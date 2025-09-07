Deportes

Estas serían las fechas para la final de la Liga Betplay Dimayor femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali

El conjunto Cardenal y las Azucareras consiguieron su paso a la instancia definitiva luego de imponerse a Orsomarso y Atlético Nacional en las semifinales

Independiente Santa Fe y Deportivo
Independiente Santa Fe y Deportivo Cali disputarán la final de la Liga Betplay Dimayor femenina- crédito @CaliFemenino/X

La gran final de la Liga BetPlay Dimayor Femenina 2025 entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali ya tendría fechas confirmadas.

Según explicaron en Caracol Radio, el primer duelo se disputaría el 14 de septiembre de 2025 en Bogotá, mientras que el partido de vuelta tendría lugar el 20 de septiembre en el estadio del Deportivo Cali.

Y es que la final enfrentará a dos históricos del balompié femenino en Colombia: Santa Fe, el club con más títulos del certamen (tres hasta ahora), y Deportivo Cali, actual campeón y en busca de igualar a las Cardenales en el palmarés.

La definición se jugaría a ida y vuelta: primero en el estadio El Campín de Bogotá —cancha de Santa Fe— y luego en el estadio Deportivo Cali, escenario donde el conjunto vallecaucano se ha mostrado fuerte en temporadas recientes.

Esta será la tercera final entre Santa Fe y Cali en la historia reciente: ya se enfrentaron en 2021 y nuevamente en 2024, ambas veces con victoria para las Azucareras.

Santa Fe y Deportivo Cali
Santa Fe y Deportivo Cali protagonizaron la final del torneo femenino en 2024 - crédito Deportivo Cali y Santa Fe

En 2024, Cali se consagró con una contundente victoria global de 4-1. Sin embargo, las Leonas llegan con la motivación de ajustar cuentas y retomar la cima del fútbol femenino nacional.

Se espera que tanto la capital como el Valle del Cauca se transformen en epicentros de hinchas, medios y cobertura nacional que acompañarán cada jornada de la final.

En la edición 2024, Deportivo
En la edición 2024, Deportivo Cali superó a Santa Fe en la final de la Liga Femenina en El Campín -crédito @CaliFemenino/X

Cómo se clasificó Deportivo Cali a la final de la Liga Femenina

Deportivo Cali selló su clasificación a la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025 tras superar una intensa serie semifinal ante Atlético Nacional.

En el partido de ida, disputado en su casa, las Azucareras empataron 1-1 con un tanto de Zharick Montoya, lo que dejó la llave abierta. Sin embargo, en la definición en el estadio Atanasio Girardot, Cali se impuso con un contundente 2-1, gracias a los goles de Melanin Aponzá al minuto 57 y nuevamente Zharick Montoya al 74.

A pesar de la expulsión de Montoya sobre el final, el descuento tardío de Sara Martínez no fue suficiente y el global terminó 3-2 a favor de las visitantes.

Este triunfo asegura a Deportivo Cali una nueva presencia en la final femenina, la cuarta en su historia. Con anterioridad levantaron el título en 2021 y 2024, ambas veces enfrentándose y venciendo a Independiente Santa Fe, rival al que ahora volverán a medir fuerzas por el campeonato.

Santa Fe clasificó a su
Santa Fe clasificó a su tercera final de Liga Femenina de manera consecutiva, ganando la edición de 2023 - crédito Dimayor

Cómo se clasificó Santa Fe a la final de la Liga Femenina

En una serie de semifinales reñida y cargada de tensión, Santa Fe tomó ventaja decisiva en el juego de ida, celebrado en El Campín de Bogotá, gracias al temprano gol de Mariana Zamorano al minuto 6, que rompió el empate inicial contra Orsomarso y otorgó a las Leonas la delantera necesaria.

La vuelta en Yumbo fue un escenario de máxima presión, pero Santa Fe supo mantener el cero en su arco con una destacada actuación de la portera Yessica Velásquez, quien fue clave para neutralizar los embates de su rival en los minutos finales.

El empate 0-0 bastó para que las Cardenales aseguraran el pase a su sexta final, ratificando su dominio con un marcador global de 1-0.

Este nuevo paso hacia la final refuerza el protagonismo histórico de Santa Fe en el fútbol femenino colombiano. La clasificación no solo les garantiza un lugar en la definición del campeonato, sino también un cupo en la Copa Libertadores Femenina 2025.

Con esta clasificación, las Leonas buscarán su cuarto título en la Liga Femenina, tras coronarse campeonas en 2017, 2020 y 2023, además de haber sido subcampeonas en 2021 y 2024 —ambas finales perdidas precisamente ante el mismo rival, Deportivo Cali.

