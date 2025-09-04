Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La undécima jornada de la Vuelta a España 2025 , programada sobre un trazado de 157,4 kilómetros en Bilbao , resultó alterada por circunstancias ajenas al plano deportivo. El día, planteado con pasos por siete cotas y un exigente perfil , estuvo marcado desde el comienzo por la incertidumbre generada en torno a las protestas propalestinas, que forzaron a la organización a modificar el formato previsto.

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto 11 de la Vuelta a España 2025.

El primer reto para los ciclistas será en el kilómetro 41,5 cuando intenten llegar al Puerto de Alsas (premio de segunda categoría con 8,6 kilómetros e inclinación al 5,9%), habrá un esprint intermedio en Barros en el kilómetro 105,5 y de allí partirán a Collada de Brenes (premio de primera categoría con 7 kilómetros de recorrido y pendientes al 7,9% de inclinación).

Así será la etapa 12 de la Vuelta a España

12:29 hs

Después de las protestas, la ronda ibérica continúa en la alta montaña

El pelotón general durante la neutralización de la etapa - crédito Pankra Nieto / REUTERS

La etapa se podrá ver desde las pantallas de Espn y Disney Plus a partir de las 7:45 a. m., como también en la pantalla de Caracol Sports y Deportes RCN.

En el recorrido que se llevó a cabo en Bilbao, la etapa no tuvo ganador, aunque hubo movimientos importantes en la clasificación general: el portugués João Almeida escaló hasta la segunda posición.

Así quedó la clasificación general tras el final neutralizado en Bilbao.

1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 4 horas, 14 minutos y 2 segundos

2. João Almeida (Portugal - UAE Emirates): a 50 segundos

3. Thomad Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro): a 56 segundos

4. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 6 segundos

5. Felix Gall (Austria - Decathlon AG2R): a 2 minutos y 17 segundos

6. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 2 minutos y 26 segundos

7. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 2 minutos y 30 segundos

8. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 2 minutos y 33 segundos

9. Giulio Pellizario (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 2 minutos y 44 segundos

10. Marco Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 3 minutos y 11 segundos

11. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 3 minutos y 23 segundos

17. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 10 minutos y 57 segundos

20. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 17 minutos y 42 segundos

45. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 48 minutos y 5 segundos

70. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 5 minutos y 36 segundos

73. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNl): a 1 hora, 7 minutos y 53 segundos