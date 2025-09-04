Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto de la etapa 12 de la Vuelta a España 2025.
La undécima jornada de la Vuelta a España 2025, programada sobre un trazado de 157,4 kilómetros en Bilbao, resultó alterada por circunstancias ajenas al plano deportivo. El día, planteado con pasos por siete cotas y un exigente perfil, estuvo marcado desde el comienzo por la incertidumbre generada en torno a las protestas propalestinas, que forzaron a la organización a modificar el formato previsto.
¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto 11 de la Vuelta a España 2025.
El primer reto para los ciclistas será en el kilómetro 41,5 cuando intenten llegar al Puerto de Alsas (premio de segunda categoría con 8,6 kilómetros e inclinación al 5,9%), habrá un esprint intermedio en Barros en el kilómetro 105,5 y de allí partirán a Collada de Brenes (premio de primera categoría con 7 kilómetros de recorrido y pendientes al 7,9% de inclinación).
La etapa se podrá ver desde las pantallas de Espn y Disney Plus a partir de las 7:45 a. m., como también en la pantalla de Caracol Sports y Deportes RCN.
En el recorrido que se llevó a cabo en Bilbao, la etapa no tuvo ganador, aunque hubo movimientos importantes en la clasificación general: el portugués João Almeida escaló hasta la segunda posición.
Así quedó la clasificación general tras el final neutralizado en Bilbao.
1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 4 horas, 14 minutos y 2 segundos
2. João Almeida (Portugal - UAE Emirates): a 50 segundos
3. Thomad Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro): a 56 segundos
4. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 6 segundos
5. Felix Gall (Austria - Decathlon AG2R): a 2 minutos y 17 segundos
6. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 2 minutos y 26 segundos
7. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 2 minutos y 30 segundos
8. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 2 minutos y 33 segundos
9. Giulio Pellizario (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 2 minutos y 44 segundos
10. Marco Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 3 minutos y 11 segundos
11. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 3 minutos y 23 segundos
17. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 10 minutos y 57 segundos
20. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 17 minutos y 42 segundos
45. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 48 minutos y 5 segundos
70. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 5 minutos y 36 segundos
73. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNl): a 1 hora, 7 minutos y 53 segundos
92. Esteban Chaves (Colombia - EF Education EasyPost): a 1 hora, 19 minutos y 53 segundos