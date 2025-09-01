Deportes

Independiente Santa Fe se aseguró la continuidad de una de las figuras de la décima estrella: “2027″

El cuadro Cardenal continúa perfilando su nómina de cara a su participación en la Copa Libertadores, certamen al que se clasificó tras quedar campeón en el primer semestre de 2025

Santa Fe renovó a Omar Fernández- crédito @SantaFe/X

Independiente Santa Fe oficializó la renovación de contrato del extremo cundinamarqués Omar Fernández Frasica, pieza clave en la consecución del título de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2025, asegurando su permanencia hasta el 2027.

El anuncio se dio a conocer en la mañana del lunes 1 de septiembre de 2025 a través de un video en las redes sociales del club bogotano, que destacó la extensión del vínculo del futbolista nacido hace 32 años en Zipaquirá, Cundinamarca.

Inicialmente, el compromiso de Fernández Frasica con el equipo estaba pactado hasta diciembre de 2025.

Con una carrera que inició en 2011 en el desaparecido Academia Compensar, el atacante pasó posteriormente por Llaneros antes de iniciar su experiencia internacional; el grueso de su trayectoria fuera de Colombia lo desarrolló en México, donde defendió las camisetas de Cruz Azul Hidalgo, Puebla y León.

Además, el colombiano sumó minutos en Perú y Chile con Melgar de Arequipa y Everton de Viña del Mar, respectivamente.

Desde su llegada al conjunto Cardenal en enero de 2025, Fernández Frasica ha participado en 37 partidos, marcando tres goles y proporcionando siete asistencias. El volante predomina como extremo por la banda izquierda, aunque también ha demostrado versatilidad como interior y a perfil cambiado.

Bajo la dirección de Jorge Bava, el zipaquireño se consolidó como una pieza esencial del esquema ofensivo campeón, donde compartió tridente con Hugo Rodallega como delantero centro y Harold Santiago Mosquera en la otra banda.

Actualmente, Santa Fe ocupa el noveno puesto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras nueve jornadas del torneo clausura. Este lunes, el cuadro capitalino enfrenta a Once Caldas en El Campín, a las 7:30 p. m., con la meta de ingresar a los ocho primeros lugares del campeonato.

Omar Fernández Frasica es una
Omar Fernández Frasica es una de las figuras del plantel dirigido por Jorge Bava- crédito @SantaFe/X

Los números de Omar Fernández Frasica con Santa Fe

Omar Fernández ha sido un jugador habitual en la alineación de Santa Fe durante la temporada. En la Liga BetPlay 2025 (Apertura), el extremo colombiano disputó 27 partidos, acumulando aproximadamente 2.052 minutos en cancha, lo que refleja la confianza del cuerpo técnico en su versatilidad y recorrido físico dentro del campo.

Así mismo, el zipaquereño tuvo participación en dos partidos de la Copa Libertadores, sumando otros 138 minutos en competencia continental.

El delantero es considerado como
El delantero es considerado como una de las grandes figuras del cuadro bogotano - crédito Lina Gasca / Colprensa

En cuanto a su contribución ofensiva, Fernández ha marcado 2 goles y ha repartido 6 asistencias en lo que va del año en todas las competiciones; su promedio anual, según fuentes como Transfermarkt, es de aproximadamente 0.1 goles por 90 minutos y 0.22 asistencias por 90 minutos, evidenciando su rol como creador más que como goleador.

Aunque no aparece como goleador principal, Omar destaca por su aporte creativo. Según el portal especializado 365Score, Fernández fue el jugador con mayor cantidad de pases claves en la Liga BetPlay 2025-I, registrando 50 pases de gol. Esta estadística lo posiciona como uno de los hombres de enlace más productivos del plantel, conectando a los delanteros con oportunidades claras de gol.

Omar Fernández Frasica llegó a
Omar Fernández Frasica llegó a Santa Fe en enero de 2025 - crédito Independiente Santa Fe

Cómo formarían Santa Fe y Once Caldas

Independiente Santa Fe saldría con un esquema de dos líneas de cuatro jugadores. En el arco estaría Andrés Mosquera Marmolejo, respaldado por una defensa conformada por Elvis Perlaza, Víctor Moreno, Joaquín Sosa e Iván Scarpeta. En el medio campo, los volantes serían Edward López, Daniel Torres, Yilmar Velásquez y Harold Santiago Mosquera, quienes buscarán darle ritmo y llegada al ataque.

En punta, como dupla ofensiva actuarían Ángelo Rodríguez y Ómar Fernández, con el regreso esperado de Hugo Rodallega entre los convocados, aunque su participación como titular aún está por confirmarse.

Por su parte, Once Caldas tendría una alineación más conservadora, con el esquema 4-1-4-1. En portería estará James Aguirre, mientras que la línea defensiva se conformaría con Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jéider Riquett y Luis Palacios. Como volante de contención jugaría Iván Rojas, con un equipo creativo delante integrado por Mateo García, Luis Sánchez, Jefry Zapata y Mateo Zuleta.

El único delantero en punta sería Felipe Gómez, encargado de conectar con el ataque y aprovechar las transiciones.

