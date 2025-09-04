Deportes

Luis Díaz reveló todo lo que vivió en medio de la pobreza para tener una oportunidad en el fútbol profesional: “No había para comer”

El extremo izquierdo, nuevo fichaje del Bayern Múnich, enfrentó una infancia marcada por la precariedad y la inseguridad

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Luis Díaz reconoció que le
Luis Díaz reconoció que le resultaba "fácil" el juego uno contra uno, durante una entrevista concedida a los medios oficiales del Bayern Munich - crédito Angelika Warmuth/Reuters

El traspaso de Luis Díaz al Bayern Múnich por 75 millones de euros marcó un hito en la Bundesliga, convirtiéndose en la operación más costosa y relevante de la temporada.

A sus 28 años, el futbolista colombiano ha alcanzado la élite del fútbol europeo, pero su camino hasta este punto estuvo lejos de ser sencillo, como él mismo relató en una entrevista concedida al club bávaro.

El colombiano compartió para la
El colombiano compartió para la página oficial del club aspectos sobre su trayectoria personal y profesional, incluyendo sus vivencias su infancia - crédito Angelika Warmuth/Reuters

Antes de consolidarse en equipos como el Porto, el Liverpool y ahora el Bayern Múnich, Luis Díaz enfrentó una infancia marcada por la precariedad y la inseguridad. El propio jugador describió el ambiente en el que creció: “Cada pocos días, alguien era asaltado; había robos, incluso asesinatos. No había suficiente dinero. El trayecto al entrenamiento era larguísimo y solo tenía unos pocos miles de pesos al día, quizá uno o dos euros. A veces ni siquiera había para comer”.

Estas dificultades no solo afectaban su vida cotidiana, también su desarrollo físico, como recordó al inicio de su carrera profesional pesaba apenas 58 kilos. “Estaba muy delgado. No tenía nada de músculo. Pero para mí eso nunca fue un problema. Solo quería jugar al fútbol y mejorar”, afirmó.

El extremo izquierdo, nuevo fichaje
El extremo izquierdo, nuevo fichaje del Bayern Múnich, enfrentó una infancia marcada por la precariedad y la inseguridad - crédito FCF

El papel de su familia, y en particular de su padre Luis Manuel, resultó fundamental en su formación. Díaz destacó la influencia de su progenitor en su aprendizaje futbolístico: “Nuestro padre daba mucha importancia a que trabajáramos mucho con el balón. Así que hacíamos muchos ejercicios similares a los del juego. Por lo demás, siempre se trataba de controlar el balón y pasar. Y él siempre decía: Goles son amores”.

El salto al Bayern Múnich no pasó desapercibido para otros referentes del fútbol colombiano. James Rodríguez, quien también vistió la camiseta del club alemán, se comunicó con Díaz para felicitarlo por su llegada a Múnich. El extremo colombiano compartió el mensaje recibido: “James me felicitó por mi fichaje por el Bayern. Me dijo que era el club perfecto para mí y que seguro que me sentiría a gusto en Múnich. ¡Me deseó muchos títulos!”.

En cuanto a sus primeras impresiones sobre el club bávaro, Luis Díaz evocó figuras emblemáticas que marcaron su afición por el fútbol alemán. “Siempre he visto mucho fútbol. Cuando estoy en casa, lo veo todo. Mis primeros recuerdos del FC Bayern son Robben y Ribéry. Y luego también había un jugador llamado Schweinsteiger, ¿no? Recuerdo muy bien la final de la Champions League de 2013, que ganó el Bayern contra el Dortmund. Eso me marcó”, dijo el jugador.

Luis Díaz habló sobre su adaptación a su nuevo equipo<b> </b>

En cuatro partidos disputados con
En cuatro partidos disputados con Bayern Munich, Luis Díaz suma tres goles y dos asistencias - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

En cuanto a su nueva vida en Alemania luego de tres temporadas en Inglaterra, el extremo izquierdo, Luis Díaz, contó que la adaptación a la vida en Múnich ha resultado menos compleja de lo que esperaba, valorando positivamente el recibimiento que le brindaron en el club y recordó la influencia positiva de Jürgen Klopp, su primer entrenador en Liverpool, para moldear su percepción de los alemanes.

“Me abrazó y me dijo que era bienvenido y que podíamos hablar de todo. Me dio la sensación de que estábamos en la misma onda. Klopp tiene una energía fantástica, siempre estaba de buen humor, era muy cordial. Los alemanes no son tan fríos como dicen algunos”, afirmó el colombiano, algo que en redes sociales fue tomado como una referencia a las declaraciones de James Rodríguez en 2020, describiendo a los alemanes como “frios”, cuando se refirió a su etapa en Bayern Múnich y a las causas de su falta de adaptación.

El jugador aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al niño que fue hace casi dos décadas: “Al Luis de diez años le diría que siga siendo tan modesto como es. ¡Y que nunca pierda su voluntad de ganar! Para nosotros, los futbolistas, es importante mantener siempre el hambre de victoria”, expresó el jugador de Barrancas, La Guajira.

