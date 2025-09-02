Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno con Colombia: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar - crédito @FCFSeleccionCol/X

La sorpresiva convocatoria del delantero Dayro Mauricio Moreno a la selección Colombia generó una mayoritaria aprobación por parte de la opinión pública en el país: el fructífero momento del futbolista tolimense con Once Caldas le hizo ganar un lugar en la lista del seleccionador Néstor Lorenzo de cara a la última doble fecha de eliminatoria, en la que la Tricolor buscará sellar la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Moreno, que ya supo integrar el plantel de la selección cafetera en ciclos anteriores y con distintos entrenadores (como José Pekerman, Leonel Álvarez y Jorge Luis Pinto), es el actual goleador de la Copa Sudamericana: sus ocho goles tienen al equipo Albo de Manizales con el foco puesto en la obtención del certamen, en el que se verá las caras en cuartos de final ante el Independiente del Valle, de Ecuador.

Sobre el presente futbolístico de Dayro se refirió un referente del combinado nacional: Juan Fernando Quintero. El creativo volante de River Plate fue cuestionado por la convocatoria de Dayro Moreno, a la cual se refirió con alegría y optimismo.

“La verdad que feliz. Yo personalmente me alegré mucho (por la convocatoria de Dayro Moreno). Creo que es una persona que trae esa energía que necesitamos en este momento de la unión de nuestro país y es un referente para todos. Creo que los goles que ha hecho demuestran la jerarquía que tiene, y yo por lo menos feliz de que se pueda compartir con él. Se lo hemos dicho y, bueno, estamos muy, muy contentos por el presente”, dijo “Juanfer” en la zona mixta con los jugadores desde Barranquilla.

La selección Colombia se medirá el jueves 4 de septiembre de 2025 ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, partido que comenzará a las 6:30 p. m.: una victoria le daría al combinado nacional el tiquete directo a la Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Posteriormente, los dirigidos por Lorenzo cerrarán la eliminatoria el martes 9 de septiembre de 2025, cuando visiten a Venezuela en la ciudad de Maturín, partido cuyo pitazo inicial será también a las 6:30 p. m.

El rol de Dayro con Colombia, según explicó el seleccionador Néstor Lorenzo

La decisión de incluir a Dayro Moreno en la lista de convocados para la selección nacional fue motivada por su desempeño reciente en la Copa Sudamericana, según explicó el seleccionador Néstor Lorenzo en una entrevista con Noticias RCN.

El técnico argentino señaló que los partidos disputados por Moreno frente a Huracán de Argentina resultaron determinantes para su elección, al considerar que era el momento adecuado para integrarlo al equipo. En cuanto al rol que desempeñará el atacante, Lorenzo precisó que lo visualiza como el “tercer nueve” de la plantilla, ubicándolo detrás de Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez, futbolistas que, en palabras del entrenador, atraviesan “un gran momento goleador”.

El seleccionador enfatizó que la convocatoria de Moreno no implica una garantía de titularidad, sino que responde a la intención de aprovechar su experiencia en beneficio del grupo. Al referirse a la actitud con la que los jugadores asumen el llamado a la selección, Lorenzo destacó que para todos representa un reconocimiento.

“Todo jugador que viene a la selección lo toma como un premio. Viene con la ilusión de un chico, con toda la expectativa, sin ninguna promesa, pero le dije que disfrute y ayude al equipo hasta en los consejos que le pueda dar a los más jóvenes”, explicó el seleccionador nacional en el diálogo con el citado noticiero.

De cara a los próximos compromisos, el entrenador transmitió confianza en el rendimiento del equipo. “Estamos tranquilos porque dependemos de nosotros mismos”, afirmó Lorenzo en su diálogo con RCN. El técnico recordó que la clasificación matemática se encuentra al alcance, ya que al equipo le basta con sumar un punto más en los encuentros restantes frente a Bolivia y Venezuela.

Según datos oficiales, Dayro Moreno no anotó ningún gol frente a Bolivia, próximo rival de la selección Colombia, aunque en sus registros si figuran dos asistencias ante ese rival: una en 2011 en un compromiso que Colombia ganó en La Paz (2-1) por la eliminatoria al mundial de Brasil, y otra en la Copa América de 2011, lo curioso del dato es que ambas asistencias se las entregó a un mismo jugador: Radamel Falcao García.