Deportes

Nelson Deossa tuvo amargo debut con el Real Betis en su estreno en la liga española: así le fue al colombiano

El volante que supo vestir las camisetas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla llegó al equipo Andaluz luego de su destacado rendimiento en el Mundial de Clubes con el Monterrey

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Nelson Deossa tuvo sus primeros
Nelson Deossa tuvo sus primeros minutos en el fútbol europeo- crédito AFP

La expectación terminó para los hinchas del Real Betis con el debut oficial del mediocampista colombiano Nelson Deossa en la liga española. Después de semanas fuera de las canchas por una lesión en el tobillo sufrida en Rayados de Monterrey, el sudamericano disputó sus primeros 17 minutos en el fútbol europeo.

La tarde comenzó con el marcador adverso para los locales, ya que Athletic Bilbao dominaba el partido con un 1-0 a su favor cuando Deossa ingresó al terreno de juego a los 73 minutos, sustituyendo a Riquelme.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su tiempo en el campo, Deossa se mostró participativo en el mediocampo, ofreciéndose constantemente como opción de pase y animando a sus compañeros a tomar una posición más ofensiva. Sin embargo, el Real Betis no logró revertir la desventaja y terminó cayendo por diferencia de dos goles, descontando únicamente sobre el final a través de Bakambu.

El desempeño del ex jugador de Monterrey dejó diferentes impresiones entre la afición Bética. Los datos reflejan su impacto en el juego: 13 toques, 6 de 8 pases acertados, un centro, una falta recibida y solo un duelo ganado de tres disputados.

Nelson Deossa ingresó sobre el
Nelson Deossa ingresó sobre el 71'- crédito @PSierraR/X

Además, durante su participación perdió la posesión en cuatro oportunidades y fue superado una vez en el mano a mano. Aunque en ciertos pasajes Deossa se notó estático sobre el césped, la reciente recuperación de su lesión fue un factor a considerar.

Actualmente, la atención se dirige hacia la adaptación del colombiano a la intensidad y dinámica del fútbol europeo. La afición y el cuerpo técnico esperan observar su evolución en los próximos días, a la espera de confirmar si podrá ganarse un puesto de titular en los próximos compromisos.

El Real Betis enfrentará próximamente a Levante como visitante el domingo 14 de septiembre, y la incógnita persiste sobre el rol que ocupará Deossa en ese encuentro.

El exvolante del Monterrey ya
El exvolante del Monterrey ya se sumó a los entrenamientos dirigidos por el técnico chileno Manuel Pellegrini- crédito @RealBetis / X

Cómo fueron los números de Nelson Deossa con Monterrey

Nelson Deossa fue uno de los refuerzos más destacados de Monterrey para el Clausura 2025. Desde su llegada procedente del Pachuca, el mediocampista colombiano se consolidó rápidamente como titular, registrando 11 partidos como titular en un total de 17 apariciones, acumulando 1.092 minutos jugados.

Durante su estancia, el volante anotó 3 goles y añadió 1 asistencia, lo cual demostró su impacto ofensivo en el equipo regiomontano.

En competiciones internacionales, Deossa también dejó su huella. El caldense participó en el Mundial de Clubes, donde se destacó especialmente frente al Urawa Reds, marcando un gol y obteniendo una destacada valoración; su sólida actuación le valió aparecer en el equipo ideal de la fase de grupos.

Además, según estadísticas detalladas de la temporada 2024/2025, Deossa jugó 37 partidos en Liga MX, sumando 7 goles y 3 asistencias con un total de 2.668 minutos en cancha; esa producción lo ubicó como el tercer máximo goleador del equipo, y su promedio de aportes por 90 minutos lo posiciona dentro del 82° percentil en goles y el 68° por asistencias entre jugadores de la liga.

Nelson Deossa destacó en el
Nelson Deossa destacó en el Mundial de Clubes- crédito Reuters

Cómo va el Real Betis en la liga española

Real Betis está teniendo un comienzo sólido en LaLiga, ubicándose en el séptimo lugar de la tabla con un registro de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, sumando 5 puntos hasta ahora.

La forma reciente del cuadro andaluz ha sido consistente: empató 1-1 ante Elche en la jornada de apertura, ganó 1-0 al Alavés en casa, y empató 1-1 con el Celta Vigo en la última salida.

Este arranque invicto refuerza su objetivo de asegurar una plaza europea, mientras mantiene una base sólida sobre la que construir en lo que queda de temporada.

Temas Relacionados

Nelson DeossaReal BetisColombianos en el exteriorAtlético NacionalColombia-Deportes

Más Noticias

Figura de la selección Colombia sub 20 daría nuevo cambio en el fútbol europeo: pasaría de la liga francesa a Portugal

Un extremo colombiano saltaría al campeonato luso, en el que ya permanecen los colombianos Richard Ríos y Luis Javier Suárez, en Benfica y Sporting de Lisboa, respectivamente

Figura de la selección Colombia

Rafael Dudamel se agarró con periodista en plena rueda de prensa: “Ojalá pudieses rendir cada 72 horas”

Deportivo Pereira actualmente está en el puesto 8 de la tabla de posiciones, pero podría terminar por fuera de la zona de clasificación al finalizar la novena fecha

Rafael Dudamel se agarró con

James Rodríguez tuvo un destacado partido antes de unirse a la concentración con la selección Colombia: así lo calificó la prensa

El capitán del equipo mexicano viajará a Barranquilla para disputar los partidos contra Bolivia y Venezuela y asegurar el cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez tuvo un destacado

En Turquía actualizan el parte médico de Jhon Jader Durán y dan pistas sobre su ausencia en la selección Colombia

El delantero no fue citado por Néstor Lorenzo para los partidos contra Bolivia y Venezuela, lo cual aumentó los rumores sobre actos que incomodaron al cuerpo técnico y jugadores durante su último llamado

En Turquía actualizan el parte

Etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal sufre en el último puerto de montaña y sale del top 10

El líder del Ineos Grenadiers buscó en la Estación de Esquí de Valdezcaray su primera victoria en la edición 80 y acercarse al podio de la competencia

Etapa 9 de la Vuelta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de Policía en el

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

A la cárcel dos mujeres que reclutaban menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: así era su modus operandi

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

ENTRETENIMIENTO

Ella es Mariana Morales, la

Ella es Mariana Morales, la mujer trans que compite en Miss Universe Colombia 2025: “Quiero demostrar que las mujeres trans también somos reales”

K-pop: las 10 canciones que no paran de sonar en iTunes Colombia

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Martha Isabel Bolaños denunció abuso por parte de un policía en aeropuerto de San Andrés: “Se enamoró de mí”

Feid armó el desorden con su ‘Coffee Party’ en Bogotá: cantó frente a cientos de fans

Deportes

Figura de la selección Colombia

Figura de la selección Colombia sub 20 daría nuevo cambio en el fútbol europeo: pasaría de la liga francesa a Portugal

Dayro Moreno llegó a Barranquilla para sumarse a la selección Colombia: así lo anunció la FCF

Rafael Dudamel se agarró con periodista en plena rueda de prensa: “Ojalá pudieses rendir cada 72 horas”

James Rodríguez tuvo un destacado partido antes de unirse a la concentración con la selección Colombia: así lo calificó la prensa

En Turquía actualizan el parte médico de Jhon Jader Durán y dan pistas sobre su ausencia en la selección Colombia