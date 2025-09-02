Estas serían las tres bajas de Millonarios para enfrentar a Santa Fe y Envigado: recupera dos jugadores

Millonarios sufrió varias bajas para sus próximos dos partidos por Copa Colombia y Liga BetPlay, comenzando septiembre - crédito Millonarios FC

Millonarios se encuentra en buen momento en el segundo semestre de 2025, pero aún no es suficiente para salir de la crisis deportiva en la que se ahogó en el inicio del campeonato colombiano, pues durante la dirección de David González llegó a cinco derrotas y solo un empate.

Con el entrenador Hernán Torres, los azules tienen cuatro bajas sensibles para sus próximos dos partidos, que son frente a Envigado, por los octavos de la Copa Colombia, y en la décima fecha de la Liga BetPlay contra nada menos que Santa Fe, en el clásico capitalino.

En ambos compromisos, los bogotanos están obligados a ganar para salvar lo que queda de la temporada 2025, aunque con las limitaciones de una nómina limitada y con varios jugadores que aún siguen con bajo rendimiento, en especial los que llegaron como refuerzos que, por el momento, decepcionaron a los aficionados.

Las bajas en Millonarios

En medio de las dificultades para encontrar una alineación competitiva para afrontar dos competencias al mismo tiempo, se le suma las bajas por lesiones, suspensiones y convocatorias a selecciones en las fechas FIFA, lo que hace más complicado el trabajo del cuerpo técnico.

El periodista Alexis Rodríguez dio a conocer tres de las ausencias para los próximos encuentros de Millonarios, una de ellas es la más sensible para el mediocampo porque venía con buen momento, mientras que otro de ellos pasó por un mal momento en los últimos días.

Estos son los convocados de Millonarios para visitar a Envigado, por los octavos de la Copa Colombia - crédito Millonarios FC

Para empezar, el portero Guillermo de Amores será evaluado por su molestia muscular que lo sacó del encuentro frente a Águilas Doradas, mientras que Helibelton Palacios aún no está listo para volver a las canchas, que no aparece desde el empate 3-3 frente al Deportivo Cali el 8 de agosto.

Por otro lado, Nicolás Arévalo se perdió el partido ante Envigado y es duda frente a Santa Fe, pues tuvo un golpe en el cuello del pie y no se sabe cuánto tiempo durará su recuperación, que por ahora no parece algo grave y dependerá del departamento médico para darle el visto bueno.

Nicolás Arévalo sufrió el golpe durante la victoria 2-1 sobre Águilas Doradas, en su mejor momento en el segundo semestre con Millonarios - crédito Millonarios FC

Finalmente, otra baja es la de Juan Pablo Vargas, convocado por la selección de Costa Rica para las eliminatorias, mientras que Santiago Giordana pagará su fecha de sanción en Copa Colombia por su expulsión en la primera fase contra el Real Cartagena, en la caída 2-1.

Dos regresos a Millonarios

Aunque hay bajas que preocupan en el cuadro azul, dos jugadores ya están listos para volver a las canchas, quedaron libres del departamento médico y quedará en manos del técnico Hernán Torres para los siguientes partidos, pues recién se recuperaron de sus lesiones.

Para empezar, los hinchas de Millonarios están felices por el regreso de Leonardo Castro, el goleador del equipo que sufrió una fractura de peroné el 30 de marzo, con una recuperación de cinco meses y que aparecería en el clásico ante Santa Fe, pero sin saberse si será titular.

La última vez que Leonardo Castro jugó para Millonarios fue el 30 de marzo de 2025, en el triunfo 2-0 sobre Alianza por la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

El otro jugador es el extremo Cristian Cañizales, que solo ha jugado un partido y fue en Medellín, en la caída 1-0 ante el “Poderoso” y se fracturó el tercer y cuarto metacarpiano de su mano derecha, que no le ha permiido figurar en el cuadro “Embajador”.

También se destaca el regreso de otros hombres como Alex Moreno Paz, un defensor central prometedor que pasó por una dura lesión que lo alejó de toda la temporada 2025, pero que seguramente contará con algunos minutos en la Copa Colombia frente al Envigado, que es su mejor oportunidad para reemplazar a lesionados del nivel de Andrés Llinás.