Fabián Vargas se fue en contra del periodismo deportivo, tras la clasificación de Colombia al Mundial: “Se sintió aludido el prepago”

Vargas fue autocrítico con el periodismo deportivo - crédito @fabianvargas_6 / Instagram

La clasificación de la selección Colombia a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 generó una división de opiniones en el mundo futbolero.

Mientras unos expresaron su alegría por la clasificación al séptimo certamen mundialista, otros se quedaron con la amargura de lo que fue el juego que mostró el equipo dirigido por Néstor Lorenzo a lo largo de las Eliminatorias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exvolante colombiano lanzó un duro mensaje en contra del periodismo deportivo de Colombia - crédito @FabianVargas6 / X

Contra el segundo grupo de periodistas, el 7 de septiembre de 2025, Fabián Vargas, exjugador del América de Cali, Boca Juniors y la selección Colombia, se refirió al concepto de Carlos Antonio Vélez en Palabras mayores, de Win Sports y Antena 2, sobre la obligación que tiene la “Tricolor” de ganar el próximo mundial después de la goleada ante Bolivia.

“Se sintió aludido el PREPAGO, el que toda la vida vendió su palabra al mejor postor, el que por años sí ha trabajado y ha sido el servil para empresarios y directivos, el que se cree adalid de la moral y nunca tuvo lo más importante para ser profesional y persona, ÉTICA.“, dijo.

Este fue el rifirrafe entre Carlos Antonio Vélez y Fabián Vargas

El exfutbolista lanzó una dura crítica en contra de Carlos Antonio Vélez - crédito Jesús Avilés / Infobae

El 10 de marzo de 2025, el exfutbolista colombiano Fabián Vargas ha dejado clara su postura sobre el periodismo deportivo en Colombia y su propia transición al rol de comentarista, al tiempo que lanzó una crítica directa a Carlos Antonio Vélez y a la forma en que algunos comunicadores abordan la profesión.

En conversación con el pódcast Sísepuedcast, el exjugador de Boca Juniors y América de Cali abordó tanto su experiencia personal como su visión sobre el impacto de los medios en el fútbol nacional.

Actualmente, Fabián Vargas se desempeña como analista en Espn y Caracol Radio, aunque, según relató en el pódcast, nunca tuvo entre sus planes incursionar en los medios de comunicación.

“Me vinieron a buscar, yo no fui a buscar trabajo, en el primer proyecto que hizo Espn en Colombia”, afirmó Vargas durante la charla con Sísepuedcast, subrayando que su llegada al periodismo fue resultado de una invitación y no de una búsqueda personal

En su análisis sobre el ejercicio periodístico, Vargas destacó la importancia de mantener el respeto hacia los protagonistas del deporte.

“Siempre fui un jugador que respetó el rol del periodista, porque entendía que hacía parte del show. No compartía muchas cosas, especialmente cuando se le falta al respeto al protagonista. Cuando estás en el campo, no saben el daño que le hacen a un futbolista con comentarios ácidos, irrespetuosos, no solo al futbolista, sino a la familia, a la mamá, papá, hijos, es una responsabilidad muy grande cuando tienes un micrófono”, expresó Vargas

Durante la conversación, se le preguntó por su opinión sobre Carlos Antonio Vélez, reconocido comentarista de Win Sports y Antena 2. Vargas optó por no profundizar en el tema y respondió de manera contundente: “La verdad de prepagos, yo no hablo”, una frase que marcó distancia y dejó en evidencia su desacuerdo con ciertos estilos dentro del periodismo deportivo.

Esta fue la crítica de Carlos Antonio Vélez a la selección Colombia y a la que lanzó una indirecta Fabián Vargas

Vélez citó las palabras que entregó Ramón Jesurún sobre ganar la Copa del Mundo en 2026- crédito @velezfutbol / X

En diálogo con El Heraldo de Barranquilla, el 5 de septiembre de 2025, tras la clasificación de Colombia a la Copa del Mundo, se mostró optimista con la posibilidad de que la “Tricolor” gane el torneo.

“Yo no creo que sea una manifestación alegre ni tropicalista. Yo creo que los antecedentes nos permiten pensar en que esa posibilidad se puede dar”.

En complemento que entregó en la charla, también habló sobre que dicha meta es un objetivo que tiene Néstor Lorenzo

“Yo me ratifico. ¿Por qué no pensar en ir a buscar el título del Mundial? Eso lo tiene en su cabeza hace mucho rato el profesor Néstor Lorenzo. Creo que no es irreal esa opción. Lo vuelvo a reiterar, no es un sueño, yo creo que es algo viable y que podemos hacer real", agregó.

Fue después de dichas declaraciones, que el 8 de septiembre de 2025, Carlos Antonio Vélez, a través de su cuenta de X habló sobre las declaraciones que entregó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol al Heraldo y que replicó Infobae Colombia, refiriéndose a que Néstor Lorenzo habló sobre detractores del proceso con la “Tricolor”, al cual el periodista mencionó a Ramón Jesurún como uno de ellos.

“Lorenzo dice que hay apostadores al fracaso.“El mundial pasado no fuimos y este tenemos que ser campeones. Para mí lo hacen para meter presión.” Y asegura que “esa gente le hace mal al fútbol colombiano.” No me diga… se refiere a su presidente de federación?“, dijo.