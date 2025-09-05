La prensa deportiva reaccionó fuerte a pesar de la clasificación de la selección Colombia al Mundial: “El triunfalismo no puede tapar la mediocridad”

Colombia clasificó a su séptima Copa del Mundo en la historia - crédito Luisa González / REUTERS

El 4 de septiembre de 2025, la selección Colombia goleó 3-0 a Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Norteamérica 2026.

Pese a que la alegría transmitida por los jugadores de la “Tricolor”, y por los mismos fanáticos, que después de 8 años volverán a ver a la “Amarilla” en un campeonato mundial de fútbol, la realidad es que el juego de la selección Colombia dejó algunas dudas.

O eso es lo que analizaron los periodistas deportivos más importantes del país, que pese a la victoria del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, no quedaron conformes con el juego que mostró el equipo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El histórico comentarista y presentador de ESPN F90 habló sobre la clasificación de Colombia al Mundial 2026 - crédito @ADOLFOPEREZL / X

Uno de los que se sumó al inconformismo por lo que mostró Colombia fue Adolfo Pérez, histórico comentarista y presentador del programa Equipo F, de Espn Colombia, que expresó en su cuenta de X que la clasificación no debe nublar el mal juego que muestra la “Sele”.

“Amanecimos sonrientes porque otra vez Colombia estará en el mundial de fútbol. Un objetivo casi obligatorio por la cantidad de países que irán y porque Sudamérica goza de un privilegio enorme de llevar 6 de 10 y casi 7. Pero un objetivo cumplido que hay que celebrar porque otros como Chile y Perú, aun con ese privilegio, no pudieron”, dijo.

Pérez aclaró también en su respuesta que pese a la euforia que demuestra la clasificación de Colombia, no debe ocultar la realidad del cómo juega los dirigidos por Lorenzo.

“Pero eso es una cosa y otra que creamos que todo fue bueno e impecable. No jugamos bien, cometimos muchos errores de definición y en defensa. Un DT que así como se le elogia lo bueno, también es menester decirle que se nubló muchas veces y que en la adversidad no encontró soluciones”, agregó.

Además, fue enfático en cuestionar cual será el rol de Colombia en la Copa del Mundo de 2026, y que quedarán 9 meses para saber para que están los “Cafeteros”.

“A qué irá Colombia al mundial? Difícil saberlo 9 meses antes. Pero lo que si aspiramos todos es que no sea a pasar penas y al contrario, a pensar en la vara alta de los 2 últimos mundiales en los que estuvo (4tos y 8vos eliminados por penaltis) Ah y tanto es así, que por no haberlo hecho tan bien, no estaremos en el bombo uno de los cabezas de serie y desde la 1a fase nos tocarán equipos bravos. Hay mucho por mejorar”, finalizó,

La respuesta de Iván Mejía Álvarez

A dicha respuesta, se sumó la del excomentarista y periodista deportivo Iván Mejía Álvarez, que pese a estar retirado de las cámaras, micrófonos y teclados, expresa su punto de vista de forma picante como fue habitual en él, y dijo que la clasificación no puede tapar lo mal que juega Colombia en la actualidad, expresando acuerdo con Adolfo Pérez.

A la opinión de Pérez se sumó la respuesta certera y tajante de Iván Mejía - crédito @PajaritoDeIvan / X

“Bien dicho Adolfo. El triunfalismo no puede tapar la mediocridad de la segunda vuelta y el fútbol insípido de este momento“, comentó.

Así fue la crítica inicial de Mejía cuestionando el papel que tendrá Colombia en la Copa del Mundo - crédito @pajaritodeivan / X

Antes de estar de acuerdo con Adolfo Pérez, el caleño que estuvo en el programa El Pulso del Fútbol de Caracol Radio y La Polémica, dejó un interrogante sobre la continuidad de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo.

“Pregunta abierta y directa: Néstor Lorenzo debe ser el DT en el Mundial 2026″, dijo.

Otras reacciones de la prensa deportiva

Como fue habitual en el camino al Mundial de Norteamérica, Carlos Antonio criticó a Néstor Lorenzo - crédito @velezfutbol / X

Como fue habitual desde la llegada de Néstor Lorenzo, Carlos Antonio Vélez publicó en su cuenta de X después de la clasificación de Colombia, su editorial: allí afirmó que la clasificación era algo de trámite teniendo en cuenta el bajo nivel de rivales como Bolivia y Chile, además destacó que Juan Fernando Quintero fue clave.

“Estaba claro que la clasificación era una cuestión de trámite... nunca estuvo en riesgo pese a la campaña tan floja del equipo... solo dos victorias, ante los débiles Bolivia y Chile, en los últimos 9 partidos. Se ganó sin que nos sobrara algo. Todo muy justo y eso gracias a que Juanfer desatoró un partido que apuntaba al empate.

Además, dijo que no se ganó haciendo un buen papel y que el aumento de los cupos ayudó a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

“Ganar, se ganó… clasificar, se clasificó (7 cupos de 10) otra cosa es el juego. Flojito... Media hora bien y luego, más de lo mismo. Lentos, previsibles, Camilo salvándonos en tres ocasiones, sin presionar la salida, siempre en corto de ellos", complementó.

Finalizó afirmando que Bolivia era un rival débil, lo que permitió que Colombia tuviera la posibilidad de asegurar su clasificación a su séptimo mundial en la historia.

“Afortunadamente, la “burra era mansa”. El DT está vez no se quedó dormido y movió el equipo lo que hizo que se asegurara, y de contra, el resultado cuándo parecía que ellos iban a empatar. Tiene 9 meses para armar un equipo competitivo y moderno para jugar un mundial. Jugando así va a ser difícil que haga el mundial histórico que dice quiere hacer. En sus manos está. Me gustaría otro al mando, pero es lo que hay”, finalizó.

César Augusto Londoño y su concepto

El actual director de El Pulso del Fútbol afirmó que la victoria de Colombia llegó en un momento oportuno - crédito @cesaralo / X

Finalmente, en tono informativo, pero con una entrada editorial, César Augusto Londoño calificó la victoria como algo necesario para el momento que vivía la “Tricolor” en la forma de juego.

“Necesaria y oportuna victoria de Colombia 3-0 sobre una débil Bolivia. PT bueno, 1-0 de James Rodríguez 31’ (S. Arias) corto porque dominó y generó. En el ST no jugaba bien un pase de Quintero le dio el 2-0 a Córdoba, y jugada de Luis Díaz para gol de Juan F. Quintero.Colombia clasificado a su 7º Mundial“, analizó.