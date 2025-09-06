Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

Estos son los convocados de Independiente Santa Fe

Emmanuel Olivera como protagonista en el afiche de Santa Fe

El 5 de septiembre de 2025, el cuadro azul presentó a su nómina de convocados para el clásico 323 por Liga BetPlay, en donde se esperaba que el delantero Leonardo Castro regresara a la convocatoria, pero finalmente no fue así.

Convocados de Millonarios para el clásico: Leonardo Castro sigue de baja

El estadio El Campín de Bogotá será el escenario este sábado 6 de septiembre, a las 8:30 p. m., de una nueva edición del clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay 2025-II. Ambos equipos llegan con novedades en sus plantillas, en un duelo que puede marcar el rumbo de su temporada y que mantiene en vilo a la afición bogotana.

El campeón de Colombia juega ante el equipo de Hernán Torres

En otra edición del clásico capitalino, Millonarios quiere seguir su recuperación con un triunfo ante el campeón de Colombia-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campin, y se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol y de Win Play.

El árbitro del encuentro será José Ortiz.

Ambos equipos vienen de caer en los partidos que jugaron durante la semana.

El 3 de septiembre de 2025, Millonarios perdió por 1-0 ante Envigado en el estadio Parque Polideportivo Sur con gol Tomás Sánchez al minuto 14 de partido, en partido válido por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

Mientras que Independiente Santa Fe cayó el 1 de septiembre de 2025 por 2-1 ante Once Caldas en el estadio El Campin, con goles de Michael Barrios al minuto 7 de tiro penal.

El empate parcial de Santa Fe llegó a través de Harold Santiago Mosquera al 45+2 y la victoria definitiva para el equipo de Manizales llegó al 54 de nuevo por medio de Barrios.

En el último clásico que se jugó el 19 de junio de 2025 por la Liga BetPlay, Santa Fe venció por 2-1 a su eterno rival y clasificó a la final del fútbol colombiano (y de la cual después sería campeón) en el Campín.