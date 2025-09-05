Etapa 13 de la Vuelta a España 2025: los ciclistas colombianos llegan a la cima del L’Angliru

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto de la etapa 13 de la Vuelta a España 2025.
Kilómetro 165: El kazajo Nicolas Vinokurov del XDS Astana Team ganó el puerto de montaña de primera categoría en el Alto La Mozqueta.
Kilómetro 151: Ya los corredores se encuentran en camino al primer puerto de categoría en Alto La Mozqueta (6,4 kilómetros de recorrido y con pendientes al 8,2% de inclinación).
El Angliru es una de las cumbres más temidas del mundo del ciclismo. Sin embargo, es también la oportunidad de tocar el cielo en una de las subidas más duras de Europa. Este pico lo han coronado deportistas de la talla de Alberto Contador en dos ocasiones, Jose María Giménez, que fue el primero en hacerlo, o Primož Roglič, el vigente campeón de la Vuelta. Y es que, a pesar de ser un puerto mítico de alta categoría y un espectáculo para todos los amantes de este deporte, tan solo ha contado con ocho apariciones en las 80 ediciones de la competición.
Kilómetro 78: Con 26 corredores en la cabeza de la carrera en donde se destaca el uruguayo Guillermo Silva del Caja Rural, así está la situación de carrera. El grupo del líder Jonas Vingegaard se encuentra a más de dos minutos de la cabeza de la carrera.
En el kilómetro 154 llegará el primer reto de la jornada con el puerto de primera categoría en Alto La Mozqueta (con 6,4 kilómetros de recorrido e inclinación al 8,2%), luego descenderán hasta el esprint de 288 metros ubicado en La Vega en el kilómetro 175,5 y volverán a ascender a otro premio de primera categoría: en Alto del Cordal (con 5,5 kilómetros e inclinación del 8,8%).
Finalmente, llegará el reto en L’Angliru que tendrá 12,4 kilómetros de recorrido y una inclinación al 9,8 %.
Etapa que podría ser clave para el danés Jonas Vingegaard del Visma Lease a Bike (líder de La Vuelta), o para Egan Bernal del Ineos Grenadiers, especialista en la montaña.
La etapa 13 de La Vuelta a España se podrá ver desde las 8:50 a. m. (hora de Colombia) en la pantalla de Espn y Disney Plus Premium, como también en Caracol Sports y Deportes RCN.
En la etapa 12 que se llevó a cabo entre Laredo y Los Corrales de Buelna (que contó con un premio de primera categoría en Collada de Brenes), dejó como ganador al Juan Ayuso, ciclista español del UAE Emirates, mientras que Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious quedó en el top-10 de la etapa.
Por los lados de la clasificación general, Egan Bernal del Ineos Grenadiers sigue siendo el mejor colombiano.
1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 44 horas, 36 minutos y 45 segundos
2. João Almeida (Portugal - UAE Emirates): a 50 segundos
3. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro): a 56 segundos
4. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 6 segundos
5. Felix Gall (Austria - Decathlon AG2R): a 2 minutos y 17 segundos
6. Bruno Armirail (Francia - Decathlon AG2R): a 2 minutos y 23 segundos
7. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 2 minutos y 26 segundos
8. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 2 minutos y 30 segundos
9. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 2 minutos y 33 segundos
10. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 2 minutos y 44 segundos
11. Marco Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 3 minutos y 11 segundos
12. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 3 minutos y 23 segundos
15. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 10 minutos y 57 segundos
19. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 17 minutos y 42 segundos
44. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 48 minutos y 5 segundos
70. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNl): a 1 hora, 7 minutos y 53 segundos
84. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 17 minutos y 11 segundos