Las fuertes lluvias provocaron que un partido de la Liga BetPlay se reprogramara: este fue el compromiso

Bucaramanga y Alianza se enfrentan por la décima jornada de la Liga BetPlay en el estadio Américo Montanini - crédito Colprensa

La Liga BetPlay se encuentra a mitad de camino en la fase de Todos contra Todos, en la que ya se juega la famosa jornada de clásicos, en la que varios compromisos será entre clubes de la misma ciudad o región, con mucha historia de por medio y con el deseo de conseguir la victoria.

Sin embargo, uno de esos partidos debió cambiar de horario a última hora por problemas con el clima, que provocó que uno de los clubes debiera viajar por carretera, afectando toda la logística para el encuentro y también afectando la transmisión por televisión para todo el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De resto, la décima jornada del fútbol colombiano seguirá su curso en el primer fin de semana de septiembre, pero con la novedad de que el cambio de horario significó que otro partido, que no tiene que ver con la Liga BetPlay, sufriera una modificación con respecto al canal que lo traería a los hinchas.

Cambio de programación en la Liga BetPlay

No es usual que un cambio cambie de horario a última hora, pero puede ocurrir por distintos factores. Uno de ellos es cuando la lluvia es muy fuerte, que provoca la suspensión o retraso de unos minutos, para que se tengan todas las condiciones para el compromiso.

En el caso del duelo entre Bucaramanga y Alianza, se atrasó hora y media por la lluvia en Santander, como lo informó la Dimayor en un comunicado, por lo que fue necesario que dicho encuentro de la Liga BetPlay, del sábado 6 de septiembre, pasara de las 2:00 p. m. a las 3:30 p. m.

Alianza Valledupar debió viajar en bus a Bucaramanga para el partido, lo que provocó problemas en su agenda - crédito Colprensa

“Lo anterior debido a problemas de llegada del equipo visitante a Bucaramanga. En un primer intento fallido de aterrizaje, el equipo vallenato fue devuelto a Bogotá, posteriormente tras la cancelación del vuelo, tuvo que esperar hasta la noche para poder llegar a Bucaramanga, lo que hizo que por fuerza mayor se deba mover la hora del encuentro”, afirmó.

Como si fuera poco, el cambio de horario provocó que se modificara la transmisión de un partido de la Liga Femenina, el cual iba a ser transmitido por el canal deportivo Win Sports, pero pasó a las plataformas digitales y a la televisión pública, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle.

El partido Bucaramanga vs. Alianza fue necesario que se pospusiera por hora y media, debido a los problemas para que el visitante viajara a la ciudad - crédito Dimayor

“La semifinal de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2025 entre Orsomarso SC e Independiente Santa Fe que se disputará a la misma hora, se podrá ver a través de Señal Colombia y Win Play”, señaló el comunicado de la entidad, recordando que es el encuentro de vuelta.

Así empezó la fecha de clásicos

El viernes 5 de septiembre dio inicio a la décima jornada de la Liga BetPlay, conocida como la “fecha de clásicos”, aunque la mitad de los compromisos eran entre clubes que no tenían una rivalidad histórica, pero uno de ellos dejó una buena presentación en el estadio Libertad.

Deportivo Pasto arrancó la fecha con su victoria sobre Boyacá Chicó, en condición de local, con Yoshan Valois y Jhon Caicedo para el 2-0 final, con el que salió un poco de la crisis de resultados y sigue en la pelea por entrar a los cuadrangulares a final de la temporada 2025.

Deportivo Pasto superó por 2-0 a Boyacá Chico en el estadio Libertad de la capital nariñense - crédito VizzorImage/Dimayor

Por su parte, Once Caldas se quedó con el “clásico cafetero” ante Deportivo Pereira, por la mínima diferencia en Manizales y con una anotación de Jefry Zapata, que después se fue expulsado del compromiso, pero que ayudó a que el “Blanco Blanco” llegara a nueve puntos en la tabla de posiciones.

Así se jugará el resto de la jornada:

Sábado 6 de septiembre

Atlético Bucaramanga vs. Alianza FC: 3:30 p. m.

Llaneros vs. Tolima: 4:10 p. m.

Unión Magdalena vs. Junior: 6:20 p. m.

Millonarios vs. Santa Fe: 8:30 p. m.

Domingo 7 de septiembre

Envigado vs. Águilas Doradas: 2:00 p. m.

América vs. Deportivo Cali: 4:10 p. m.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional: 6:20 p. m.

Fortaleza vs. La Equidad: 8:30 p. m.