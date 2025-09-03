Deportes

Video: Un jugador agrede a la árbitra Vanessa Ceballos tras ser expulsado en la primera C del fútbol colombiano

La liga de fútbol de Magdalena rechazó el acto de violencia de género durante el encuentro disputado en Aracataca

Daniel Ospina

Daniel Ospina

El hecho se produjo en un partido de la Liga de Magdalena, luego de que la jueza expulsara a un jugador del campo de juego. Este reaccionó propinándole una cachetada a la colegiada - crédito @Borda_analista/X

Sorpresa y repudio fueron las reacciones que generó la agresión de la que fue víctima la árbitra Vanessa Ceballos, durante un partido, correspondiente a la Liga de Fútbol de Magdalena, en Aracataca, durante la disputa de un torneo interclubes de carácter aficionado, organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol).

El incidente ocurrió durante el partido que enfrentó a Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca cuando Ceballos sancionó con tarjeta roja a un futbolista identificado por el narrador del encuentro como Bolívar, que se encontraba en el banco de suplentes, al minuto 66 del compromiso.

Aunque no es claro el motivo de la expulsión, la grabación deja ver que el jugador reaccionó a la determinación acercándose a la jueza y luego propinándole una cachetada, tras lo cual optó por darle la espalda, provocando conmoción entre los asistentes, así como entre sus propios compañeros de equipo.

En la grabación se evidencia que la reacción de Ceballos ante el ataque fue tan intensa, en su afán de devolverle el golpe, que debió ser contenida para evitar que respondiera a la agresión. Hizo falta que varios hombres la rodearan para evitar que la situación escalara todavía más. A la par, el jugador agresor fue retirado por un compañero de equipo que, al parecer, le recriminó por su acción.

La agresión fue grabada y difundida ampliamente en redes sociales, lo que generó una ola de críticas y repudio entre los aficionados y la comunidad deportiva. “Al hombrecito debieron llevarlo de una vez a una comisaría“, ”Un jugador de esos por esa agresión a la juez no debería jugar profesional nunca más en la vida”, fueron algunas de las respuestas que recibió el video, difundido por el analista arbitral José Borda en su cuenta de X.

La misma difusión del momento por parte del analista arbitral José Borda generó acusaciones de revictimización - crédito @Borda_analista/X

Sin embargo, el analista tampoco salió bien librado en las reacciones, pues consideraron que por su forma de presentar el hecho estaba revictimizando a Ceballos. “O sea que ese csm le alza la mano y es a ella a quien le dicen que se calme”, “‘Jueza fue agredida por un jugador’ así de sencillo era el titular..!”, “Por qué inicia con se salió de la ropa? Juzga a la árbitro y no al imbécil que la golpeó!!!! No la encaró, la AGREDIÓ!!!”, fueron algunas de las reacciones en esa línea.

La Liga de Fútbol del Magdalena, en cabeza de su presidente Roxana Arrieta Cruz, condenó el ataque mediante un comunicado, en el que subrayó su rechazo a cualquier forma de violencia, en especial la de género.

La Liga de Fútbol de Magdalena rechazó lo sucedido en Aracataca y le extendió su apoyo a Ceballos - crédito Liga de Fútbol de Magdalena/Facebook

“No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres, el fútbol debe ser un espacio de competencia dentro de los marcos del respecto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo”, expresó la funcionaria en la publicación, extendiendo su apoyo y respaldo a Vanessa Ceballos.

Cabe recordar que Ceballos formó parte de la primera terna arbitral en la historia del fútbol colombiano, formada enteramente por mujeres. Este hecho tuvo lugar el 26 de febrero de 2021, en un partido entre Barranquilla y Atlético Huila, por la segunda división del fútbol colombiano. Dicho encuentro concluyó sin goles.

Por otra parte, Ceballos fue señalada en 2023 de propiciar con su actuación arbitral una situación de agresión en la liga femenina, cuando la colomboestadounidense Elexa Bahr (entonces del América de Cali) agredió al menos a dos jugadoras de La Equidad.

En diálogo con Gol Caracol, el entonces presidente del cuadro asegurador, Carlos Mario Zuluaga culpo a Ceballos de que el partido se tornara violento luego de que no sancionara una infracción contra Bahr.

Vanessa CeballosFútbol colombianoÁrbitroAgresiónViolencia de géneroColombia-Deportes

