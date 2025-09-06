Deportes

Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

Se juega otra edición entre rojos y azules con la obligación de sumar los 3 puntos para entrar al grupo de los 8

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

En otra edición del clásico
En otra edición del clásico capitalino, Millonarios quiere seguir su recuperación con un triunfo ante el campeón de Colombia-crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real de la previa del partido entre Millonarios y Santa Fe por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

14:09 hsHoy

Estos son los convocados de Independiente Santa Fe

Estos son los jugadores que
Estos son los jugadores que tendrá el uruguayo Jorge Bava-crédito Jefatura de Prensa de Independiente Santa Fe

Porteros

  • Andrés Mosquera Marmolejo
  • Weimar Asprilla

Defensores

  • Víctor Moreno
  • Iván Scarpeta
  • Emmanuel Olivera
  • Christian Mafla
  • Jhon Meléndez
  • Santiago Tamayo

Mediocampistas

  • Daniel Torres
  • Ewil Murillo
  • Omar Fernández
  • Yairo Moreno
  • Santiago Mora
  • Yilmar Velásquez
  • Marcelo Meli

Delanteros

  • Santiago Mosquera
  • Edwar López
  • Ángelo Rodríguez
  • Martín Cuesta
  • Hugo Rodallega

Director técnico: Jorge Bava

13:30 hsHoy

Emmanuel Olivera como protagonista en el afiche de Santa Fe

Así presentó el campeón de
Así presentó el campeón de Colombia, el partido ante Millonarios-crédito @SantaFe/X
13:08 hsHoy

Convocados de Millonarios para el clásico: Leonardo Castro sigue de baja

El 16 veces campeón de
El 16 veces campeón de Colombia se prepara para lo que será otra edición del clásico capitalino-crédito @MillosFCoficial/X

El 5 de septiembre de 2025, el cuadro azul presentó a su nómina de convocados para el clásico 323 por Liga BetPlay, en donde se esperaba que el delantero Leonardo Castro regresara a la convocatoria, pero finalmente no fue así.

Porteros

12. Diego Novoa

22. Iván Arboleda

Defensores

3. Samuel Martín

6. Sergio Mosquera

17. Jorge Arias

20. Danovis Bangueros

29 Álex Paz

Mediocampistas

5. Nicolás Arévalo

7. Juan José Ramírez

8. Dewar Victoria

21. Juan Carlos Pereira

30. Sebastián Del Castillo

33. Álex Castro

Delanteros

11. Beckham Castro

25. Brayan Cuero

32. Santiago Giordana

35. Sebastián Mosquera

43. Luis Marimón

99. Jorge Cabezas Hurtado

Director técnico: Hernán Torres

12:31 hsHoy

Millonarios sufrió una baja de peso para enfrentar a Santa Fe en el clásico capitalino: Hernán Torres lo dejó por fuera

El cuadro azul necesita los tres puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones, al igual que los rojos, que vienen de perder en El Campín ante Once Caldas

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Millonarios y Santa Fe se
Millonarios y Santa Fe se medirán en partido de la décima jornada de la Liga BetPlay, en el estadio El Campín - crédito Colprensa

El estadio El Campín de Bogotá será el escenario este sábado 6 de septiembre, a las 8:30 p. m., de una nueva edición del clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay 2025-II. Ambos equipos llegan con novedades en sus plantillas, en un duelo que puede marcar el rumbo de su temporada y que mantiene en vilo a la afición bogotana.

Leer la nota completa
11:58 hsHoy

El campeón de Colombia juega ante el equipo de Hernán Torres

En otra edición del clásico
En otra edición del clásico capitalino, Millonarios quiere seguir su recuperación con un triunfo ante el campeón de Colombia-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campin, y se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol y de Win Play.

El árbitro del encuentro será José Ortiz.

Ambos equipos vienen de caer en los partidos que jugaron durante la semana.

El 3 de septiembre de 2025, Millonarios perdió por 1-0 ante Envigado en el estadio Parque Polideportivo Sur con gol Tomás Sánchez al minuto 14 de partido, en partido válido por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

Mientras que Independiente Santa Fe cayó el 1 de septiembre de 2025 por 2-1 ante Once Caldas en el estadio El Campin, con goles de Michael Barrios al minuto 7 de tiro penal.

El empate parcial de Santa Fe llegó a través de Harold Santiago Mosquera al 45+2 y la victoria definitiva para el equipo de Manizales llegó al 54 de nuevo por medio de Barrios.

En el último clásico que se jugó el 19 de junio de 2025 por la Liga BetPlay, Santa Fe venció por 2-1 a su eterno rival y clasificó a la final del fútbol colombiano (y de la cual después sería campeón) en el Campín.

Con goles de Hugo Rodallega al minuto 2 y de Ewil Murillo al 9, el “León” se hizo fuerte bajo la dirección del uruguayo Jorge Bava y dio el golpe ante el “Ballet Azul”, que descontó al final del partido a través de Falcao García.

