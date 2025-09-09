Crisis en el Deportivo Pereira: jugadores se niegan a entrenar por falta del pago de sus salarios

Fortaleza CEIF enfrentó a Deportivo Pereira, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 6 en el Estadio Metropolitano de Techo - crédito Colprensa - Cristian Bayona

Cinco equipos del fútbol colombiano enfrentan actualmente dificultades por retrasos en el pago de salarios a sus plantillas, según reportes de distintos medios y asociaciones de jugadores.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) identificó recientemente a Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Unión Magdalena y Boca Juniors de Cali entre los clubes en deuda con sus futbolistas.

No obstante, el periodista Pipe Sierra añadió en sus perfiles de redes sociales señaló que Deportivo Pereira ha ingresado a esa lista, incrementando la preocupación en el campeonato nacional.

La situación en Deportivo Pereira escaló este martes 9 de septiembre, luego de que los jugadores, ante la falta de pago, decidieron suspender los entrenamientos hasta que se regularice su situación.

“Los jugadores del Pereira avisaron ayer que no se entrenarán hasta que el equipo se ponga al día con los dineros adeudados. Esperan pronta respuesta para regresar. El entreno de la mañana se postergó y, si pagan en el transcurso del día, lo harán en la tarde”, indicó Pipe Sierra.

La negativa a entrenar se da en un contexto de problemas financieros persistentes en el club desde el año anterior. El panorama es delicado: si la dirigencia no soluciona el impago, el equipo no entrenará y, eventualmente, tendría que usar una nómina de jugadores sub-20 para cumplir con sus compromisos en la Liga BetPlay II-2025.

De acuerdo con la programación oficial, Pereira, actualmente noveno en la tabla, debe recibir a Llaneros el 14 de septiembre y posteriormente enfrentar a Boyacá Chicó en Tunja.

Además de los inconvenientes administrativos, el Deportivo Pereira atraviesa un momento deportivo complicado. El equipo, que quedó fuera del grupo de los ocho mejores tras perder el clásico 1-0 frente a Once Caldas, suma tres partidos consecutivos sin ganar.

El entrenador Rafael Dudamel expresó su descontento ante los medios: “El balance claramente es negativo. Hemos dejado pasar una buena oportunidad para alcanzar nuestro primer triunfo en condición de visitante ante un gran rival, pero en inferioridad numérica... Pudimos y debimos hacer mucho más”.

A esto, Dudamel añadió la necesidad de renovar el ánimo del equipo: “Hemos perdido esa buena energía, frescura mental y física que nos hacía un equipo respetable. Hoy somos un equipo predecible... Hay que volver a meter el pie en el acelerador para retomar la senda del triunfo”.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Junior FC: 20 puntos / +8 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Independiente Medellín: 20 puntos / +6 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 18 puntos / +5 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Atlético Nacional: 17 puntos / +7 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Deportes Tolima: 17 puntos / +3 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / +1 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 16 puntos / +8 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 13 puntos / 0 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Deportivo Pereira: 12 puntos / -1 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Alianza FC: 12 puntos / -5 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Envigado FC: 11 puntos / -1 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Deportivo Cali: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Unión Magdalena: 11 puntos / -5 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Boyacá Chicó: 10 puntos / -4 diferencia de gol / 10 partidos jugados. La Equidad FC: 10 puntos / -4 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Deportivo Pasto: 9 puntos / 0 diferencia de gol / 8 partidos jugados Once Caldas: 9 puntos / -3 diferencia de gol / 9 partidos jugados Millonarios: 8 puntos / -2 diferencia de gol / 9 partidos jugados Águilas Doradas: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 10 partidos jugados América de Cali: 6 puntos / -3 diferencia de gol / 8 partidos jugados