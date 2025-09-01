Nelson Deossa tuvo amargo debut con el Real Betis en su estreno en la liga española: así le fue al colombiano

Nelson Deossa tuvo sus primeros minutos en el fútbol europeo- crédito AFP

La expectación terminó para los hinchas del Real Betis con el debut oficial del mediocampista colombiano Nelson Deossa en la liga española. Después de semanas fuera de las canchas por una lesión en el tobillo sufrida en Rayados de Monterrey, el sudamericano disputó sus primeros 17 minutos en el fútbol europeo.

La tarde comenzó con el marcador adverso para los locales, ya que Athletic Bilbao dominaba el partido con un 1-0 a su favor cuando Deossa ingresó al terreno de juego a los 73 minutos, sustituyendo a Riquelme.

Durante su tiempo en el campo, Deossa se mostró participativo en el mediocampo, ofreciéndose constantemente como opción de pase y animando a sus compañeros a tomar una posición más ofensiva. Sin embargo, el Real Betis no logró revertir la desventaja y terminó cayendo por diferencia de dos goles, descontando únicamente sobre el final a través de Bakambu.

El desempeño del ex jugador de Monterrey dejó diferentes impresiones entre la afición Bética. Los datos reflejan su impacto en el juego: 13 toques, 6 de 8 pases acertados, un centro, una falta recibida y solo un duelo ganado de tres disputados.

Nelson Deossa ingresó sobre el 71'- crédito @PSierraR/X

Además, durante su participación perdió la posesión en cuatro oportunidades y fue superado una vez en el mano a mano. Aunque en ciertos pasajes Deossa se notó estático sobre el césped, la reciente recuperación de su lesión fue un factor a considerar.

Actualmente, la atención se dirige hacia la adaptación del colombiano a la intensidad y dinámica del fútbol europeo. La afición y el cuerpo técnico esperan observar su evolución en los próximos días, a la espera de confirmar si podrá ganarse un puesto de titular en los próximos compromisos.

El Real Betis enfrentará próximamente a Levante como visitante el domingo 14 de septiembre, y la incógnita persiste sobre el rol que ocupará Deossa en ese encuentro.

El exvolante del Monterrey ya se sumó a los entrenamientos dirigidos por el técnico chileno Manuel Pellegrini- crédito @RealBetis / X

Cómo fueron los números de Nelson Deossa con Monterrey

Nelson Deossa fue uno de los refuerzos más destacados de Monterrey para el Clausura 2025. Desde su llegada procedente del Pachuca, el mediocampista colombiano se consolidó rápidamente como titular, registrando 11 partidos como titular en un total de 17 apariciones, acumulando 1.092 minutos jugados.

Durante su estancia, el volante anotó 3 goles y añadió 1 asistencia, lo cual demostró su impacto ofensivo en el equipo regiomontano.

En competiciones internacionales, Deossa también dejó su huella. El caldense participó en el Mundial de Clubes, donde se destacó especialmente frente al Urawa Reds, marcando un gol y obteniendo una destacada valoración; su sólida actuación le valió aparecer en el equipo ideal de la fase de grupos.

Además, según estadísticas detalladas de la temporada 2024/2025, Deossa jugó 37 partidos en Liga MX, sumando 7 goles y 3 asistencias con un total de 2.668 minutos en cancha; esa producción lo ubicó como el tercer máximo goleador del equipo, y su promedio de aportes por 90 minutos lo posiciona dentro del 82° percentil en goles y el 68° por asistencias entre jugadores de la liga.

Nelson Deossa destacó en el Mundial de Clubes- crédito Reuters

Cómo va el Real Betis en la liga española

Real Betis está teniendo un comienzo sólido en LaLiga, ubicándose en el séptimo lugar de la tabla con un registro de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, sumando 5 puntos hasta ahora.

La forma reciente del cuadro andaluz ha sido consistente: empató 1-1 ante Elche en la jornada de apertura, ganó 1-0 al Alavés en casa, y empató 1-1 con el Celta Vigo en la última salida.

Este arranque invicto refuerza su objetivo de asegurar una plaza europea, mientras mantiene una base sólida sobre la que construir en lo que queda de temporada.