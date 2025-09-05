Etapa 13 de la Vuelta a España 2025: los ciclistas colombianos llegan a la cima del L’Angliru

El Angliru: el desafiante pico asturiano que es el ‘Olimpo del Ciclismo’ español y la etapa reina de la Vuelta a España 2025 Con una pendiente media de casi un 10% y rampas extremas que alcanzan hasta un 23,6% de inclinación, esta cumbre es uno de los mayores desafíos para cualquier ciclista

Alto del Angliru, el 'Olimpo del ciclismo', en Asturias.

El Angliru es una de las cumbres más temidas del mundo del ciclismo. Sin embargo, es también la oportunidad de tocar el cielo en una de las subidas más duras de Europa. Este pico lo han coronado deportistas de la talla de Alberto Contador en dos ocasiones, Jose María Giménez, que fue el primero en hacerlo, o Primož Roglič, el vigente campeón de la Vuelta. Y es que, a pesar de ser un puerto mítico de alta categoría y un espectáculo para todos los amantes de este deporte, tan solo ha contado con ocho apariciones en las 80 ediciones de la competición.