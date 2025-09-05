Deportes

Regresa la Tricolor: la FIFA le dio la bienvenida oficial a Colombia para el Mundial de 2026

La federación internacional de fútbol confirmó la presencia del equipo nacional en la próxima cita mundialista, con un anuncio oficial en redes sociales que generó reacciones inmediatas entre aficionados

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

La Selección Colombia regresa a la Copa Mundial de la Fifa 2026 tras ocho años de ausencia - crédito composición fotográfica Infobae

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) confirmó oficialmente el regreso de la Selección Colombia a la Copa Mundial de la Fifa 2026 con un mensaje en sus plataformas digitales.

El anuncio, difundido la noche del jueves 4 de septiembre, marcó la séptima clasificación histórica del equipo nacional y fue recibido con entusiasmo tanto por la hinchada como por los actores principales del fútbol sudamericano.

“Colombia ha clasificado a la Copa Mundial de la Fifa 2026”, comunicó la Fifa, generando una cadena de reacciones entre las principales organizaciones deportivas y la comunidad futbolística.

La Fifa confirma la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026. - crédito @FIFAWorldCup / X

Esta confirmación llega ocho años después de la última aparición del combinado tricolor en la máxima cita del fútbol internacional y consolida la presencia del país en el torneo que, por primera vez, se desarrollará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

Minutos después de la publicación de la Fifa, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) celebró la clasificación cafetera a través de sus redes sociales, destacando el vínculo cultural y deportivo de la Tricolor con la región.

Conmebol celebró el logro del combinado tricolor - crédito @CONMEBOL / X

“La próxima Copa Mundial Fifa ya tiene aroma a café! Será la séptima participación mundialista de la Selección Colombia”. La frase, acompañada de imágenes de los jugadores, fue ampliamente replicada por los aficionados, reforzando el impacto del logro.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) también manifestó su júbilo y felicitó públicamente al equipo nacional: “¡Nos vemos en la Copa Mundial de la Fifa 2026! Felicidades a todos los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia que oficialmente están clasificados al certamen mundial”, pronunció la institución, resaltando el esfuerzo, la disciplina y la representación del país en el escenario internacional.

La Dimayor celebra el logro, destacando el esfuerzo y la representación internacional de la Tricolor - crédito @Dimayor / X

La Dimayor subrayó en un comunicado que, este logro es resultado del “trabajo en equipo, la entrega y la dedicación de nuestros jugadores, cuerpo técnico y directivos”. “Vamos todos juntos por este nuevo sueño. Orgullosos de ustedes”, resaltó.

Por su parte, la propia Selección Colombia utilizó sus canales oficiales para expresar la emoción y el orgullo colectivo: “¡Nos vamos al Mundial! Estamos de vuelta en la Copa Mundial de la Fifa. Objetivo cumplido. La Sele nos une”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta oficial del equipo cafetero, que fue acompañado por imágenes celebrando la clasificación.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo aseguró su cupo tras vencer 3-0 a Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas - crédito @FCFSeleccionCol / X

“Objetivo cumplido”

El camino hacia este objetivo se consolidó tras la victoria de la Selección Colombia por 3-0 ante Bolivia, con anotaciones de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con este resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo aseguró el cupo directo y terminó con una racha negativa de seis partidos sin triunfos.

La confirmación de la Fifa no solo significó el reconocimiento internacional del avance colombiano, sino que activó la logística y la atención institucional de cara al último compromiso de las eliminatorias.

Según información difundida por periodistas deportivos y confirmada por las entidades organizadoras, la Fifa designó a dos veedores oficiales para acompañar el partido del martes 9 de septiembre frente a Venezuela en Caracas.

Colombia competirá en la nueva ronda de dieciseisavos de final bajo el formato ampliado del Mundial 2026 - crédito FCF

Este encuentro, que se jugará de manera simultánea con otros compromisos sudamericanos, será relevante para definir el equipo que disputará el repechaje a la Copa del Mundo.

El regreso de Colombia al mundial coincide con el estreno del nuevo formato del torneo, que amplía a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Bajo este esquema, la Tricolor competirá por avanzar a la nueva ronda de dieciseisavos de final, a la que accederán los dos primeros de cada grupo junto a los ocho mejores terceros.

Hasta la fecha 17 de la clasificatoria sudamericana, Argentina, Brasil y Ecuador ya habían garantizado su presencia en el Mundial, mientras que Uruguay, Paraguay y Colombia tomaron los puestos restantes.

El país que afrontará el repechaje se decidirá entre Venezuela y Bolivia en la última jornada, lo que asegura un cierre de alto interés regional.

Para Colombia, esta será su séptima participación en el máximo torneo del fútbol mundial, donde ha dejado huella en ediciones como Italia 1990, Brasil 2014 y Rusia 2018.

