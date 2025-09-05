Deportes

Etapa 13 de la Vuelta a España 2025: los ciclistas colombianos llegan a la cima del L’Angliru

El atractivo principal de la jornada que partirá desde Cabezón de la Sal será el mítico puerto fuera de categoría en L’Angliru, que tiene 12,4 kilómetros de recorrido y una inclinación al 9,8 %

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

La Vuelta a España ha
La Vuelta a España ha estado marcada por varios inconvenientes de protestas pro-Palestina - crédito Pankra Nieto / REUTERS

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto de la etapa 13 de la Vuelta a España 2025.

13:44 hsHoy

Kilómetro 165: El kazajo Nicolas Vinokurov del XDS Astana Team ganó el puerto de montaña de primera categoría en el Alto La Mozqueta.

13:21 hsHoy

Kilómetro 151: Ya los corredores se encuentran en camino al primer puerto de categoría en Alto La Mozqueta (6,4 kilómetros de recorrido y con pendientes al 8,2% de inclinación).

13:15 hsHoy

El Angliru: el desafiante pico asturiano que es el ‘Olimpo del Ciclismo’ español y la etapa reina de la Vuelta a España 2025

Con una pendiente media de casi un 10% y rampas extremas que alcanzan hasta un 23,6% de inclinación, esta cumbre es uno de los mayores desafíos para cualquier ciclista

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Alto del Angliru, el 'Olimpo
Alto del Angliru, el 'Olimpo del ciclismo', en Asturias.

El Angliru es una de las cumbres más temidas del mundo del ciclismo. Sin embargo, es también la oportunidad de tocar el cielo en una de las subidas más duras de Europa. Este pico lo han coronado deportistas de la talla de Alberto Contador en dos ocasiones, Jose María Giménez, que fue el primero en hacerlo, o Primož Roglič, el vigente campeón de la Vuelta. Y es que, a pesar de ser un puerto mítico de alta categoría y un espectáculo para todos los amantes de este deporte, tan solo ha contado con ocho apariciones en las 80 ediciones de la competición.

12:45 hsHoy

Los corredores se preparan para L’Angliru

El pelotón general de la Vuelta a España se prepara para el reto de la jornada - crédito @lavuelta / X

Kilómetro 78: Con 26 corredores en la cabeza de la carrera en donde se destaca el uruguayo Guillermo Silva del Caja Rural, así está la situación de carrera. El grupo del líder Jonas Vingegaard se encuentra a más de dos minutos de la cabeza de la carrera.

12:34 hsHoy

12:10 hsHoy

Juan Ayuso ganó la etapa 12 de la Vuelta a España: Santiago Buitrago se destacó y Egan Bernal sigue como el mejor colombiano

La ronda ibérica tuvo una llegada en esprint, contando con un premio exigente en la alta montaña, en donde el corredor del UAE Emirates se llevó la carrera, mientras que el colombiano del Bahrain Victorious entró en el top-10 de la etapa

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Los corredores del Visma |
Los corredores del Visma | Lease a Bike Jonas Vingegaard y Matteo Jorgenson durante la llegada a Bilbao - crédito Pankra Nieto / REUTERS

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto de la etapa 12 de la Vuelta a España 2025.

11:58 hsHoy

Así será la etapa 13 de la Vuelta a España

Con la llegada en el
Con la llegada en el mítico puerto de L'Angliru, se vivirá la jornada más emocionante en la ronda ibérica - crédito procyclingstats.com

En el kilómetro 154 llegará el primer reto de la jornada con el puerto de primera categoría en Alto La Mozqueta (con 6,4 kilómetros de recorrido e inclinación al 8,2%), luego descenderán hasta el esprint de 288 metros ubicado en La Vega en el kilómetro 175,5 y volverán a ascender a otro premio de primera categoría: en Alto del Cordal (con 5,5 kilómetros e inclinación del 8,8%).

Finalmente, llegará el reto en L’Angliru que tendrá 12,4 kilómetros de recorrido y una inclinación al 9,8 %.

Etapa que podría ser clave para el danés Jonas Vingegaard del Visma Lease a Bike (líder de La Vuelta), o para Egan Bernal del Ineos Grenadiers, especialista en la montaña.

11:58 hsHoy

La ronda ibérica sigue en la alta montaña exigiendo a los ciclistas

El puerto de L'Angliru será
El puerto de L'Angliru será el principal atractivo de la jornada - crédito Pankra Nieto / REUTERS

La etapa 13 de La Vuelta a España se podrá ver desde las 8:50 a. m. (hora de Colombia) en la pantalla de Espn y Disney Plus Premium, como también en Caracol Sports y Deportes RCN.

En la etapa 12 que se llevó a cabo entre Laredo y Los Corrales de Buelna (que contó con un premio de primera categoría en Collada de Brenes), dejó como ganador al Juan Ayuso, ciclista español del UAE Emirates, mientras que Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious quedó en el top-10 de la etapa.

Por los lados de la clasificación general, Egan Bernal del Ineos Grenadiers sigue siendo el mejor colombiano.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 12

1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 44 horas, 36 minutos y 45 segundos

2. João Almeida (Portugal - UAE Emirates): a 50 segundos

3. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro): a 56 segundos

4. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 6 segundos

5. Felix Gall (Austria - Decathlon AG2R): a 2 minutos y 17 segundos

6. Bruno Armirail (Francia - Decathlon AG2R): a 2 minutos y 23 segundos

7. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 2 minutos y 26 segundos

8. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 2 minutos y 30 segundos

9. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 2 minutos y 33 segundos

10. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 2 minutos y 44 segundos

11. Marco Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 3 minutos y 11 segundos

12. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 3 minutos y 23 segundos

15. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 10 minutos y 57 segundos

19. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 17 minutos y 42 segundos

44. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 48 minutos y 5 segundos

70. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNl): a 1 hora, 7 minutos y 53 segundos

84. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 17 minutos y 11 segundos

Vuelta a España 2025Vuelta a España 2025 en vivoVuelta a España 2025 clasificación generalVuelta a España hoyColombiana en la vuelta a EspañaVuelta a EspañaEgan BernalColombia-Deportes

