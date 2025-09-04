Tulio Gómez envió mensaje a la hinchada del América tras clasificación en Copa Betplay Dimayor: “Con Dios nos basta”

Tulio Gómez, máximo accionista de America de Cali, se refirió al presente del cuadro Escarlata- crédito Futbolete

En medio de la euforia generada por el paso de América de Cali a cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor, gracias a su victoria 2-0 sobre Bucaramanga, el máximo accionista del club, Tulio Gómez, compartió un mensaje cargado de emotividad, fe y autocrítica.

“Hemos caído al fondo de la tabla, pero contra todo y contra todos, y con la ayuda de Dios, nos levantaremos con más ímpetu y más fuerza para ocupar el lugar que nos corresponde. No importa que la mayoría nos haya dado la espalda: con Dios nos basta!!”, expresó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este mensaje fue publicado junto a una imagen poderosa de un águila en pleno vuelo, con el lema “Todo el mundo se cae, pero solo los mejores se levantan”, que acompaña el mensaje como símbolo de resiliencia y renacimiento institucional.

En su publicación, Gómez no eludió la dura realidad que vive el equipo: el mal momento en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay lo tiene en una situación delicada. Sin embargo, rescató el triunfo frente a Bucaramanga como una grieta de esperanza.

“Con la ayuda de Dios” no fue una frase de pasillo: fue un llamado a la unión y al espíritu combativo de la institución, incluso desde sus niveles más altos, como una manera de reconocer las falencias y reafirmar la fe en el proceso.

Y es que Tulio Gómez ha sido objeto de críticas encendidas por parte de una franja de la hinchada Escarlata, especialmente por los últimos resultados deportivos.

Tulio Gómez envió mensaje a la hinchada de América- crédito @tulioagomez/X

La campaña irregular en liga, sumada a decisiones controvertidas en la administración, han hecho que parte del entorno ponga en duda su liderazgo. Esta publicación parece buscar el abrazo emocional de la afición, apelando a la emotividad y a una narrativa casi espiritual como vehículo de reconciliación con la afición.

Ahora que América avanzó en la Copa BetPlay, el reto inmediato está sobre la mesa: mantener el impulso en cuartos de final y levantar el ánimo en la Liga, donde el equipo continúa en zona baja. Con Alex Escobar al mando como técnico interino, el reto es doble: consolidar el momento en torneo de eliminación directa y, paralelamente, rescatar la confianza de la hinchada en el torneo doméstico.

América venció 2-0 a Bucaramanga- crédito @AmericadeCali/X

América de Cali está sancionado por cuenta de su hinchada

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) impuso sanciones duras al América de Cali tras los disturbios protagonizados por algunos hinchas durante el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia o Copa BetPlay, celebrado el 15 de diciembre de 2024 en el estadio Pascual Guerrero.

El Comité Disciplinario, mediante la Resolución 118, determinó que el marcador final fuese un 0-3 por retirada o renuncia, lo que selló la derrota del América frente al Atlético Nacional —finalizando el global 6-1 a favor del Verdolaga.

El partido de la final de la Copa Colombia 2024 entre América de Cali vs. Atlético Nacional fue suspendido al minuto 85 por los disturbios ocasionados por barristas del equipo escarlata - crédito Colprensa

Además del marcador adjudicado, el club recibió dos multas económicas: una de 3.575.000 pesos por infracciones al artículo 84 del Código Disciplinario (artículos relacionados con comportamiento de los espectadores), y otra de 6.500.000 pesos por los desmanes cometidos, detallados en el literal h) del artículo 83 de dicho código. En total, se trata de más de 10 millones de pesos en sanciones financieras.

Pero los efectos fueron más allá del aspecto económico. Dimayor dispuso que América de Cali no podía contar con público durante las primeras seis fechas como local en la Liga BetPlay 2025-I, una sanción que fue efectiva en el estadio Pascual Guerrero. Esto significó una pérdida significativa de ingresos por taquilla y un ambiente deportivo desprovisto del aliento de su hinchada.

Complementando estas medidas, la Alcaldía de Cali también sancionó al club en materia local: se ordenó el cierre de la tribuna sur —sector tradicional de la barra Barón Rojo Sur— por seis meses, su uso se destinó a una tribuna familiar, y se prohibió el ingreso de pólvora, humo y elementos de animación durante ese mismo periodo. Además, se bloquearon las entradas a 7.000 personas que asistieron al partido de final.