensaría que de ahora en adelante hay que juzgarlo por lo que llegue a hacer en el Mundial”, concluyó Asprilla en su diálogo con Caracol Radio.

Ecuador vs. Argentina: hora y

Egan Bernal ganó la etapa

Etapa 16 de la Vuelta

Venezuela vs. Colombia - EN

Influenciadora lanzó canción inspirada en

