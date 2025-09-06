Etapa 14 de la Vuelta a España EN VIVO: Avilés a Lagos de Somiedo, siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Kilómetro 31: el belga Victor Campenaerts tuvo que cambiar de bicicleta.

Problemas para compañero de Jonas Vingegaard

Así se vivió el ascenso en L’Angliru

Kilómetro 23: La pequeña fuga del británico Finlay Pickering ya se acabó. Ahora hay 24 ciclistas en la cabeza de carrera, en donde se destacan el español Marc Soler del UAE Emirates - XRG, el ecuatoriano Jefferson Cepeda del Movistar Team, el alemán Nico Denz del Red Bull - Bora - hansgrohe y el francés Bruno Armirail del Decathlon AG2R.

Kilómetro 15: el polaco Michal Kwiatowski del Ineos Grenadiers (compañero de Egan Bernal) tuvo problemas técnicos con su bicicleta y el británico Finlay Pickering del Bahrain Victorious (compañero de Santiago Buitrago) realiza la primera fuga del día.

Kilómetro 1: ¡Comienza la etapa 14 de La Vuelta a España!

Del esprint partirán camino al primer puerto de primera categoría de la jornada: en Puertu de San Llaurienzu (con 9,9 kilómetros y una inclinación al 8,6%), y en la llegada a la meta a La Farrapona-Lagos de Somiedo (puerto de primera categoría), contará con 16,8 kilómetros de recorrido e inclinación al 6%.

La etapa contará con tres premios de montaña: el primero será en el kilómetro 69,5 en L’Alto Tenebreo de tercera categoría (con 5,8 kilómetros de recorrido y una inclinación del 6,25), luego llegarán el esprint ubicado en el kilómetro 90 en Entragu.

Así será la etapa 14 de La Vuelta a España

11:35 hs

Continúa la aventura en la ronda ibérica

Jonas Vingegaard quedó en el segundo puesto en L'Angliru-crédito Europa Press

La etapa 14 de La Vuelta a España se ve desde las 6:20 a. m.(hora de Colombia) en Espn y Disney Plus, y se podrá ver a partir de las 7:00 a. m. en Caracol Sports y Deportes RCN.

En la jornada del 5 de septiembre de 2025, el portugués João Almeida ganó en la etapa 13 en su llegada a L’Angliru, en un mano a mano interesante con el danés Jonas Vingegaard del Visma Lease a Bike.

Por los lados de Colombia, Harold Tejada del XDS Astana Team se ubicó como el mejor en la llegada al mítico puerto en L’Ángliru, mientras que Egan Bernal sufrió y quedó en el puesto 16.

A continuación, así quedó la clasificación general:

1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 49 horas, 30 minutos y 54 segundos

2. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 46 segundos

3. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36): a 2 minutos y 18 segundos

4. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 3 minutos

5. Felix Gall (Austria - Dectahlon AG2R): a 3 minutos y 15 segundos

6. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 1 segundo

7. Marco Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 4 minutos y 33 segundos

8. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 4 minutos y 54 segundos

9. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): a 5 minutos y 21 segundos

10. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 5 minutos y 26 segundos

12. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 8 minutos y 1 segundo

14. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 10 minutos

21. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 31 minutos y 49 segundos

51. Guiilermo Martínez (Colombia - Picnic PostNL): a 1 hora, 12 minutos y 25 segundos

52. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 1 hora, 14 minutos y 1 segundo