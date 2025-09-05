Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias tras la fecha 17: solo queda un cupo y Colombia se juega su puesto

Mientras el combinado nacional ahora busca terminar de la mejor manera las clasificatorias, dos equipos se mantienen con vida para llegar a la Copa del Mundo

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Mientras Argentina y Colombia llegarán
Mientras Argentina y Colombia llegarán a la última fecha de eliminatorias ya clasificadas, Venezuela y Bolivia pelearán por el repechaje - crédito AFP / Reuters

Las eliminatorias están llegando a su final y ya se están definiendo los equipos que representarán a la Conmebol en la Copa del Mundo 2030 en Estados Unidos, México y Canadá, luego de una jornada llena de emociones de principio a fin, goles y nuevos clasificados.

Terminada la fecha 17, también se modificó la tabla de posiciones de las clasificatorias, en la que quedó el camino ya listo para otros tres seleccionados que jugarán el certamen de la FIFA, pero ahora el suspenso quedará para dos equipos que buscarán el cupo al repechaje.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otra parte, la selección Colombia quiere terminar de la mejor manera las eliminatorias y para eso le apuntará a un nuevo triunfo en la última jornada, para silenciar por completo las críticas y alistar la plantilla con la que irá a la Copa Mundial, siendo su séptima participación.

¿Cómo quedaron las eliminatorias?

Con cuatro juegos disputados a la misma hora, no cabe duda que los aficionados disfrutaron de una tarde-noche llena de emociones y suspenso hasta el último minuto, ya que tres seleccionados se jugaban el cupo a la Copa del Mundo y lo consiguieron sin problemas.

En la tabla de posiciones, la selección Colombia quedó quinta con 25 puntos, ascendiendo un puesto y clasificando al mundial, producto de seis victorias, siete empates y cuatro derrotas, con 22 goles a favor y 16 en contra, para una diferencia de +7.

Colombia ahora es quinta de
Colombia ahora es quinta de las eliminatorias y con el cupo directo al mundial de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Los dirigidos por Néstor Lorenzo por fin salieron de la sexta casilla, en la que se estancaron desde la jornada 12, cuando perdieron 1-0 con Ecuador en Barranquilla, y que hizo parte de las seis fechas consecutivas sin ganar, con cuatro caídas y dos igualdades.

Por otro lado, los cafeteros se unieron a Paraguay y Uruguay como los nuevos clasificados, pues los “Charrúas” golearon 3-0 a Perú en Montevideo y la Albirroja igualó 0-0 con Ecuador, además de que Argentina despidió a Lionel Messi, en su último partido como local por eliminatorias, superando a Venezuela por 3-0.

Paraguay volverá a un mundial
Paraguay volverá a un mundial después de 16 años, luego de empatar 0-0 con Ecuador en Asunción - crédito César Olmedo/REUTERS

Finalmente, Bolivia y los venezolanos quedaron con opciones de llegar al repechaje, siendo la Vinotinto la que depende de sí mismo por estar en la séptima casilla, pero apenas por un punto de diferencia y lo deberá consolidar en la última fecha contra los cafeteros, mientras que la Verde recibirá a Brasil en El Alto.

Tabla de posiciones

  1. Argentina: 38 puntos (+22) Clasificado
  2. Brasil: 28 puntos (+8) Clasificado
  3. Uruguay: 27 puntos (+10) Clasificado
  4. Ecuador: 26 puntos (+8) Clasificado
  5. Colombia: 25 puntos (+7) Clasificado
  6. Paraguay: 25 puntos (+3) Clasificado
  7. Venezuela: 18 puntos (-7)
  8. Bolivia: 17 puntos (-19)
  9. Perú: 12 puntos (-14) Eliminado
  10. Chile: 10 puntos (-18) Eliminado

La batalla final por el repechaje

Venezuela se encuentra a un solo partido de asegurar su lugar en el repechaje para la Copa del Mundo 2026, aunque su clasificación depende de los resultados de la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, pues los bolivianos también tienen opción.

En caso de que Bolivia empate y los venezolanos pierdan, ambos equipos quedarían con 18 puntos, pero la diferencia de goles favorece al conjunto Vinotinto, lo que le permitiría acceder al repechaje. Además, salvo una disparidad de anotaciones extremadamente adversa, el equipo dirigido por Fernando Batista mantendría ventaja sobre los del Altiplano.

Venezuela y Bolivia se jugarán
Venezuela y Bolivia se jugarán por todo por quedar en el repechaje al mundial de 2026, en la última fecha de las eliminatorias - crédito JUAN BARRETO / AFP

Para sellar su pase sin depender de otros resultados, Venezuela necesita vencer a la selección Colombia en Maturín. Si no logra la victoria, aún podría avanzar si la Verde no supera a la “Canarinha” en el estadio municipal de El Alto.

Por su parte, Bolivia llega a la última fecha tras caer 3-0 ante Colombia en Barranquilla y solo le sirve ganar a Brasil y esperar que Venezuela no sume tres puntos ante los cafeteros. La selección dirigida por Óscar Villegas mantiene un registro de 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas en casa frente a los brasileños, lo que alimenta sus esperanzas de lograr el repechaje.

Temas Relacionados

EliminatoriasEliminatorias posicionesSelección ColombiaVenezuelaBoliviaColombia vs BoliviaColombia-Deportes

Más Noticias

La selección Colombia le diría adiós a Barranquilla para las eliminatorias al mundial de 2030: estas serían las nuevas sedes

El combinado nacional dejaría el estadio Metropolitano para iniciar una travesía por distintas ciudades, además de que disputaría una fase clasificatoria más corta de lo normal

La selección Colombia le diría

James Rodríguez y cuatro jugadores más de la Tricolor podrán jugar su tercer mundial en 2026

Cuatro jugadores podrán disputar su segunda copa del mundo en Estados Unidos, Canadá y México

James Rodríguez y cuatro jugadores

Colombia por fin ganó y clasificó al mundial de 2026: goleó a Bolivia por 3-0 en Barranquilla

Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, el combinado nacional logró el cupo directo y rompió una racha de seis partidos sin triunfo en eliminatorias

Colombia por fin ganó y

Regresa la Tricolor: la FIFA le dio la bienvenida oficial a Colombia para el Mundial de 2026

La federación internacional de fútbol confirmó la presencia del equipo nacional en la próxima cita mundialista, con un anuncio oficial en redes sociales que generó reacciones inmediatas entre aficionados

Regresa la Tricolor: la FIFA

Con tinte de despedida: los referentes de la selección que podrían haber jugado su último partido en Barranquilla

El partido contra Bolivia representó el último de la Tricolor en Colombia en este ciclo mundialista

Con tinte de despedida: los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camión de reconocida marca de

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano sorprendió con

Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio de look, asegurando que lo hizo para “cerrar ciclos”

Andrea Tovar habló sobre su divorcio y su regreso a las pantallas colombianas en Miss Universe Colombia: “Una reina inspira y significa mucho para Colombia”

Spotify Colombia: las 10 canciones más sonadas este día

Mujer causó revuelo por vulgar gesto que hizo durante visita a estatua de Diomedes Díaz en Valledupar: “Falta de respeto”

Daniel Samper abrió su corazón y habló sobre ‘la mascota de su vida’: “un día desperté y Serafín no se movió”

Deportes

La selección Colombia le diría

La selección Colombia le diría adiós a Barranquilla para las eliminatorias al mundial de 2030: estas serían las nuevas sedes

James Rodríguez y cuatro jugadores más de la Tricolor podrán jugar su tercer mundial en 2026

Colombia por fin ganó y clasificó al mundial de 2026: goleó a Bolivia por 3-0 en Barranquilla

Regresa la Tricolor: la FIFA le dio la bienvenida oficial a Colombia para el Mundial de 2026

Con tinte de despedida: los referentes de la selección que podrían haber jugado su último partido en Barranquilla