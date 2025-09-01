Deportes

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao

El volante antioqueño aterriza en territorio brasileño luego de su novela con varios equipos del fútbol colombiano; por su parte, el defensor regresa a Sudamérica tras varios años en Europa

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

La liga brasileña se sigue
La liga brasileña se sigue llenando de futbolistas colombianos- crédito @FortalezaEC/X

En la mañana del 1 de septiembre de 2025, se oficializaron dos fichajes importantes para el fútbol colombiano en Brasil.

En Fortaleza, el mediocampista Yeison Guzmán se convirtió en la nueva incorporación del club brasileño. En paralelo, Vasco da Gama confirmó la llegada del defensa Carlos Cuesta, sumando otro colombiano a su plantilla para la temporada.

Fortaleza anunció oficialmente la contratación del centrocampista antioqueño Yeison Guzmán, que firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027, con opción de renovar por un año adicional. El equipo brasileño adquirió el 60 % de los derechos económicos del jugador por US$ 1,1 millones y ya lo inscribió para disputar el Campeonato Brasileño.

Guzmán ya se entrena en el Centro de Excelencia Alcides Santos y está listo para sumarse al plantel. El colombiano llega con una temporada vistosa desde Rusia, donde disputó 11 partidos con el Torpedo de Moscú y anotó cinco goles.

Yeison Guzmán es nuevo jugador de Fortaleza
Yeison Guzmán es nuevo jugador de Fortaleza- crédito @FortalezaEC/X

Antes de eso, el volante brilló en el fútbol colombiano con el Deportes Tolima —94 partidos, 28 goles y 17 asistencias— y fue figura en Atlético Nacional, equipo con el que ganó la Copa Colombia y el título nacional entre 2021 y 2022. También jugó más de cuatro temporadas con el Envigado.

El fichaje de Guzmán se convierte así en un movimiento significativo para Fortaleza, que aterriza con una apuesta ofensiva y experiencia para encarar la Serie A brasileña. El club confirmó que el jugador ya está registrado y podrá jugar de inmediato, lo que abre expectativas sobre su impacto en el medio campo del equipo. 

“Fortaleza Esporte Clube anuncia el fichaje del mediocampista Yeison Guzmán hasta el 31 de diciembre de 2027, con opción a renovación por un año más. El acuerdo implica la adquisición del 60% de los derechos económicos del jugador por US$1,1 millones. El jugador ya se entrena en el Centro de Excelencia Alcides Santos y está inscrito para disputar el Campeonato Brasileño”, puntualizaron desde Fortaleza a través de sus redes sociales.

Carlos Cuesta es nuevo jugador
Carlos Cuesta es nuevo jugador del Vasco Da Gama- crédito @VascodaGama/X

Carlos Cuesta, nuevo defensor en Vasco da Gama

Por su parte, Vasco da Gama también sumó un colombiano. El defensor Carlos Cuesta, de 26 años, llegó al club carioca el domingo 31 de agosto por la noche y firmó contrato hasta finales de 2026. El exNacional llega cedido desde el Galatasaray, con opción de compra incluida. 

Cuesta debutó profesionalmente en el Atlético Nacional, tras lo cual fue transferido al Genk de Bélgica y, en febrero de 2025, al Galatasaray por 8 millones de euros. Sin embargo, el paso del defensa por Turquía estuvo marcado por poca continuidad y dificultades para adaptarse, ya que disputó solo nueve partidos en todas las competencias.

Ahora, Cuesta regresa a Sudamérica, convocado por Vasco, en una negociación de aproximadamente 6 millones de euros por el 60 % de sus derechos. El técnico Fernando Diniz impulsó su fichaje y resaltó su compromiso.

Rafael Santos Borré es una
Rafael Santos Borré es una de las figuras colombianas que juega en el fútbol de Brasil - crédito SC Internacional

Qué colombianos militan en el Brasileirao

La presencia colombiana en el campeonato brasileño ha crecido con fuerza esta temporada, alcanzando un récord de 15 jugadores, lo que convierte a Colombia en la nacionalidad extranjera más representada en la liga.

Entre ellos hay grandes figuras como:

  • Rafael Santos Borré y Johan Carbonero (Internacional).
  • Santiago Arias (Bahía).
  • Emerson Rodríguez (Vasco da Gama).
  • Brahian Palacios (Atlético Mineiro).
  • En Fluminense: Kevin Serna, Gabriel Fuentes y Jan Lucumí.
  • Miguel Monsalve (Gremio).
  • Además, recientemente se sumaron Carlos Cuesta (Vasco da Gama) y Yeison Guzmán (Fortaleza) tras concretarse sus fichajes por los clubes brasileños.

También destaca la categoría de varios de estos jugadores dentro del campeonato. Según Transfermarkt, los tres colombianos de mayor valorización en el Brasileirão 2024 fueron:

  • Richard Ríos (Palmeiras), con una valorización cercana a €13 millones.
  • Jhon Arias (Fluminense), con un valor estimado en €15 millones.
  • Miguel Monsalve (Grêmio), en torno a €6 millones

