Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá llegada en la alta montaña, después de vivir una jornada llena de incertidumbre por las protestas en Bilbao

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Los corredores del Visma | Lease a Bike Jonas Vingegaard y Matteo Jorgenson durante la llegada a Bilbao - crédito Pankra Nieto / REUTERS

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto de la etapa 12 de la Vuelta a España 2025.

13:04 hsHoy

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta

La organización se ha visto obligada a suspender la etapa a falta de tres kilómetros para la meta

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Varios ciclistas durante la Vuelta a España (EUTERS/Manon Cruz)

La undécima jornada de la Vuelta a España 2025, programada sobre un trazado de 157,4 kilómetros en Bilbao, resultó alterada por circunstancias ajenas al plano deportivo. El día, planteado con pasos por siete cotas y un exigente perfil, estuvo marcado desde el comienzo por la incertidumbre generada en torno a las protestas propalestinas, que forzaron a la organización a modificar el formato previsto.

12:39 hsHoy

Etapa 11 de la Vuelta a España terminó de forma intempestiva: Egan Bernal es el mejor colombiano tras la suspensión por las protestas

La ronda ibérica tuvo su paso por el País Vasco, en donde contó con varios premios de media montaña, durante el final de la etapa se decidió neutralizar la carrera a falta de 3 kilómetros, lo que generó que no hubiera ganador debido a protestas pro-Palestina en la meta

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Victor Campenaerts y Jonas Vingegaard en la previa a la etapa 11 - crédito Pankra Nieto / REUTERS

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto 11 de la Vuelta a España 2025.

12:32 hsHoy

Así será la etapa 12 de la Vuelta a España

Con dos puertos de montaña, uno de ellos de primera categoría, será el atractivo principal de la etapa 12 - crédito procyclingstats.com

El primer reto para los ciclistas será en el kilómetro 41,5 cuando intenten llegar al Puerto de Alsas (premio de segunda categoría con 8,6 kilómetros e inclinación al 5,9%), habrá un esprint intermedio en Barros en el kilómetro 105,5 y de allí partirán a Collada de Brenes (premio de primera categoría con 7 kilómetros de recorrido y pendientes al 7,9% de inclinación).

12:29 hsHoy

Después de las protestas, la ronda ibérica continúa en la alta montaña

El pelotón general durante la neutralización de la etapa - crédito Pankra Nieto / REUTERS

La etapa se podrá ver desde las pantallas de Espn y Disney Plus a partir de las 7:45 a. m., como también en la pantalla de Caracol Sports y Deportes RCN.

En el recorrido que se llevó a cabo en Bilbao, la etapa no tuvo ganador, aunque hubo movimientos importantes en la clasificación general: el portugués João Almeida escaló hasta la segunda posición.

Así quedó la clasificación general tras el final neutralizado en Bilbao.

1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 4 horas, 14 minutos y 2 segundos

2. João Almeida (Portugal - UAE Emirates): a 50 segundos

3. Thomad Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro): a 56 segundos

4. Torstein Træen (Noruega - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 6 segundos

5. Felix Gall (Austria - Decathlon AG2R): a 2 minutos y 17 segundos

6. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 2 minutos y 26 segundos

7. Jay Hindley (Australia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 2 minutos y 30 segundos

8. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 2 minutos y 33 segundos

9. Giulio Pellizario (Italia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 2 minutos y 44 segundos

10. Marco Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): a 3 minutos y 11 segundos

11. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 3 minutos y 23 segundos

17. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 10 minutos y 57 segundos

20. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 17 minutos y 42 segundos

45. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 48 minutos y 5 segundos

70. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 5 minutos y 36 segundos

73. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Picnic PostNl): a 1 hora, 7 minutos y 53 segundos

92. Esteban Chaves (Colombia - EF Education EasyPost): a 1 hora, 19 minutos y 53 segundos

