Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver el partido que puede clasificar a la Tricolor a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo jugará su último partido como local en la Eliminatoria Sudamericana, en donde podrá clasificarse al mundial que se jugará en los tres países de Norteamérica

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

La selección Colombia no conoce
La selección Colombia no conoce la victoria en la Eliminatoria Sudamericana luego de seis jornadas - crédito Reuters/Luisa Gonzalez

La Selección Colombia enfrentará este jueves 4 de septiembre un compromiso decisivo ante Bolivia, aferrándose a su histórica superioridad como local para asegurar su participación directa en el Mundial de 2026.

La Amarilla no ha concedido ningún gol jugando en casa ante los bolivianos en las últimas siete ediciones de las eliminatorias, acumulando 17 anotaciones a favor en ese lapso.

El duelo por la decimoséptima fecha de las eliminatorias sudamericanas tendrá lugar en el Metropolitano de Barranquilla a partir de las 6:30 p. m. del jueves, en simultáneo con Paraguay vs. Ecuador en Asunción, Argentina vs. Venezuela en Buenos Aires y Uruguay vs. Perú en Montevideo, un calendario diseñado para preservar el juego limpio entre aspirantes al Mundial.

La tabla de posiciones sitúa actualmente a Colombia en la sexta posición con 22 puntos y una diferencia de +4, sin embargo, un tropiezo ante Bolivia podría comprometer el pase directo y enviar a la Tricolor al repechaje si Venezuela la supera:

James Rodríguez, capitán, junto a
James Rodríguez, capitán, junto a la gran novedad de la convocatoria, el delantero del Once Caldas, Dayro Moreno - crédito FCF
  1. Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19).
  2. Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  3. Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5).
  4. Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  5. Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  6. Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  7. Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) (repechaje).
  8. Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16).
  9. Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11).
  10. Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15).

El historial favorable de la selección Colombia contra Bolivia inicia con el 3-0 del 20 de agosto de 1997, con goles de Antony De Ávila, Carlos Valderrama y Faustino Asprilla, pasando por el doblete de Juan Pablo Ángel en 2001 en Bogotá (2-0); hasta el más reciente triunfo por Eliminatorias en la penúltima fecha rumbo al Mundial de 2022, con goles de Luis Díaz, Miguel Borja y Matheus Uribe sentenciaron un 3-0.

Ficha del partido

Luis Díaz es el goleador
Luis Díaz es el goleador de la selección Colombia y de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026 - crédito FCF
  • Selección Colombia vs. Selección de Bolivia- Fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026
  • Lugar: estadio Metropolitano Roberto Meléndez - Barranquilla, Colombia.
  • Fecha y hora: jueves 4 de septiembre - 6:30 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol.
  • Posible alineación selección Colombia: Camilo Vargas; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba.
  • D.T. selección Colombia: Néstor Lorenzo.
  • Posible alineación selección Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.
  • D.T. selección Bolivia: Óscar Villegas.

Estos son los 26 convocados a la selección Colombia

Esta es la convocatoria de
Esta es la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela en las eliminatorias - crédito FCF
  1. ⁠Andrés Román - Atlético Nacional (COL)
  2. Álvaro Angulo - Pumas UNAM (MEX).
  3. Camilo Vargas - Atlas F.C. (MEX)
  4. Daniel Muñoz - Crystal Palace F.C (ENG)
  5. David Ospina - Atlético Nacional (COL)
  6. Dávinson Sánchez - Galatasaray S.K. (TUR)
  7. Dayro Moreno - Once Caldas DAF 
  8. James Rodríguez - Club León (MEX)
  9. Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG)
  10. Jefferson Lerma - Crystal Palace F.C. (ENG)
  11. ⁠Jhon Arias - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  12. Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS)
  13. ⁠Jhon Lucumí - Bologna F.C. (ITA)
  14. ⁠Johan Mojica - R.C.D Mallorca (ESP)
  15. Jorge Carrascal - Flamengo (BRA)
  16. ⁠Juan Camilo Portilla - C.A. Talleres (ARG)
  17. ⁠Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG)
  18. ⁠Kevin Castaño - River Plate (ARG)
  19. Kevin Mier - Cruz Azul (MEX)
  20. Luis Díaz - F.C. Bayern Munich (GER)
  21. ⁠Luis Suárez - Sporting C.P. (POR)
  22. Marino Hinestroza - Atlético Nacional (COL)
  23. ⁠Richard Ríos - S.L. Benfica (POR)
  24. Santiago Arias - E.C. Bahía (BRA)
  25. Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA)
  26. Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

