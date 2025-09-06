Deportes

Etapa 14 de la Vuelta a España EN VIVO: Avilés a Lagos de Somiedo, siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Continúa la aventura en la alta montaña, a falta de una semana para que finalice su edición número 80

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Egan Bernal sufrió inconvenientes en
Egan Bernal sufrió inconvenientes en la llegada a L'Angliru-crédito Manon Cruz/REUTERS

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 14 de La Vuelta a España 2025.

12:43 hsHoy

Problemas para compañero de Jonas Vingegaard

Tuvo que cambiar bicicleta el
Tuvo que cambiar bicicleta el belga y compañero del líder de La Vuelta a España - crédito Pankra Nieto / REUTERS

Kilómetro 31: el belga Victor Campenaerts tuvo que cambiar de bicicleta.

12:40 hsHoy

Así se vivió el ascenso en L’Angliru

Así fue el ascenso de los dos ciclistas en el mítico ascenso del Angliru-crédito @lavuelta/X
12:34 hsHoy

Kilómetro 23: La pequeña fuga del británico Finlay Pickering ya se acabó. Ahora hay 24 ciclistas en la cabeza de carrera, en donde se destacan el español Marc Soler del UAE Emirates - XRG, el ecuatoriano Jefferson Cepeda del Movistar Team, el alemán Nico Denz del Red Bull - Bora - hansgrohe y el francés Bruno Armirail del Decathlon AG2R.

12:23 hsHoy

Kilómetro 15: el polaco Michal Kwiatowski del Ineos Grenadiers (compañero de Egan Bernal) tuvo problemas técnicos con su bicicleta y el británico Finlay Pickering del Bahrain Victorious (compañero de Santiago Buitrago) realiza la primera fuga del día.

12:01 hsHoy

Kilómetro 1: ¡Comienza la etapa 14 de La Vuelta a España!

11:37 hsHoy

Así será la etapa 14 de La Vuelta a España

En su partida en Avilés
En su partida en Avilés tendrá un comienzo totalmente llano, hasta el kilómetro 102, y contará con dos premios de primera categoría-crédito procyclingstats.com

La etapa contará con tres premios de montaña: el primero será en el kilómetro 69,5 en L’Alto Tenebreo de tercera categoría (con 5,8 kilómetros de recorrido y una inclinación del 6,25), luego llegarán el esprint ubicado en el kilómetro 90 en Entragu.

Del esprint partirán camino al primer puerto de primera categoría de la jornada: en Puertu de San Llaurienzu (con 9,9 kilómetros y una inclinación al 8,6%), y en la llegada a la meta a La Farrapona-Lagos de Somiedo (puerto de primera categoría), contará con 16,8 kilómetros de recorrido e inclinación al 6%.

11:35 hsHoy

Continúa la aventura en la ronda ibérica

Jonas Vingegaard quedó en el
Jonas Vingegaard quedó en el segundo puesto en L'Angliru-crédito Europa Press

La etapa 14 de La Vuelta a España se ve desde las 6:20 a. m.(hora de Colombia) en Espn y Disney Plus, y se podrá ver a partir de las 7:00 a. m. en Caracol Sports y Deportes RCN.

En la jornada del 5 de septiembre de 2025, el portugués João Almeida ganó en la etapa 13 en su llegada a L’Angliru, en un mano a mano interesante con el danés Jonas Vingegaard del Visma Lease a Bike.

Por los lados de Colombia, Harold Tejada del XDS Astana Team se ubicó como el mejor en la llegada al mítico puerto en L’Ángliru, mientras que Egan Bernal sufrió y quedó en el puesto 16.

A continuación, así quedó la clasificación general:

1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 49 horas, 30 minutos y 54 segundos

2. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 46 segundos

3. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36): a 2 minutos y 18 segundos

4. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 3 minutos

5. Felix Gall (Austria - Dectahlon AG2R): a 3 minutos y 15 segundos

6. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 1 segundo

7. Marco Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 4 minutos y 33 segundos

8. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 4 minutos y 54 segundos

9. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): a 5 minutos y 21 segundos

10. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 5 minutos y 26 segundos

12. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 8 minutos y 1 segundo

14. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 10 minutos

21. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 31 minutos y 49 segundos

51. Guiilermo Martínez (Colombia - Picnic PostNL): a 1 hora, 12 minutos y 25 segundos

52. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 1 hora, 14 minutos y 1 segundo

85. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 46 minutos y 34 segundos

Temas Relacionados

Vuelta a España 2025 en vivoVuelta a España 2025EN VIVOVuelta a EspañaVuelta a España hoyVuelta a España 2025 clasifación generalColombianos en la vuelta a EspañaEgan BernalColombia-Deportes

Últimas noticias

Ramón Jesurún no se conforma con la clasificación de Colombia al Mundial 2026 y le apunta al premio mayor: “¿Por qué no buscar el título?"

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol considera que la preparación y el enfoque del equipo serán claves para alcanzar nuevas metas en la próxima cita de la FIFA

Ramón Jesurún no se conforma

Amaranto Perea, de la selección Colombia, se sacará una ‘espinita’ que tenía desde 2014: “Mi sueño frustrado”

Con la clasificación del combinado cafetero al mundial de 2026, son muchos los hombres que repetirán una Copa del Mundo, pero otros que tendrán su primera experiencia

Amaranto Perea, de la selección

Dos jugadores de la selección Colombia entraron al once ideal de las eliminatorias: vea quiénes son

Gracias a la goleada sobre Bolivia, la Tricolor tuvo representación en la nómina de figuras elegidas por su rendimiento en la jornada 17 de las clasificatorias

Dos jugadores de la selección

Juan Pablo Montoya todavía no da por campeón de la Fórmula 1 a Oscar Piastri: “Pueden pasar cosas”

El colombiano dio su concepto sobre la victoria del australiano en Zandvoort, y compartió su pronóstico de lo que sucedería en el GP de Italia

Juan Pablo Montoya todavía no

Millonarios sufrió una baja de peso para enfrentar a Santa Fe en el clásico capitalino: Hernán Torres lo dejó por fuera

El cuadro azul necesita los tres puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones, al igual que los rojos, que vienen de perder en El Campín ante Once Caldas

Millonarios sufrió una baja de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Este sería el precio del

Este sería el precio del iPhone 17 a pocos días de su lanzamiento oficial

Para invertir en criptomonedas: cómo comprar y sus cotizaciones este 6 de septiembre

Tras su viaje a EEUU, Javier Milei regresó a Argentina con la mirada puesta en las elecciones del domingo

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la autopista Buenos Aires-La Plata

Mínimas de hasta 3 grados pero sin lluvias: qué dice el pronóstico del tiempo del fin de semana en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA

Israel anunció la destrucción de

Israel anunció la destrucción de un rascacielos en Ciudad de Gaza que era utilizado por el grupo terrorista Hamas

Horror en Uruguay: encontraron muertos a los hermanos de 2 y 6 años que habían sido secuestrados por su padre

Clima en EEUU: el estado del tiempo para Los Ángeles este 6 de septiembre

Pronóstico del clima en Nueva York este sábado 6 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

El Ejército israelí pidió la evacuación de Ciudad de Gaza antes de la anunciada ofensiva terrestre

DEPORTES

Lautaro Midón irá por un

Lautaro Midón irá por un nuevo título ante Daniel Vallejo en el M25 de Mar del Plata

Horacio Zeballos y Marcel Granollers van por la gloria en la final del dobles en el US Open: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tras quedar 14° en la última práctica, Franco Colapinto afrontará la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza

Los dramáticos 4 minutos finales que dejaron a Los Pumas con las manos vacías ante los Wallabies: “Es una derrota difícil de digerir”

Alpine anunció la renovación de Pierre Gasly con un fuerte respaldo de Briatore: “Tenemos confirmado a nuestro piloto principal”