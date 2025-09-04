Deportes

La Dimayor habría tomado nueva decisión sobre sanción de Millonarios en tribuna norte: esto pasará para el clásico ante Santa Fe

Los azules sufrieron el castigo de una jornada por la protesta de los hinchas en el partido ante Unión Magdalena, en la que lanzaron zapatos detrás de una de las porterías

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
La barra Comandos Azules lideró
La barra Comandos Azules lideró la protesta lanzando zapatos al campo de juego, en el partido Millonarios vs. Unión Magdalena - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Se viene el primer clásico capitalino del segundo semestre, además de que será después de su último encuentro en junio, cuando los rojos sellaron su clasificación a la final del Torneo Apertura 2025 y, de paso, fue la despedida de nada menos que Falcao García con los azules.

Millonarios enfrentará a Santa Fe con una novedad de la Dimayor, que habría tomado una nueva decisión con respecto a la sanción de la tribuna norte, debido a la protesta de los hinchas ante Unión Magdalena el miércoles 20 de agosto, al arrojar zapatos detrás de una de las porterías.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otra parte, los “Embajadores” tienen mucho por corregir de cara al compromiso, luego de lo visto en la Copa Colombia y que siguen las dudas en todas las líneas, debido al bajo nivel de la plantilla y el poco aporte de los seis refuerzos traídos por el técnico David González.

¿Qué pasaría con la sanción a Millonarios?

Aunque muchos sectores destacaron la manera como los aficionados “Embajadores” se manifestaron esa noche del miércoles 20 de agosto en El Campín, que no generó personas heridas y fue protagonizada por el lanzamiento de zapatos a la zona detrás del arco norte, en la Dimayor no fue así.

Pese al castigo, Millonarios sí podría habilitar la tribuna norte para el clásico contra Santa Fe, que se jugará el sábado 6 de septiembre a las 8:30 p. m. por la décima jornada de la Liga BetPlay, en el que no tiene otra opción que conseguir el triunfo para acercarse al grupo de los ocho primeros.

Millonarios pagaría su sanción de
Millonarios pagaría su sanción de una fecha sin público en la tribuna norte para el partido ante el Pasto - crédito @casaazulradiotv/Instagram

La información fue dada a conocer por el programa radial Casa Azul Radio, de la emisora Colmundo, al informar que el comité disciplinario aceptó que dicha sanción no se aplicara en el próximo compromiso, como se tenía pensado inicialmente y que afectaría la boletería.

Millonarios pagaría su castigo frente al Deportivo Pasto, el miércoles 10 de septiembre, que es un encuentro aplazado de la primera jornada del segundo semestre y con el que los azules se pondrían al día en el calendario del fútbol colombiano, también con la obligación de ganar como local.

Además de los zapatos, el
Además de los zapatos, el partido se detuvo unos minutos por la tensa situación en la tribuna norte del partido Millonarios vs. Unión Magdalena - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De otro lado, ya se abrió la venta de boletería para el compromiso en El Campín, con los “Embajadores” jugando como dueños de casa y en las que también se habilitan las laterales norte y sur, esta última será exclusiva para la afición visitante, que sería su único espacio.

Por otra victoria en Liga BetPlay

Luego de la caída en Copa Colombia frente a Envigado por 1-0, en la ida de los octavos, los azules ahora tienen un reto mayor en el campeonato local porque es ante nada menos que el campeón actual, que tampoco viene en el mejor momento, pero no deja de ser peligroso.

Millonarios le apuesta a recuperar algunas piezas para el duelo de la Liga BetPlay, pues el técnico Hernán Torres sigue inconforme con la plantilla y hace lo posible para armar una nómina competitiva, sobre todo en el frente de ataque porque allí aparecen la mayoría de problemas.

La última vez que Leonardo
La última vez que Leonardo Castro jugó para Millonarios fue el 30 de marzo de 2025, en el triunfo 2-0 sobre Alianza por la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

La primera novedad sería nada menos que Leonardo Castro, el delantero que se recuperó de una fractura de peroné en cinco meses y, seguramente, aparecería en el banco de suplentes, mientras que Santiago Giordana sería el titular por el bajo rendimiento de Luis Marimón y Jorge Cabezas Hurtado.

De otra parte, queda por saber la situación de Nicolás Arévalo, que tuvo un golpe en el cuello del pie ante Rionegro Águilas y no se sabe si le alcanzará para aparecer de titular ante Santa Fe, misma situación de Helibelton Palacios, lateral derecho.

Temas Relacionados

DimayorMillonariosLiga BetPlayMillonarios vs Santa FeMillonarios tribuna norteEl CampínColombia-Deportes

Más Noticias

Etapa 15 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal que irá por una victoria en la tercera grande

El líder del Ineos Grenadiers resignó sus posibilidades de integrar el top 10, tras sufrir en las montañas de la etapa 14 de la Vuelta a España

Etapa 15 de la Vuelta

Millonarios volvió a dejar dudas en la Liga BetPlay: empató sin goles contra Santa Fe en El Campín

Con pocos disparos a puerta, los azules cedieron terreno y comprometen su clasificación en la Liga BetPlay, mientras que los rojos llevan tres fechas sin ganar

Millonarios volvió a dejar dudas

Rafael Dudamel se molestó con sus jugadores por derrota del Deportivo Pereira: “Somos un equipo predecible”

El entrenador venezolano criticó a la plantilla por la manera como perdió ante Once Caldas por 1-0 y con un hombre de más que no aprovechó en Manizales

Rafael Dudamel se molestó con

Édgar Rentería se sumó al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis: así fue la ceremonia

La ceremonia reunió a figuras históricas de la franquicia y celebró una trayectoria que marcó el béisbol internacional

Édgar Rentería se sumó al

Iván Mejía le bajó la caña a la llegada de David González al América de Cali: “Técnico plano”

La directiva de los rojos habría elegido al entrenador antioqueño para asumir lo que queda de la temporada 2025, aunque no sería muy bienvenido por la afición ni por el experiodista

Iván Mejía le bajó la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Caterin Escobar compartió la fotografía

Caterin Escobar compartió la fotografía que le tomó Mario Alberto Yepes y continúa alimentando las sospechas de noviazgo

Casanare y Cauca siguen liderando ‘Miss Universe Colombia’, luego de la prueba por equipos

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para disfrutar esta noche

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Exesposa de Mauro Urquijo reveló infidelidad de este con otra persona: “Quedé en shock”

Deportes

Etapa 15 de la Vuelta

Etapa 15 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal que irá por una victoria en la tercera grande

Millonarios volvió a dejar dudas en la Liga BetPlay: empató sin goles contra Santa Fe en El Campín

Rafael Dudamel se molestó con sus jugadores por derrota del Deportivo Pereira: “Somos un equipo predecible”

Édgar Rentería se sumó al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis: así fue la ceremonia

Iván Mejía le bajó la caña a la llegada de David González al América de Cali: “Técnico plano”