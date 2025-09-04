La Dimayor habría tomado nueva decisión sobre sanción de Millonarios en tribuna norte: esto pasará para el clásico ante Santa Fe

La barra Comandos Azules lideró la protesta lanzando zapatos al campo de juego, en el partido Millonarios vs. Unión Magdalena - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Se viene el primer clásico capitalino del segundo semestre, además de que será después de su último encuentro en junio, cuando los rojos sellaron su clasificación a la final del Torneo Apertura 2025 y, de paso, fue la despedida de nada menos que Falcao García con los azules.

Millonarios enfrentará a Santa Fe con una novedad de la Dimayor, que habría tomado una nueva decisión con respecto a la sanción de la tribuna norte, debido a la protesta de los hinchas ante Unión Magdalena el miércoles 20 de agosto, al arrojar zapatos detrás de una de las porterías.

De otra parte, los “Embajadores” tienen mucho por corregir de cara al compromiso, luego de lo visto en la Copa Colombia y que siguen las dudas en todas las líneas, debido al bajo nivel de la plantilla y el poco aporte de los seis refuerzos traídos por el técnico David González.

¿Qué pasaría con la sanción a Millonarios?

Aunque muchos sectores destacaron la manera como los aficionados “Embajadores” se manifestaron esa noche del miércoles 20 de agosto en El Campín, que no generó personas heridas y fue protagonizada por el lanzamiento de zapatos a la zona detrás del arco norte, en la Dimayor no fue así.

Pese al castigo, Millonarios sí podría habilitar la tribuna norte para el clásico contra Santa Fe, que se jugará el sábado 6 de septiembre a las 8:30 p. m. por la décima jornada de la Liga BetPlay, en el que no tiene otra opción que conseguir el triunfo para acercarse al grupo de los ocho primeros.

Millonarios pagaría su sanción de una fecha sin público en la tribuna norte para el partido ante el Pasto - crédito @casaazulradiotv/Instagram

La información fue dada a conocer por el programa radial Casa Azul Radio, de la emisora Colmundo, al informar que el comité disciplinario aceptó que dicha sanción no se aplicara en el próximo compromiso, como se tenía pensado inicialmente y que afectaría la boletería.

Millonarios pagaría su castigo frente al Deportivo Pasto, el miércoles 10 de septiembre, que es un encuentro aplazado de la primera jornada del segundo semestre y con el que los azules se pondrían al día en el calendario del fútbol colombiano, también con la obligación de ganar como local.

Además de los zapatos, el partido se detuvo unos minutos por la tensa situación en la tribuna norte del partido Millonarios vs. Unión Magdalena - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De otro lado, ya se abrió la venta de boletería para el compromiso en El Campín, con los “Embajadores” jugando como dueños de casa y en las que también se habilitan las laterales norte y sur, esta última será exclusiva para la afición visitante, que sería su único espacio.

Por otra victoria en Liga BetPlay

Luego de la caída en Copa Colombia frente a Envigado por 1-0, en la ida de los octavos, los azules ahora tienen un reto mayor en el campeonato local porque es ante nada menos que el campeón actual, que tampoco viene en el mejor momento, pero no deja de ser peligroso.

Millonarios le apuesta a recuperar algunas piezas para el duelo de la Liga BetPlay, pues el técnico Hernán Torres sigue inconforme con la plantilla y hace lo posible para armar una nómina competitiva, sobre todo en el frente de ataque porque allí aparecen la mayoría de problemas.

La última vez que Leonardo Castro jugó para Millonarios fue el 30 de marzo de 2025, en el triunfo 2-0 sobre Alianza por la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

La primera novedad sería nada menos que Leonardo Castro, el delantero que se recuperó de una fractura de peroné en cinco meses y, seguramente, aparecería en el banco de suplentes, mientras que Santiago Giordana sería el titular por el bajo rendimiento de Luis Marimón y Jorge Cabezas Hurtado.

De otra parte, queda por saber la situación de Nicolás Arévalo, que tuvo un golpe en el cuello del pie ante Rionegro Águilas y no se sabe si le alcanzará para aparecer de titular ante Santa Fe, misma situación de Helibelton Palacios, lateral derecho.